В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет титульный поединок Джулианны Пеньи и Ракель Пеннингтон в женском легчайшем весе. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Пенья — Пеннингтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джулианна Пенья

Турнирное положение: Джулианна является первым номером рейтинга женского легчайшего дивизиона UFC. Также она бывшая чемпионка в этой весовой категории. А последние 2 боя ее были исключительно титульными.

Последние бои: Джулианна, как ее грядущая соперница, один из самых опытных бойцов в этой весовой категории. Последние ее 2 боя проходили против, возможно, самой доминирующей чемпионки в истории женского легчайшего дивизиона Аманды Нуньес. И в одном из них Пенье даже удалось взять верх.

Состояние бойца: За 6 предыдущих поединков у Пеньи 3 победы и 3 поражения. Главная ее проблема в том, что Джулианна слишком редко дерется. На очередной поединок она выходит после двухлетнего простоя. Но все же класс у Пеньи очень высокий. По крайней мере, в отличии от Пеннингтон она побеждала Нуньес.

Ракель Пеннингтон

Турнирное положение: Ракель только недавно стала чемпионкой женского легчайшего веса. Для нее это будет первая защита титула. Всего за карьеру для Пеннингтон этот поединок станет третьим в рамках чемпионского противостояния.

Последние бои: Ракель ранее выиграла 6 поединков подряд. В последнем из них в битве за вакантный титул она одолела единогласным решением судей Майру Силву. А проигрывала она еще в 2020 году Холли Холм. Пеннингтон нельзя назвать зрелищным бойцом, ведь только один бой на данном отрезке завершился досрочно.

Состояние бойца: Ракель уже довольно возрастной боец. Но пока никакого спада в физических кондициях не наблюдается. Она редко радует фанатов яркими финишами, однако умеет методично работать и не выдыхается даже на пятираундовой дистанции.

Невероятный опыт — один из тех аспектов, который может помочь добиться ей положительного результата.

Статистика для ставок

Ракель Пеннингтон ранее выиграла 6 поединков подряд

За 6 предыдущих поединков у Пеньи 3 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке действующая чемпионка Ракель Пеннингтон считается фаворитом, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.60, а на успех Пеньи предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Более частая активность это один из главных плюсов Пеннингтон. Но как можно списывать со счетов бойца, сумевшего победить саму Аманду Нуньес? Это говорит о том, что, как боец, классом Пенья выше. И в этом поединке у нее есть все шансы вернуть себе титул.

Ставка: Победа Джулиана Пеньи за 2.40.