В рамках турнира UFC Vegas 96 25 августа пройдет поединок Анджеллы Хилл и Табаты Риччи в женском минимальном весе. Начало — 07:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Хилл — Риччи, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анджелла Хилл

Турнирное положение: Анджелла располагается на девятой строчке в рейтинге женского минимального дивизиона. При этом одной из участниц гонки 39-летняя американка уже не является.

Последние бои: За 5 предыдущих боев в активе Хилл 4 победы и одно поражение. Но побеждала она исключительно тех, кто ниже нее в рейтинге или девушек, которые только претендует на попадание в топ-15. В последней встрече американка выиграла у Луаны Пинейро сабмишном во втором раунде.

Состояние бойца: Хилл в нынешних реалиях удачно конкурирует с малоопытными соперниками. Но в противостояниях с восходящими звездами с большими амбициями ей не везет точно также, как и в боях с нынешними топами дивизиона.

Табаты Риччи

Турнирное положение: Табата Риччи один из потенциальных претендентов на титул в данном дивизионе. Бразильянка на данный момент располагается на 11-й строчке в рейтинге женского минимального дивизиона.

Последние бои: У Табаты аналогичная статистика, как и у соперницы, 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих поединков. Правда, уровень оппозиции был чуть-чуть ниже. Но все же ряд представителей из рейтинга она уже прошла в UFC.

Состояние бойца: Бразильянка стилистически является ярко выраженным борцом. Риччи в основном стягивает соперниц на землю и контролирует их там вплоть до конца раунда, если не получается провести прием.

Стоит отметить хорошую физическую подготовку. Табата всегда дерется в высоком темпе и практически никогда не устает.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих боев в активе Хилл 4 победы и одно поражение

4 из пяти последних боев с участием Риччи закончились решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, нет фаворита. На победу Риччи можно поставить с коэффициентом 1.87, тогда как на успех Хилл предлагают сделать ставку за 1.97.

Прогноз: В грядущем бою решающую роль сыграют физические кондиции и борцовские навыки Риччи. Бразильянка будет залеживать более возрастную соперницу на канвасе и работать на очки, если не получится выиграть сабмишном.

Ставка: Победа Табаты Риччи за 1.87.