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    Арнольд Аллен остановит Гигу Чикадзе?

    Аллен — Чикадзе. Ставка (к. 1.45) и прогноз на ММА, UFC 304, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аллен — Чикадзе
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    Арнольд Аллен
    В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет поединок Арнольда Аллена и Гиги Чикадзе в полулегком весе. Начало — 05:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Аллен — Чикадзе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Арнольд Аллен

    Турнирное положение: Арнольд является одним из сильнейших полулегковесов в мире. Сейчас британский боец занимает шестую строчку в рейтинге дивизиона до 66 кг.

    Последние бои: Еще недавно Арнольд воспринимался, как потенциальный претендент на титул в полулегком весе UFC. Аллен шел на серии из десяти выигранных поединков кряду. Однако победную канонаду британца прервали Макс Холлоуэй и Мовсар Евлоев.

    Состояние бойца: Аллен является высококлассным кикбоксером, обладающим еще и неплохой защитой от тейкдаунов. Уникальная особенность британца — умение взвинчивать темп ближе к концу поединка, когда его соперник уже устал. И даже несмотря на 2 поражения кряду, Арнольда не стоит списывать со счетов, ведь он дрался с такими же монстрами полулегкого веса, как и сам.

    Гига Чикадзе

    Турнирное положение: Гига располагается на десятой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. Но от попадания в топ-5 грузинский боец пока что далек. И одним из потенциальных претендентов на титул он также еще не является.

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    • Последние бои: За 9 предыдущих поединков в промоушене грузинский полулегковес потерпел только одно поражение при восьми победах. Единственный, кого не смог остановить Чикадзе, стал многоопытный Кэлвин Каттар, выигравший их очный поединок по очкам.

    Состояние бойца: В последнем бою с Алексом Касересом, несмотря на победу, Гига выглядел не очень убедительно. Возможно, грузин еще не успел до конца восстановиться от полученной травмы.

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    Чикадзе нельзя назвать суператлетичным и техничным бойцом. И порой, у него возникают серьезные проблемы с защитой от ударов.

    Статистика для ставок

    • За 9 предыдущих поединков в промоушене Чикадзе потерпел только одно поражение при восьми победах

    • Аллен выиграл 10 раз за предыдущие 12 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Арнольду Аллену, предлагая поставить на его победу за 1.45. На успех Чикадзе можно поставить за 2.97.

    Прогноз: Чикадзе можно назвать ухудшенной версией Аллена. Стилистически он во многом напоминает британца, вот только не обладает такой хорошей защитой от ударов и проигрывает Арнольду в плане физических кондиций. С учетом того, что Гига еще не набрал пиковой формы, он выглядит довольно удобным соперником для Аллена.

    Ставка: Победа Арнольда Аллена за 1.45.

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    Аллен — Чикадзе: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на бои. Арнольд Аллен остановит Гигу Чикадзе?
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