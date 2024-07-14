Жанибек Алимханулы
Турнирное положение: Казахстанский боксер на данный момент является действующим чемпионом мира по боксу в средней весовой категории по версиям IBF и WBO.
Последние бои: Жанибек подходит к очередной защите титула в очень хорошей форме. Ранее он выиграл 8 из девяти предыдущих поединков нокаутами. В последнем из них он финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьерри и отобрал у него титул по версии IBF.
Состояние бойца: Жанибек за последние 2 года набрал невероятный ход. С ним отказываются драться не только монстры среднего дивизиона, но и даже топ-боксеры из более высокой весовой категории, как «Канело». На профессиональном ринге Алимханулы не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 15 боев.
Андрей Михайлович
Турнирное положение: Михайлович располагается на четвертой строчке в рейтинге средней весовой категории по версии IBF. Для представителя России это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.
Последние бои: В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников. Однако уровень его оппозиции был далеко не самый высокий. В основном он дрался с представителями Океании и выигрывал локальные титулы.
Состояние бойца: У Андрея 20 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения. Но все же класс российского боксера не столь высок, как у грядущего соперника.
По многим параметрам Михайлович явно проигрывает казахстанскому спортсмену.
Статистика для ставок
- В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников
- Трех из четырех предыдущих соперников Алимханулы нокаутировал до начала седьмого раунда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном титульном противостоянии Алимханулы идет у букмекеров серьезным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.06. На успех Михайловича предлагают сделать ставку за 9.80.
Прогноз: Класс и уровень грядущих оппонентов просто несопоставим. Алимханулы в последнее время безжалостно вырубал одного соперника за другим. Трех из четырех предыдущих визави он нокаутировал до начала седьмого раунда. Вполне, вероятно в этом противостоянии будет такой же сценарий.
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Ставка: Тотал меньше 7,5 за 1.80.