В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 14 июля пройдет титульный поединок Жанибека Алимханулы и Андрея Михайловича в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Алимханулы — Михайлович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жанибек Алимханулы

Турнирное положение: Казахстанский боксер на данный момент является действующим чемпионом мира по боксу в средней весовой категории по версиям IBF и WBO.

Последние бои: Жанибек подходит к очередной защите титула в очень хорошей форме. Ранее он выиграл 8 из девяти предыдущих поединков нокаутами. В последнем из них он финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьерри и отобрал у него титул по версии IBF.

Состояние бойца: Жанибек за последние 2 года набрал невероятный ход. С ним отказываются драться не только монстры среднего дивизиона, но и даже топ-боксеры из более высокой весовой категории, как «Канело». На профессиональном ринге Алимханулы не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 15 боев.

Андрей Михайлович

Турнирное положение: Михайлович располагается на четвертой строчке в рейтинге средней весовой категории по версии IBF. Для представителя России это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Последние бои: В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников. Однако уровень его оппозиции был далеко не самый высокий. В основном он дрался с представителями Океании и выигрывал локальные титулы.

Состояние бойца: У Андрея 20 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения. Но все же класс российского боксера не столь высок, как у грядущего соперника.

По многим параметрам Михайлович явно проигрывает казахстанскому спортсмену.

Статистика для ставок

В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников

Трех из четырех предыдущих соперников Алимханулы нокаутировал до начала седьмого раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном титульном противостоянии Алимханулы идет у букмекеров серьезным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.06. На успех Михайловича предлагают сделать ставку за 9.80.

Прогноз: Класс и уровень грядущих оппонентов просто несопоставим. Алимханулы в последнее время безжалостно вырубал одного соперника за другим. Трех из четырех предыдущих визави он нокаутировал до начала седьмого раунда. Вполне, вероятно в этом противостоянии будет такой же сценарий.

Ставка: Тотал меньше 7,5 за 1.80.