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    Алимханулы побьет Михайловича и сохранит пояса IBF и WBO?

    Алимханулы — Михайлович. Ставка (к. 1.80) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алимханулы — Михайлович
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    Жанибек Алимханулы
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 14 июля пройдет титульный поединок Жанибека Алимханулы и Андрея Михайловича в среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Алимханулы — Михайлович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Жанибек Алимханулы

    Турнирное положение: Казахстанский боксер на данный момент является действующим чемпионом мира по боксу в средней весовой категории по версиям IBF и WBO.

    Последние бои: Жанибек подходит к очередной защите титула в очень хорошей форме. Ранее он выиграл 8 из девяти предыдущих поединков нокаутами. В последнем из них он финишировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьерри и отобрал у него титул по версии IBF.

    Состояние бойца: Жанибек за последние 2 года набрал невероятный ход. С ним отказываются драться не только монстры среднего дивизиона, но и даже топ-боксеры из более высокой весовой категории, как «Канело». На профессиональном ринге Алимханулы не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 15 боев.

    Андрей Михайлович

    Турнирное положение: Михайлович располагается на четвертой строчке в рейтинге средней весовой категории по версии IBF. Для представителя России это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

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    • Последние бои: В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников. Однако уровень его оппозиции был далеко не самый высокий. В основном он дрался с представителями Океании и выигрывал локальные титулы.

    Состояние бойца: У Андрея 20 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения. Но все же класс российского боксера не столь высок, как у грядущего соперника.

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    По многим параметрам Михайлович явно проигрывает казахстанскому спортсмену.

    Статистика для ставок

    • В пяти из шести предыдущих боях Михайлович нокаутировал своих соперников

    • Трех из четырех предыдущих соперников Алимханулы нокаутировал до начала седьмого раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном титульном противостоянии Алимханулы идет у букмекеров серьезным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.06. На успех Михайловича предлагают сделать ставку за 9.80.

    Прогноз: Класс и уровень грядущих оппонентов просто несопоставим. Алимханулы в последнее время безжалостно вырубал одного соперника за другим. Трех из четырех предыдущих визави он нокаутировал до начала седьмого раунда. Вполне, вероятно в этом противостоянии будет такой же сценарий.

    Ставка: Тотал меньше 7,5 за 1.80.

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    Алимханулы — Михайлович: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на бои. Алимханулы побьет Михайловича и сохранит пояса IBF и WBO?
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