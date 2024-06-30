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    Майра Силва закроет предыдущее поражение в бою с Мэйси Чиассон?

    Силва — Чиассон. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC 303, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Силва — Чиассон
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    Майра Силва (справа)
    В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Майры Силвы и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Силва — Чиассон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Майра Силва

    Турнирное положение: Майра нынешний третий номер рейтинга женского легчайшего дивизиона. Недавно она дралась за вакантный титул в этой весовой категории, но так и не сумела стать чемпионкой.

    Последние бои: До предыдущего поединка с Ракель Пеннингтон бразильянка шла непобежденной в UFC. В ее активе было 4 победы кряду, 3 из которых были достигнуты сабмишном. Но в противостоянии за вакантный пояс Силва потерпела поражение единогласным решением судей.

    Состояние бойца: Борцовские навыки Майры оказались сильно переоценены. Та же Пеннингтон под конец поединка сама переводила бразильянку на землю. Можно сделать вывод, что она конкурентна только до середины боя, а потом устает.

    Мэйси Чиассон

    Турнирное положение: Чиассон недавно попала в первую десятку рейтинга. Сейчас она располагается на седьмой строчке в ростере женского легчайшего дивизиона.

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    • Последние бои: Мэйси ранее одержала 4 победы в шести поединках. Однако уровень предыдущей оппозиции был не всегда самым высоким. Той же Пеннингтон Чиассон уступила сабмишном. А другая бывшая претендентка на титул Ирен Алдана ее нокаутировала.

    Состояние бойца: Чиассон обладает ростом в 180 см, что довольно много. Это позволяет ей контролировать соперниц на дистанции в стойке, а также умело клинчевать их у сетки.

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    Опять же, это все у Мэйси проходит против соперниц не самого высокого уровня.

    Статистика для ставок

    • Мэйси Чиассон ранее одержала 4 победы в шести поединках

    • Силва 3 из четырех предыдущих боев выиграла досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Майра Силва в этом поединке у букмекеров идет небольшим фаворитом. На ее успех можно поставить за 1.85. На победу Мэйси Чиассон можно поставить за 2.00.

    Прогноз: Силва хоть выглядела неубедительно в предыдущем бою, но ее класс выше, чем у Чиассон, которая все свои важные поединки в карьере проиграла. Майра в этой встрече будет залеживать соперницу на земле и доведет бой до логического завершения в свою пользу.

    Ставка: Победа Майры Силвы за 1.85.

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    Силва — Чиассон: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на бои. Майра Силва закроет предыдущее поражение в бою с Мэйси Чиассон?
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