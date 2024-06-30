В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Майры Силвы и Мэйси Чиассон в женском легчайшем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Силва — Чиассон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Майра Силва

Турнирное положение: Майра нынешний третий номер рейтинга женского легчайшего дивизиона. Недавно она дралась за вакантный титул в этой весовой категории, но так и не сумела стать чемпионкой.

Последние бои: До предыдущего поединка с Ракель Пеннингтон бразильянка шла непобежденной в UFC. В ее активе было 4 победы кряду, 3 из которых были достигнуты сабмишном. Но в противостоянии за вакантный пояс Силва потерпела поражение единогласным решением судей.

Состояние бойца: Борцовские навыки Майры оказались сильно переоценены. Та же Пеннингтон под конец поединка сама переводила бразильянку на землю. Можно сделать вывод, что она конкурентна только до середины боя, а потом устает.

Мэйси Чиассон

Турнирное положение: Чиассон недавно попала в первую десятку рейтинга. Сейчас она располагается на седьмой строчке в ростере женского легчайшего дивизиона.

Последние бои: Мэйси ранее одержала 4 победы в шести поединках. Однако уровень предыдущей оппозиции был не всегда самым высоким. Той же Пеннингтон Чиассон уступила сабмишном. А другая бывшая претендентка на титул Ирен Алдана ее нокаутировала.

Состояние бойца: Чиассон обладает ростом в 180 см, что довольно много. Это позволяет ей контролировать соперниц на дистанции в стойке, а также умело клинчевать их у сетки.

Опять же, это все у Мэйси проходит против соперниц не самого высокого уровня.

Статистика для ставок

Мэйси Чиассон ранее одержала 4 победы в шести поединках

Силва 3 из четырех предыдущих боев выиграла досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Майра Силва в этом поединке у букмекеров идет небольшим фаворитом. На ее успех можно поставить за 1.85. На победу Мэйси Чиассон можно поставить за 2.00.

Прогноз: Силва хоть выглядела неубедительно в предыдущем бою, но ее класс выше, чем у Чиассон, которая все свои важные поединки в карьере проиграла. Майра в этой встрече будет залеживать соперницу на земле и доведет бой до логического завершения в свою пользу.

Ставка: Победа Майры Силвы за 1.85.