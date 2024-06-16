В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 16 июня пройдет титульный поединок за пояс WBA Super с участием Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина легком весе. Начало — 07:00 (мск). Дэвис — Мартин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джервонта Дэвис

Турнирное положение: Джервонта Дэвис трехкратный чемпион мира по боксу. Он завоевывал пояса во втором полулегком, легком и первом полусреднем дивизионах. Сейчас ему принадлежит титул по версии WBA Super в легкой категории.

Последние бои: Джервонта еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В активе бойца 29 в 29-ти встречах. В последнем поединке он одолел нокаутом в седьмом раунде Райана Гарсию в апреле прошлого года.

Состояние бойца: «Танк» считается едва ли не самым выдающимся панчером в легком весе в 21-м веке. 27 предыдущих соперников в своей карьере Джервонта удосрочил. Не смогли устоять от его ударов даже такие звезды, как Гарсия, Ромеро, Крус, Педраса и Гамбоа. Одним из главных оружие Дэвиса является его фирменный удар в печень левой рукой. Именно так он и выиграл последний бой у Гарсии.

Фрэнк Мартин

Турнирное положение: Фрэнк Мартин занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBA. Для американца это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он доходил до статуса вице-чемпиона США в легком весе по юниорам.

Последние бои: Как и действующий чемпиона мира, Мартин еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. В его активе 18 побед в карьере. 12 своих предыдущих соперников Фрэнк отправил в нокаут. В последнем бою американец одолел по очкам Артема Арутюняна.

Состояние бойца: Фрэнк ранее зарекомендовал себя, как всесторонне развитый боксер. Он умеет не только финишировать взрываться на короткое время, но и грамотно раскладывать все силы по дистанции.

В общем, свое место в топ-5 занимает абсолютно заслуженно.

Статистика для ставок

У Джервонты Дэвиса 27 из 29-ми побед в карьере были досрочными

Фрэнк Мартин выиграл все предыдущие 24 боя в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Джервонта Дэвис в данном поединке по мнению букмекеров считается явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.14. На успех Мартина предлагают поставить за 6.20.

Прогноз: Фрэнк Мартин сильный боксер, с которым не будет просто никому. Но Джервонта Дэвис это боец экстра-класса. Он безжалостно вырубал одного соперника за другим. Многие звезды легкого дивизиона упали в нокаут от его тяжелой руки. Фрэнк Мартин станет следующим, кого «Танк» финиширует в очередном своем поединке.

Ставка: Победа Джервонты Дэвиса нокаутом за 1.66.