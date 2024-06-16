ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемЗавышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024? Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан ВирцБудущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»
  • 18:48
    • Нури Шахин назначен на пост главного тренера «Боруссии» Д
  • 15:14
    • Латышонок подписал контракт с «Зенитом»
  • 14:49
    • В «Боруссии» Д объявили об уходе Хуммельса
    Все новости спорта

    Джервонта Дэвис нокаутирует Фрэнка Мартина?

    Дэвис — Мартин. Ставка (к. 1.66) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Джервонта Дэвис Прогнозы на Райан Гарсия
    Прогноз и ставки на Дэвис — Мартин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джервонта Дэвис
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 16 июня пройдет титульный поединок за пояс WBA Super с участием Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина легком весе. Начало — 07:00 (мск). Дэвис — Мартин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джервонта Дэвис

    Турнирное положение: Джервонта Дэвис трехкратный чемпион мира по боксу. Он завоевывал пояса во втором полулегком, легком и первом полусреднем дивизионах. Сейчас ему принадлежит титул по версии WBA Super в легкой категории.

    Последние бои: Джервонта еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В активе бойца 29 в 29-ти встречах. В последнем поединке он одолел нокаутом в седьмом раунде Райана Гарсию в апреле прошлого года.

    Состояние бойца: «Танк» считается едва ли не самым выдающимся панчером в легком весе в 21-м веке. 27 предыдущих соперников в своей карьере Джервонта удосрочил. Не смогли устоять от его ударов даже такие звезды, как Гарсия, Ромеро, Крус, Педраса и Гамбоа. Одним из главных оружие Дэвиса является его фирменный удар в печень левой рукой. Именно так он и выиграл последний бой у Гарсии.

    Фрэнк Мартин

    Турнирное положение: Фрэнк Мартин занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBA. Для американца это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он доходил до статуса вице-чемпиона США в легком весе по юниорам.

  • Теофимо Лопес — берегись. Кэттерол переехал Тейлора в реванше и нацелился на титул WBO
  • Кэттерол отомстил Тейлору за поражение двухлетней давности. Теофимо Лопес — следующая цель британца
  • 28/05/2024

    • Последние бои: Как и действующий чемпиона мира, Мартин еще никому не проигрывал на профессиональном ринге. В его активе 18 побед в карьере. 12 своих предыдущих соперников Фрэнк отправил в нокаут. В последнем бою американец одолел по очкам Артема Арутюняна.

    Состояние бойца: Фрэнк ранее зарекомендовал себя, как всесторонне развитый боксер. Он умеет не только финишировать взрываться на короткое время, но и грамотно раскладывать все силы по дистанции.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В общем, свое место в топ-5 занимает абсолютно заслуженно.

    Статистика для ставок

    • У Джервонты Дэвиса 27 из 29-ми побед в карьере были досрочными

    • Фрэнк Мартин выиграл все предыдущие 24 боя в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Джервонта Дэвис в данном поединке по мнению букмекеров считается явным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.14. На успех Мартина предлагают поставить за 6.20.

    Прогноз: Фрэнк Мартин сильный боксер, с которым не будет просто никому. Но Джервонта Дэвис это боец экстра-класса. Он безжалостно вырубал одного соперника за другим. Многие звезды легкого дивизиона упали в нокаут от его тяжелой руки. Фрэнк Мартин станет следующим, кого «Танк» финиширует в очередном своем поединке.

    Ставка: Победа Джервонты Дэвиса нокаутом за 1.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Витебск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крузейро — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аргентина — Гватемала
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Перу — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дордой — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Сурхан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дэвис — Мартин. В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 16 июня пройдет титульный поединок за пояс WBA Super с участием Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина легком весе. Начало — 07:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Дэвис — Мартин с коэффициентом 1.66.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры