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    Газиев финиширует Розенстрайка и ворвется в топ-15 тяжей?

    Розенстрайк — Газиев. Ставка (к. 1.56) и прогноз на ММА, UFC Vegas 87, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Розенстрайк — Газиев
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    Жаирзиньо Розенстрайк
    В рамках турнира UFC Vegas 87 3 марта пройдет поединок Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева в тяжелом весе. Начало — 02:40 (мск). Розенстрайк — Газиев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Жаирзиньо Розенстрайк

    Турнирное положение: Суринамский боец занимает 12-ю позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Он не является участником титульной гонки и выступает в UFC в качестве трамплина для восходящих звезд этой категории.

    Последние бои: В предыдущем поединке Розенстрайк потерпел поражение удушающим приемом в первом раунде от Жаилтона Алмейды. За последние 5 поединков в активе Жаирзиньо 2 победы и 3 поражения. Причем конкурирует суринамец в нынешних реалиях только с представителями вне рейтинга, а прямым конкурентам вроде Волкова и Гана он проиграл.

    Состояние бойца: Регулярные поражения от прямых конкурентов за место в первой десятке рейтинга говорят о том, что Розенстрайк уже на спаде. Единственное оружие суринамца — это тяжелый удар, но в этой категории таких парней много.

    Шамиль Газиев

    Турнирное положение: Шамиль Газиев еще до прихода в UFC зарекомендовал себя, как очень перспективного бойца, способного навязать сопротивление оппонентам из топ-15 в лиге Даны Уайта. Свой высокий потенциал дагестанец подтвердил в дебютном поединке, закончив его в свою пользу во втором раунде.

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  • 28/02/2024

    • Последние бои: Россиянин провел в промоушене единственный поединок против Мартина Будая, бывшего 15-го номера рейтинга. Тогда Шамилю Газиеву потребовалось 6 минут, чтобы нокаутировать своего оппонента. Всего в активе россиянина 12 побед в профессиональной карьере и ни единого поражения. 11 из них были досрочными 8, нокаутов и 3 сабмишна.

    Состояние бойца: 34-летний Газиев пребывает на пике. Шамиль всегда действует первым номером, не оставляя шансов своим соперникам.

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    Тот факт, что лишь один соперник в его карьере сумел дожить в бою с ним до решения судей судей, говорит о невероятном потенциале россиянина.

    Статистика для ставок

    • 4 из пяти предыдущих боев с участием Розенстрайка закончились в первом раунде

    • Шамиль Газиев ранее выиграл все 12 поединков в профессиональной карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, Шамиль Газиев в данном поединке является фаворитом и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.56. На победу Розенстрайка предлагают поставить с коэффициентом 2.58.

    Прогноз: У суринамского бойца в последнее время слишком много проблем. Он постоянно пропускает тейкдауны и плохо держит удар. Розенстрайк близок к тому, чтобы выпасть из топ-15. На его фоне Газиев выглядит заметно лучше. А статус непобежденного это очередной фактор в пользу россиянина.

    Ставка: Победа Шамиля Газиева за 1.56.

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    Ставка и прогноз на матч Розенстрайк — Газиев с коэффициентом 1.56. Дата матча: 03.03.2024. . Газиев финиширует Розенстрайка и ворвется в топ-15 тяжей?
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