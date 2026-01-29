В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании
«Кельн» — «Вольфсбург»
Футбол. Чемпионат Германии
«Кёльн» подходит к матчу на фоне затяжного спада. В десяти последних турах Бундеслиги команда одержала лишь одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
В прошлом туре «козлы» уступили «Фрайбургу» со счётом 1:2, что оставило их всего в пяти очках от зоны вылета. Домашние успехи в текущем сезоне были добыты в основном во встречах с соперниками из нижней части таблицы.
«Вольфсбург» отправляется в гости, имея неоднозначные результаты: в пяти последних турах Бундеслиги команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. В предыдущем матче «волки» уступили «Майнцу» (1:3), пропустив все три мяча после перерыва. В гостевых встречах ситуация выглядит ещё тревожнее — два поражения в трёх последних выездах.
Гости столкнулись с серьёзными кадровыми трудностями. Под вопросом участие Константиноса Кулиеракиса, а вне заявки остаются Йоаким Мэле, Рожерио, Бенце Дардаи, Йенсон Селт и Йонас Винд. Потери особенно чувствительны для линии обороны и центра поля.
Ставка: ТМ 3 за 1.77.
«Лацио» — «Дженоа»
Футбол. Чемпионат Италии
Ситуация в «Лацио» становится всё более напряжённой. Результаты команды только ухудшаются. Летом римляне не смогли усилиться из-за финансовых ограничений, а зимой тренер лишился сразу двух ключевых фигур — Валентина Кастельяноса и Маттео Гендузи. Новички пришли, но создаётся впечатление, что их подбирали без прямого участия Сарри. Всё это отразилось и на атмосфере внутри коллектива, и на турнирном положении: девятое место явно не соответствует амбициям клуба.
Ещё недавно «Стадио Олимпико» был серьёзным преимуществом для «Лацио», но сейчас даже родные трибуны не помогают. У команды всего одна победа в семи последних матчах — над «Вероной» (1:0), и она же остаётся единственной с начала 2026 года. Перед своими болельщиками римляне не выигрывали с кубковой встречи с «Миланом».
«Дженоа» подходит к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. За 12 туров «грифоны» потерпели всего три поражения — от «Аталанты», «Интера» и «Ромы», что сложно назвать провалом.
Сейчас «Дженоа» идёт на серии из пяти матчей без поражений, где были и упущенная победа над «Миланом» (1:1), и яркий камбэк против «Болоньи» (3:2). Проигрывая 0:2, генуэзцы воспользовались удалением вратаря соперника и забили трижды.
Несмотря на статус аутсайдера, «Дженоа» умеет доставлять проблемы на выезде. Текущая форма и уверенность после последних матчей дают основания полагать, что борьба с нестабильным «Лацио» вполне возможна.
Ставка: Победа «Лацио» за 2.05.
«Эспаньол» — «Алавес»
Футбол. Чемпионат Испании
Для «Эспаньола» январь 2026 года стал настоящим разочарованием. Команда, уверенно закрепившаяся в зоне еврокубков по итогам концовки 2025-го, в новом году резко сбавила обороты.
За четыре январских тура в Ла Лиге «попугаи» сумели набрать лишь одно очко. Формально коллектив Маноло Гонсалеса всё ещё удерживает пятое место, но отрыв от «Бетиса» и «Сельты» практически исчез, и любая новая осечка может стоить хозяевам выгодной позиции.
С точки зрения кадровой ситуации у «Эспаньола» всё относительно спокойно. Единственная серьёзная потеря — Хави Пуадо.
«Алавес» постепенно выравнивает положение и, несмотря на минимальный отрыв от зоны вылета, выглядит достаточно уверенно. В последних шести турах команда сумела обыграть «Райо Вальекано» (2:0), разойтись миром с «Реалом Овьедо» (1:1) и неожиданно взять три очка в матче с ослабленным травмами «Бетисом» (2:1). Плотность в нижней части таблицы работает в пользу команды: разница между 9-м и 18-м местами составляет всего три очка, и даже стабильный набор баллов через матч позволяет «Алавесу» укреплять свои позиции.
У гостей также практически нет кадровых проблем. Единственный отсутствующий — полузащитник Денис Суарес, который регулярно появляется на поле, но не является ключевой фигурой.
Ставка: Обе не забьют за 1.66.
Общий коэффициент — 6.02.