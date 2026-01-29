«Лацио» дома завоюет три очка, «Эспаньол» и «Алавес» не забьют друг другу

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании

«Кельн» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Кёльн» подходит к матчу на фоне затяжного спада. В десяти последних турах Бундеслиги команда одержала лишь одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В прошлом туре «козлы» уступили «Фрайбургу» со счётом 1:2, что оставило их всего в пяти очках от зоны вылета. Домашние успехи в текущем сезоне были добыты в основном во встречах с соперниками из нижней части таблицы.

«Вольфсбург» отправляется в гости, имея неоднозначные результаты: в пяти последних турах Бундеслиги команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. В предыдущем матче «волки» уступили «Майнцу» (1:3), пропустив все три мяча после перерыва. В гостевых встречах ситуация выглядит ещё тревожнее — два поражения в трёх последних выездах.

Гости столкнулись с серьёзными кадровыми трудностями. Под вопросом участие Константиноса Кулиеракиса, а вне заявки остаются Йоаким Мэле, Рожерио, Бенце Дардаи, Йенсон Селт и Йонас Винд. Потери особенно чувствительны для линии обороны и центра поля.

Ставка: ТМ 3 за 1.77.

«Лацио» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии

Ситуация в «Лацио» становится всё более напряжённой. Результаты команды только ухудшаются. Летом римляне не смогли усилиться из-за финансовых ограничений, а зимой тренер лишился сразу двух ключевых фигур — Валентина Кастельяноса и Маттео Гендузи. Новички пришли, но создаётся впечатление, что их подбирали без прямого участия Сарри. Всё это отразилось и на атмосфере внутри коллектива, и на турнирном положении: девятое место явно не соответствует амбициям клуба.

Ещё недавно «Стадио Олимпико» был серьёзным преимуществом для «Лацио», но сейчас даже родные трибуны не помогают. У команды всего одна победа в семи последних матчах — над «Вероной» (1:0), и она же остаётся единственной с начала 2026 года. Перед своими болельщиками римляне не выигрывали с кубковой встречи с «Миланом».

«Дженоа» подходит к матчу в хорошем эмоциональном состоянии. За 12 туров «грифоны» потерпели всего три поражения — от «Аталанты», «Интера» и «Ромы», что сложно назвать провалом.

Сейчас «Дженоа» идёт на серии из пяти матчей без поражений, где были и упущенная победа над «Миланом» (1:1), и яркий камбэк против «Болоньи» (3:2). Проигрывая 0:2, генуэзцы воспользовались удалением вратаря соперника и забили трижды.

Несмотря на статус аутсайдера, «Дженоа» умеет доставлять проблемы на выезде. Текущая форма и уверенность после последних матчей дают основания полагать, что борьба с нестабильным «Лацио» вполне возможна.

Ставка: Победа «Лацио» за 2.05.

«Эспаньол» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

Для «Эспаньола» январь 2026 года стал настоящим разочарованием. Команда, уверенно закрепившаяся в зоне еврокубков по итогам концовки 2025-го, в новом году резко сбавила обороты.

За четыре январских тура в Ла Лиге «попугаи» сумели набрать лишь одно очко. Формально коллектив Маноло Гонсалеса всё ещё удерживает пятое место, но отрыв от «Бетиса» и «Сельты» практически исчез, и любая новая осечка может стоить хозяевам выгодной позиции.

С точки зрения кадровой ситуации у «Эспаньола» всё относительно спокойно. Единственная серьёзная потеря — Хави Пуадо.

«Алавес» постепенно выравнивает положение и, несмотря на минимальный отрыв от зоны вылета, выглядит достаточно уверенно. В последних шести турах команда сумела обыграть «Райо Вальекано» (2:0), разойтись миром с «Реалом Овьедо» (1:1) и неожиданно взять три очка в матче с ослабленным травмами «Бетисом» (2:1). Плотность в нижней части таблицы работает в пользу команды: разница между 9-м и 18-м местами составляет всего три очка, и даже стабильный набор баллов через матч позволяет «Алавесу» укреплять свои позиции.

У гостей также практически нет кадровых проблем. Единственный отсутствующий — полузащитник Денис Суарес, который регулярно появляется на поле, но не является ключевой фигурой.

Ставка: Обе не забьют за 1.66.

Общий коэффициент — 6.02.