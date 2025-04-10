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    «Лион» не проиграет «МЮ», «Легия» и «Челси» забьют друг другу

    Экспресс дня 10 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге Европы и Лиге конференций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лион» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы

    «Лион» в последних трех матчах Лиги 1 одержал две победы. Ранее команде удалось «Гавр» и «Лилль». Поражение было одно — 28 марта «ткачи» уступили «Страсбуру» со счетом 2:4.

    В родных стенах «Лион» не проигрывает дома с 23 февраля. У команды четырехматчевая домашняя выигрышная серия. Получится ли у «Лиона» снова победить на своем поле?

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  • 04/04/2025

    • «Манчестер Юнайтед» в апреле еще не побеждал. Команда в текущем месяце провела два матча. 1 апреля «МЮ» в гостях уступил «Ноттингем Форест» (0:1). Затем «красные дьяволы» разошлись миром с «Манчестер Сити» (0:0).

    В предстоящей встрече букмекеры не смогли выделить явного фаворита. У обеих команд равные шансы на победу. Кому в итоге улыбнется удача?

    Ставка: «Лион» не проиграет за 1.45.

    «Легия» — «Челси»

    Футбол. Лига конференций

    «Легия» в апреле уже одержала две победы. В Кубке Польши команда одолела «Рух» Хожув со счетом 5:0. Затем в чемпионате страны «Легия» взяла верх над «Гурником» Забже со счетом 2:1.

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    В чемпионате Польши «Легия» находится на пятом месте в таблице. У клуба 44 набранных очка. «Легия» одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

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  • 30/03/2025

    • «Челси» располагается в топ-4. Лондонцы рассчитывают в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. В марте команда проиграла лишь один матч. 16 марта синие в дерби уступили «Арсеналу» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Букмекеры считают фаворитом «Челси». Но подопечные Энцо Марески слабо играют в гостях. В последних 10 выездных матчах «Челси» добился только одной победы.

    Ставка: Обе забьют за 1.77.

    «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

    Футбол. Лига Европы

    «Тоттенхэм» в последних трех матчах АПЛ дважды проиграл. Команда уступила «Фулхэму» и «Челси». Однако 6 апреля «шпоры» порадовали фанатов в домашнем поединке с «Саутгемптоном», победив 3:1.

    В АПЛ у «Тоттенхэма» очень сложная ситуация. Клуб располагается в нижней части таблицы — на 14-м месте. Команде нужно выиграть Лигу Европы, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубках.

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  • 02/04/2025

    • «Айнтрахт» в чемпионате Германии располагается на третьей позиции. В активе команды 48 очков. У клуба очень хорошие шансы в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.

    Команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23. Тогда «Тоттенхэм» дома победил «Айнтрахт» со счетом 3:2. В предстоящем матче «шпоры» являются фаворитами. Но немецкий клуб находится в хорошей форме и вряд ли провалит встречу в Лондоне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.97.

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    Экспресс дня 10 апреля: прогноз и ставка за 3.97, статистика, коэффициенты матча 10.04.202522:00. «Лион» не проиграет «МЮ», «Легия» и «Челси» забьют друг другу
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