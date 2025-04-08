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    «Бавария» одолеет «Интер», «Арсенал» и «Реал» обменяются голами

    Экспресс дня 8 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 апреля
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    Карло Анчелотти
    В очередном экспрессе рассмотрим встречи Лиги чемпионов, а также матч в английском Чемпионшипе На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Бавария» после домашнего фиаско в игре с «Бохумом» (2:3) смогла одержать три победы в четырех матчах. До этого мюнхенцы выиграли две встречи кряду. Команде удалось одолеть «Санкт-Паули» (3:2) и «Аугсбург» (3:1).

    Ранее в Лиге чемпионов «Бавария» легко разобралась с «Байером». По сумме двух встреч мюнхенцы одолели соперника со счетом 5:0. С «Интером» будет труднее. Букмекеры в первом матче отдают предпочтение хозяевам поля.

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  • 04/04/2025

    • «Интер» ранее расстроил поклонников в матче Серии А с «Пармой». Команда по ходу встречи вела с преимуществом в два гола, однако победить не удалось. Поединок закончился вничью 2:2.

    Миланцы не уступают в гостях с 16 февраля. Тогда «Интер» неудачно съездил в Турин к «Ювентусу». Беспроигрышная выездная серия команды с учетом всех турниров составляет пять матчей.

    Ставка: Победа «Баварии» за 1.90.

    «Арсенал» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Лига чемпионов

    «Арсенал» в таблице АПЛ идет на 2-м месте в таблице. Клуб уже не станет чемпионом, но серебряные медали, скорее всего, завоюет. У «Арсенала» 62 очка по итогам 31 матча.

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    «Канониры» не проигрывают с 22 февраля. В этот день команда дома уступила «Вест Хэму» (0:1). В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Арсенала».

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  • 30/03/2025

    • «Реал» Мадрид на выходных разочаровал болельщиков в домашней встрече с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти неожиданно проиграла 1:2. При чем решающий гол «сливочные» пропустили на пятой компенсированной минуте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Реал» настроен поскорее реабилитироваться. Однако вояж в Лондон не будет легким. В первую очередь мадридский клуб постарается не проиграть.

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

    «Дерби Каунти» — «Бернли»

    Футбол. Англия. Чемпионшип

    «Дерби Каунти» ведет борьбу за выживание. Клуб рискует вылететь из Чемпионшипа. У команды крайне непростая ситуация. Финиш сезона будет невероятно напряженным.

    В 40 матчах «Дерби Каунти» набрал 41 очко. У клуба 11 побед, 8 ничьих и 21 поражение. Разница мячей составляет 42-52.

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  • 02/04/2025

    • «Бернли» лидирует в таблице Чемпионшипа. Клуб набрал 84 очка. «Бернли» отлично проводит нынешний сезон. За весь чемпионат команда потерпела лишь два поражения.

    В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 0:0. На этот раз «Бернли» должен победить. Вряд ли лидер Чемпионшипа снова потеряет очки в противостоянии с «Дерби Каунти».

    Ставка: Победа «Дерби Каунти» за 1.91.

    Общий коэффициент — 6.71.

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    Экспресс дня 8 апреля: прогноз и ставка за 6.71, статистика, коэффициенты матча 08.04.202523:00. «Бавария» одолеет «Интер», «Арсенал» и «Реал» обменяются голами
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