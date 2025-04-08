В очередном экспрессе рассмотрим встречи Лиги чемпионов, а также матч в английском Чемпионшипе На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов

«Бавария» после домашнего фиаско в игре с «Бохумом» (2:3) смогла одержать три победы в четырех матчах. До этого мюнхенцы выиграли две встречи кряду. Команде удалось одолеть «Санкт-Паули» (3:2) и «Аугсбург» (3:1).

Ранее в Лиге чемпионов «Бавария» легко разобралась с «Байером». По сумме двух встреч мюнхенцы одолели соперника со счетом 5:0. С «Интером» будет труднее. Букмекеры в первом матче отдают предпочтение хозяевам поля.

«Интер» ранее расстроил поклонников в матче Серии А с «Пармой». Команда по ходу встречи вела с преимуществом в два гола, однако победить не удалось. Поединок закончился вничью 2:2.

Миланцы не уступают в гостях с 16 февраля. Тогда «Интер» неудачно съездил в Турин к «Ювентусу». Беспроигрышная выездная серия команды с учетом всех турниров составляет пять матчей.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.90.

«Арсенал» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов

«Арсенал» в таблице АПЛ идет на 2-м месте в таблице. Клуб уже не станет чемпионом, но серебряные медали, скорее всего, завоюет. У «Арсенала» 62 очка по итогам 31 матча.

«Канониры» не проигрывают с 22 февраля. В этот день команда дома уступила «Вест Хэму» (0:1). В предстоящей встрече букмекеры склоняются к победе «Арсенала».

«Реал» Мадрид на выходных разочаровал болельщиков в домашней встрече с «Валенсией». Команда Карло Анчелотти неожиданно проиграла 1:2. При чем решающий гол «сливочные» пропустили на пятой компенсированной минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

«Реал» настроен поскорее реабилитироваться. Однако вояж в Лондон не будет легким. В первую очередь мадридский клуб постарается не проиграть.

Ставка: Обе забьют за 1.85.

«Дерби Каунти» — «Бернли»

Футбол. Англия. Чемпионшип

«Дерби Каунти» ведет борьбу за выживание. Клуб рискует вылететь из Чемпионшипа. У команды крайне непростая ситуация. Финиш сезона будет невероятно напряженным.

В 40 матчах «Дерби Каунти» набрал 41 очко. У клуба 11 побед, 8 ничьих и 21 поражение. Разница мячей составляет 42-52.

«Бернли» лидирует в таблице Чемпионшипа. Клуб набрал 84 очка. «Бернли» отлично проводит нынешний сезон. За весь чемпионат команда потерпела лишь два поражения.

В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 0:0. На этот раз «Бернли» должен победить. Вряд ли лидер Чемпионшипа снова потеряет очки в противостоянии с «Дерби Каунти».

Ставка: Победа «Дерби Каунти» за 1.91.

Общий коэффициент — 6.71.