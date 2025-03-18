В очередном экспрессе рассмотрим встречи в женской Лиге чемпионов, а также матч исландского Кубка лиги На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» Мадрид — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов (Ж)

«Реал» Мадрид в марте потерпел два поражения. Команда в чемпионате Испании дважды уступила «Барселоне». Перед матчем Лиги чемпионов «сливочные» разошлись миром с «Депортиво» Ла-Корунья (2:2).

Смогут ли хозяева добиться победы? «Реал» в 2025 году дома проиграл в двух матчах. Однако в предстоящей встрече букмекеры не верят в успех мадридского коллектива.

«Арсенал» успешно играет в нынешнем сезоне. В чемпионате Англии команда борется за медали. Есть хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов-2025/26.

В последних пяти матчах «Арсенал» потерпел одно поражение. 9 марта лондонцы встречались с «Ливерпулем». «Арсенал» уступил красным со счетом 0:1.

Ставка: Победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.52.

«Бавария» — «Лион»

Футбол. Лига чемпионов (Ж)

«Бавария» находится в прекрасной форме. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее в Бундеслиге мюнхенский клуб победил «Вердер», «Кельн» и «Вольфсбург».

Нельзя не отметить отличную игру «Баварии» в обороне. В последних четырех встречах команда пропустила лишь два гола. Но сохранить ворота в неприкосновенности в матче с «Лионом» будет трудно.

«Лион» уверенно лидирует в чемпионате Франции. В нынешнем сезоне команда близка к тому, чтобы завоевать золотые медали. Стоит отметить, что во внутреннем первенстве «Лион» еще ни разу не проиграл.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний раз команды играли друг с другом 17 ноября. Тогда в Мюнхене хозяева победили со счетом 1:0. Сейчас букмекеры склоняются к тому, что выиграет «Лион». Сам матч должен быть результативным.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.53.

«Валюр» — «ИР Рейкьявик»

Футбол. Исландия. Кубок лиги

«Валюр» радует поклонников в последних матчах Кубка лиги. В феврале-марте команда провела пять встреч. Удалось одержать четыре победы.

В предстоящем поединке вряд ли возможна сенсация. «Валюр» являтся фаворитом матча. Стоит ждать уверенной победы хозяев поля с разницей минимум в два гола.

«ИР Рейкьявик» выступает в первом дивизионе. В марте в Кубке лиги команда еще ни разу не победила. Ранее клуб проиграл «Тоуру» (0:1) и сыграл вничью с «Коупавогюром» (1:1).

Гости явно уступают в классе. Не стоит ждать равного футбола. «Валюр» будет владеть инициативой и добьется успеха. Хозяева поля должны уверенно победить.

Ставка: Победа «Валюра» с форой (-1.5) за 1.41.

Общий коэффициент — 3.27.