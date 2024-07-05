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    Германия выйдет в полуфинал домашнего Евро, Португалия и Франция порадуют голами

    Экспресс дня 5 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июля
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    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи на Евро-2024 и в чемпионате Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Испания — Германия

    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала

    Первый четвертьфинал Евро-2024 пройдет с очень громкой вывеской. Кто окажется сильнее? Обе команды считаются главными фаворитами турнира.

    Скорее всего, Испания постарается сыграть в открытый футбол. Команда отлично провела групповой этап, а в 1/8 финала разгромила Грузию. Однако для испанской молодежи матч с Германией станет настоящим испытанием.

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    • Германия, как и Испания, на Евро еще не проиграла ни одного матча. В 1/8 финала команда одолела Данию.

    Германия играет при своих болельщиках — это очевидное преимущество. У команды нет травм, с настроем также нет никаких проблем. Букмекеры больше склоняются к победе Испании, но бундестим ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Ставка: Проход Германии за 1.94.

    Португалия — Франция

    Футбол. Евро-2024. 1/4 финала

    Португальцы на ЧЕ в Германии пока проиграли лишь один матч. Команда на групповом этапе уступила Грузии.

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    Поединок 1/8 финала со Словенией оказался очень драматичным. Португалия с трудом одолела соперника в серии пенальти. Вся Европа снова увидела слезы Криштиану Роналду. Как ветеран настроится на важнейший четвертьфинал?

    Прогнозы и ставки на футбол

    От Франции на групповом этапе ждали большего. Команда вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед Австрию. Есть проблемы у Килиана Мбаппе. Форварду сломали нос уже в матче первого тура.

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    • В 1/8 финала французы показали хороший футбол против Бельгии. Но подопечные Доменико Тедеско на этом турнире откровенно разочаровали. Для Франции матч с Португалией — большое испытание. Предсказать победителя очень трудно.

    Ставка: Обе забьют за 2.06.

    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия-Мозырь»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Торпедо-БелАЗ» удачно проводит нынешний сезон. Команда борется за медали. На данный момент клуб находится на 2-м месте в таблице. Набрано 32 очка в 14 встречах.

    У «Торпедо-БелАЗ» 10 побед, две ничьи и два поражения. В последних десяти матчах зафиксировано лишь одно поражение. 29 июня команда неожиданно уступила аутсайдеру — солигорскому «Шахтеру».

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    • «Славия-Мозырь» располагается в топ-5. Клуб набрал 23 очка в 14 играх. У «Славии-Мозырь» 6 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

    Клуб может побороться за еврокубки. Но отставание от третьего места на данный момент составляет 7 очков. В мае-июне «Славия-Мозырь» одержала лишь одну победу.

    Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.40.

    Общий коэффициент — 5.59.

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    Экспресс дня 5 июля: прогноз, ставка (5.59), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Экспресс. Германия выйдет в полуфинал домашнего Евро, Португалия и Франция порадуют голами
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