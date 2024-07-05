Германия выйдет в полуфинал домашнего Евро, Португалия и Франция порадуют голами

В очередном экспрессе рассмотрим матчи на Евро-2024 и в чемпионате Беларуси. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Испания — Германия

Футбол. Евро-2024. 1/4 финала

Первый четвертьфинал Евро-2024 пройдет с очень громкой вывеской. Кто окажется сильнее? Обе команды считаются главными фаворитами турнира.

Скорее всего, Испания постарается сыграть в открытый футбол. Команда отлично провела групповой этап, а в 1/8 финала разгромила Грузию. Однако для испанской молодежи матч с Германией станет настоящим испытанием.

Германия, как и Испания, на Евро еще не проиграла ни одного матча. В 1/8 финала команда одолела Данию.

Германия играет при своих болельщиках — это очевидное преимущество. У команды нет травм, с настроем также нет никаких проблем. Букмекеры больше склоняются к победе Испании, но бундестим ни в коем случае нельзя недооценивать.

Ставка: Проход Германии за 1.94.

Португалия — Франция

Футбол. Евро-2024. 1/4 финала

Португальцы на ЧЕ в Германии пока проиграли лишь один матч. Команда на групповом этапе уступила Грузии.

Поединок 1/8 финала со Словенией оказался очень драматичным. Португалия с трудом одолела соперника в серии пенальти. Вся Европа снова увидела слезы Криштиану Роналду. Как ветеран настроится на важнейший четвертьфинал?

Прогнозы и ставки на футбол

От Франции на групповом этапе ждали большего. Команда вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед Австрию. Есть проблемы у Килиана Мбаппе. Форварду сломали нос уже в матче первого тура.

В 1/8 финала французы показали хороший футбол против Бельгии. Но подопечные Доменико Тедеско на этом турнире откровенно разочаровали. Для Франции матч с Португалией — большое испытание. Предсказать победителя очень трудно.

Ставка: Обе забьют за 2.06.

«Торпедо-БелАЗ» — «Славия-Мозырь»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Торпедо-БелАЗ» удачно проводит нынешний сезон. Команда борется за медали. На данный момент клуб находится на 2-м месте в таблице. Набрано 32 очка в 14 встречах.

У «Торпедо-БелАЗ» 10 побед, две ничьи и два поражения. В последних десяти матчах зафиксировано лишь одно поражение. 29 июня команда неожиданно уступила аутсайдеру — солигорскому «Шахтеру».

«Славия-Мозырь» располагается в топ-5. Клуб набрал 23 очка в 14 играх. У «Славии-Мозырь» 6 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

Клуб может побороться за еврокубки. Но отставание от третьего места на данный момент составляет 7 очков. В мае-июне «Славия-Мозырь» одержала лишь одну победу.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.40.

Общий коэффициент — 5.59.