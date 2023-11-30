ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin Сантьяго ХименесВторой Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда» Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» обыграет команду Кокорина, а «Марсель» и «Аякс» обменяются голами

    Экспресс дня 30 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» ни разу не проигрывал в Лиге Европы в этом сезоне
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вильяррел» — «Панатинаикос»

    Футбол. Лига Европы

    «Вильярреал» занимает второе место в группе, несмотря на то, что провел не четыре, а только три матча.

    Встреча с «Маккаби» была перенесена на начало декабря из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, но и без нее испанцы находятся в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы.

    «Субмарина» выйдет из группы в случае победы в предстоящем матче. С настроем у хозяев точно не должно быть проблем, а тем более с учетом того, что в сентябре они проиграли в Афинах.

    Скорее всего, «Вильярреал» возьмет реванш у «Панатинаикоса», который перед этим потерял очки в матче с «Маккаби» и дважды проиграл французскому «Ренну».

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.89.

    «Марсель» — «Аякс»

    Футбол. Лига Европы

    «Марсель» занимает первое место в группе, набрав в четырех матчах восемь очков.

    Команда Дженнаро Гаттузо находится в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы благодаря двум победами над греческим АЕК.

    Еще два матча с участием провансальцев — против «Аякса» и «Брайтона» — завершились вничью.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    У «Аякса» на данный момент всего лишь два очка. Перед этим амстердамский клуб дважды проиграл «Брайтону».

    Но все-таки сейчас «Аякс» не так плох, как в прошлом месяце, когда у него вообще ничего не получалось.

    В предстоящем матче соперники порадуют зрителей забитыми мячами.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.

    «Рейнджерс» — «Арис»

    Футбол. Лига Европы

    Матч в Глазго может стать ключевым в борьбе за вторую путевку в плей-офф. «Рейнджерс» убьет интригу в случае победы над «Арисом».

    У шотландцев на данный момент семь очков, у «Ариса» — три. Как ни странно, свою единственной победу киприоты одержали в домашнем матче с «Рейнджерс» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Но в данном случае акцент надо делать на домашних результатах «Рейнджерс». На своем поле команда Майкла Била выиграла даже у «Бетиса», в который в остальных матчах забрал максимальное количество очков.

    «Арис» ранее в этом месяце проиграл на поле «Бетиса» (1:4) и потерпел сенсационное поражение от «Кармиотиссы» (1:4).

    Вряд ли команда

    Александра Кокорина

    снова удивит один из лучших клубов Шотландии.

    Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.31.

    Общий коэффициент — 4.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Корне — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Монпелье — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван Аш — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 30 ноября: прогноз, ставка (4.08), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Экспресс. «Рейнджерс» обыграет команду Кокорина, а «Марсель» и «Аякс» обменяются голами
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры