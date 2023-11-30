В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вильяррел» — «Панатинаикос»

Футбол. Лига Европы

«Вильярреал» занимает второе место в группе, несмотря на то, что провел не четыре, а только три матча.

Встреча с «Маккаби» была перенесена на начало декабря из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, но и без нее испанцы находятся в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы.

«Субмарина» выйдет из группы в случае победы в предстоящем матче. С настроем у хозяев точно не должно быть проблем, а тем более с учетом того, что в сентябре они проиграли в Афинах.

Скорее всего, «Вильярреал» возьмет реванш у «Панатинаикоса», который перед этим потерял очки в матче с «Маккаби» и дважды проиграл французскому «Ренну».

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.89.

«Марсель» — «Аякс»

Футбол. Лига Европы

«Марсель» занимает первое место в группе, набрав в четырех матчах восемь очков.

Команда Дженнаро Гаттузо находится в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы благодаря двум победами над греческим АЕК.

Еще два матча с участием провансальцев — против «Аякса» и «Брайтона» — завершились вничью.

У «Аякса» на данный момент всего лишь два очка. Перед этим амстердамский клуб дважды проиграл «Брайтону».

Но все-таки сейчас «Аякс» не так плох, как в прошлом месяце, когда у него вообще ничего не получалось.

В предстоящем матче соперники порадуют зрителей забитыми мячами.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.65.

«Рейнджерс» — «Арис»

Футбол. Лига Европы

Матч в Глазго может стать ключевым в борьбе за вторую путевку в плей-офф. «Рейнджерс» убьет интригу в случае победы над «Арисом».

У шотландцев на данный момент семь очков, у «Ариса» — три. Как ни странно, свою единственной победу киприоты одержали в домашнем матче с «Рейнджерс» (2:1).

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Но в данном случае акцент надо делать на домашних результатах «Рейнджерс». На своем поле команда Майкла Била выиграла даже у «Бетиса», в который в остальных матчах забрал максимальное количество очков.

«Арис» ранее в этом месяце проиграл на поле «Бетиса» (1:4) и потерпел сенсационное поражение от «Кармиотиссы» (1:4).

Вряд ли команда

Александра Кокорина

снова удивит один из лучших клубов Шотландии.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.31.

Общий коэффициент — 4.08.