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    Одержит ли «Жальгирис» новую победу над мальтийцами?

    Хамрун — Жальгирис. Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хамрун» — «Жальгирис»
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    «Жальгирис» — «Хеккен»
    Мальтийский клуб «Хамрун» дома сыграет против литовского «Жальгириса» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — «Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 20:00 Жальгирис

    Жальгирис

  • Вильнюс
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    «Хамрун»

    Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, участник Лиги чемпионов на выезде сыграет против клуба «Тарксьен Райнбоус».

    Последние матчи: «Хамрун» в шаге от вылета в Лигу конференций, мальтийцы в первой игре Лиги чемпионов потерпели фиако в поединке против «Жальгириса» (0:2).

    Хамрун Спартанс — Жальгирис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Хамрун» проигрывает во втором матче подряд, ранее команда уступила в матче против «Хибернианса» (1:2).

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: В нынешнем сезоне литовского чемпионата «Жальгирис» занимает 6 место, набрав с 25 очков.

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    • Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Жальгирис» одержал победу в матче против «Хамруна» (2:0). В составе победителей мячи забили Анатал и Хаджи.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу в третьем матче подряд, ранее были обыграны «Паневежис» (4:2) и «Банга» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» — чемпион Литвы

    • «Хамрун» — чемпион Мальты

    • «Жальгирис» выиграл у «Хамруна» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хамрун» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа «Жальгириса» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: «Жальгирис» сделал весомую заявку на выход во второй раунд Лиги чемпионов. Литовцы вполне способны нанести новое поражение мальтийскому чемпиону.

    Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хамрун — Жальгирис?

    Матч Хамрун — Жальгирис состоится 15 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хамрун — Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Жальгириса».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хамрун — Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Жальгириса»» с коэффициентом у букмекеров 3.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хамрун — Жальгирис?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хамрун — Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хамрун» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа «Жальгириса» — в 3.85.

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    Хамрун — Жальгирис: прогноз и ставка за 3.85, статистика, коэффициенты матча 15.07.202520:00. Одержит ли «Жальгирис» новую победу над мальтийцами?
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