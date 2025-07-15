Хамрун — Жальгирис. Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Мальтийский клуб «Хамрун» дома сыграет против литовского «Жальгириса» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — «Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хамрун»

Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, участник Лиги чемпионов на выезде сыграет против клуба «Тарксьен Райнбоус».

Последние матчи: «Хамрун» в шаге от вылета в Лигу конференций, мальтийцы в первой игре Лиги чемпионов потерпели фиако в поединке против «Жальгириса» (0:2).

Хамрун Спартанс — Жальгирис: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.183.453.20Фрибет€5

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Хамрун» проигрывает во втором матче подряд, ранее команда уступила в матче против «Хибернианса» (1:2).

«Жальгирис»

Турнирная таблица: В нынешнем сезоне литовского чемпионата «Жальгирис» занимает 6 место, набрав с 25 очков.

Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Жальгирис» одержал победу в матче против «Хамруна» (2:0). В составе победителей мячи забили Анатал и Хаджи.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу в третьем матче подряд, ранее были обыграны «Паневежис» (4:2) и «Банга» (1:0).

Статистика для ставок

«Жальгирис» — чемпион Литвы

«Хамрун» — чемпион Мальты

«Жальгирис» выиграл у «Хамруна» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хамрун» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа «Жальгириса» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Жальгирис» сделал весомую заявку на выход во второй раунд Лиги чемпионов. Литовцы вполне способны нанести новое поражение мальтийскому чемпиону.

Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.