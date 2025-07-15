Хамрун — Жальгирис. Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Хамрун Спартанс
Жальгирис
«Хамрун»
Турнирная таблица: Чемпион Мальты «Хамрун» выиграл титул своей страны после того, как выиграл в финале у «Биркиркары» (1:0). Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, участник Лиги чемпионов на выезде сыграет против клуба «Тарксьен Райнбоус».
Последние матчи: «Хамрун» в шаге от вылета в Лигу конференций, мальтийцы в первой игре Лиги чемпионов потерпели фиако в поединке против «Жальгириса» (0:2).
Хамрун Спартанс — Жальгирис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Хамрун» проигрывает во втором матче подряд, ранее команда уступила в матче против «Хибернианса» (1:2).
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В нынешнем сезоне литовского чемпионата «Жальгирис» занимает 6 место, набрав с 25 очков.
Последние матчи: В первом матче Лиги чемпионов «Жальгирис» одержал победу в матче против «Хамруна» (2:0). В составе победителей мячи забили Анатал и Хаджи.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Жальгирис» одержал победу в третьем матче подряд, ранее были обыграны «Паневежис» (4:2) и «Банга» (1:0).
Статистика для ставок
- «Жальгирис» — чемпион Литвы
- «Хамрун» — чемпион Мальты
- «Жальгирис» выиграл у «Хамруна» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хамрун» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа «Жальгириса» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: «Жальгирис» сделал весомую заявку на выход во второй раунд Лиги чемпионов. Литовцы вполне способны нанести новое поражение мальтийскому чемпиону.
Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.