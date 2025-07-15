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    Возьмет ли «Викингур» реванш у «Линкольна»?

    Линкольн — Викингур. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    «Линкольн»
    15 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Линкольн» и «Викингур». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Викингур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Линкольн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линкольн 18:30 Викингур

    Викингур

  • Гота
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    «Линкольн»

    Турнирное положение: команда из одноимённой заморской территории Соединенного Королевства выиграла прошлый чемпионат Гибралтара.

    «Красные черти» смогли набрать 66 очков и по дополнительным показателям обошли «Сент-Джозефс».

    Гибралтарский коллектив за 25 матчей смог 68 раз поразить ворота соперника и всего 7 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первой игре квалификации Лиги чемпионов гибралтарцы победили «Викингур» со счетом 3:2.

    До этого в рамках чемпионата Гибралтара «Линкольн» победил «Манчестер 62» (2:0), «Мэгпис» (1:0) и «Лайонс Гибралтар» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Перед этим же подопечные Хави Муньоса также выиграли у «Европы» (4:0) и «Сент-Джозефса» (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: сейчас «Линкольн» находится в отличной форме, побеждает и сметает всех на своем пути. Правда, уровень соперников не тот, что должен быть, но на своем уровне команда является лучшей.

    «Линкольн» является уже 29-кратным чемпионом Гибралтара, что является рекордом этой страны.

    «Викингур»

    Турнирное положение: команда из Лайрвуйка пока что является середняком чемпионата Фарер.

    «Викинги» в настоящий момент имеют в своем активе 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

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    • Лайрвуйкцы смогли за 16 матчей забить 20 мячей, а пропустили всего 16.

    Последние матчи: в первой игре квалификации фарерцы уступили «Линкольну» со счетом 2:3.

    До этого же фарерский коллектив в чемпионате страны проиграл «Клаксвику» (0:1), выиграл у «Тофтира» (2:1) и сыграл вничью с «Рунавиком» (1:1).

    Перед этим же коллектив из Фарер обыграл «Тофтир» (2:0) в национальном Кубке.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Йоухана Петура Поульсена точно сейчас выглядят не лучшим образом. «Викингур» пока что не борется за чемпионство в местном чемпионате и близки к вылету из Лиги чемпионов.

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    Безусловно, для «Викингура» любая победа в еврокубках ценна и с «Линкольном» они точно могут справляться, но в первой игре проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Линкольн» выиграл 8 последних матчей

    • «Викингур» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • В первой игре команд «Линкольн» победил «Викингур» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Линкольн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Викингура» — в 3.53.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому игра вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды не так много забивает, а первый матч стал исключением. Сейчас же соперники могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линкольн — Викингур?

    Матч Линкольн — Викингур состоится 15 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линкольн — Викингур?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линкольн — Викингур?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линкольн — Викингур?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линкольн — Викингур?

    Коэффициенты букмекеров: «Линкольн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Викингура» — в 3.53.

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    Линкольн — Викингур: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 15.07.202518:30. Возьмет ли «Викингур» реванш у «Линкольна»?
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