Линкольн — Викингур. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

15 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Линкольн» и «Викингур». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн» — «Викингур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Линкольн»

Турнирное положение: команда из одноимённой заморской территории Соединенного Королевства выиграла прошлый чемпионат Гибралтара.

«Красные черти» смогли набрать 66 очков и по дополнительным показателям обошли «Сент-Джозефс».

Гибралтарский коллектив за 25 матчей смог 68 раз поразить ворота соперника и всего 7 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в первой игре квалификации Лиги чемпионов гибралтарцы победили «Викингур» со счетом 3:2.

До этого в рамках чемпионата Гибралтара «Линкольн» победил «Манчестер 62» (2:0), «Мэгпис» (1:0) и «Лайонс Гибралтар» (3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Перед этим же подопечные Хави Муньоса также выиграли у «Европы» (4:0) и «Сент-Джозефса» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас «Линкольн» находится в отличной форме, побеждает и сметает всех на своем пути. Правда, уровень соперников не тот, что должен быть, но на своем уровне команда является лучшей.

«Линкольн» является уже 29-кратным чемпионом Гибралтара, что является рекордом этой страны.

«Викингур»

Турнирное положение: команда из Лайрвуйка пока что является середняком чемпионата Фарер.

«Викинги» в настоящий момент имеют в своем активе 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

Лайрвуйкцы смогли за 16 матчей забить 20 мячей, а пропустили всего 16.

Последние матчи: в первой игре квалификации фарерцы уступили «Линкольну» со счетом 2:3.

До этого же фарерский коллектив в чемпионате страны проиграл «Клаксвику» (0:1), выиграл у «Тофтира» (2:1) и сыграл вничью с «Рунавиком» (1:1).

Перед этим же коллектив из Фарер обыграл «Тофтир» (2:0) в национальном Кубке.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Йоухана Петура Поульсена точно сейчас выглядят не лучшим образом. «Викингур» пока что не борется за чемпионство в местном чемпионате и близки к вылету из Лиги чемпионов.

Безусловно, для «Викингура» любая победа в еврокубках ценна и с «Линкольном» они точно могут справляться, но в первой игре проиграл.

Статистика для ставок

«Линкольн» выиграл 8 последних матчей

«Викингур» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В первой игре команд «Линкольн» победил «Викингур» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Линкольн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Викингура» — в 3.53.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому игра вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды не так много забивает, а первый матч стал исключением. Сейчас же соперники могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.