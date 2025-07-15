Линкольн — Викингур. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Линкольн
Викингур
«Линкольн»
Турнирное положение: команда из одноимённой заморской территории Соединенного Королевства выиграла прошлый чемпионат Гибралтара.
«Красные черти» смогли набрать 66 очков и по дополнительным показателям обошли «Сент-Джозефс».
Гибралтарский коллектив за 25 матчей смог 68 раз поразить ворота соперника и всего 7 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в первой игре квалификации Лиги чемпионов гибралтарцы победили «Викингур» со счетом 3:2.
До этого в рамках чемпионата Гибралтара «Линкольн» победил «Манчестер 62» (2:0), «Мэгпис» (1:0) и «Лайонс Гибралтар» (3:0).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Перед этим же подопечные Хави Муньоса также выиграли у «Европы» (4:0) и «Сент-Джозефса» (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сейчас «Линкольн» находится в отличной форме, побеждает и сметает всех на своем пути. Правда, уровень соперников не тот, что должен быть, но на своем уровне команда является лучшей.
«Линкольн» является уже 29-кратным чемпионом Гибралтара, что является рекордом этой страны.
«Викингур»
Турнирное положение: команда из Лайрвуйка пока что является середняком чемпионата Фарер.
«Викинги» в настоящий момент имеют в своем активе 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.
Лайрвуйкцы смогли за 16 матчей забить 20 мячей, а пропустили всего 16.
Последние матчи: в первой игре квалификации фарерцы уступили «Линкольну» со счетом 2:3.
До этого же фарерский коллектив в чемпионате страны проиграл «Клаксвику» (0:1), выиграл у «Тофтира» (2:1) и сыграл вничью с «Рунавиком» (1:1).
Перед этим же коллектив из Фарер обыграл «Тофтир» (2:0) в национальном Кубке.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Йоухана Петура Поульсена точно сейчас выглядят не лучшим образом. «Викингур» пока что не борется за чемпионство в местном чемпионате и близки к вылету из Лиги чемпионов.
Безусловно, для «Викингура» любая победа в еврокубках ценна и с «Линкольном» они точно могут справляться, но в первой игре проиграл.
Статистика для ставок
- «Линкольн» выиграл 8 последних матчей
- «Викингур» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- В первой игре команд «Линкольн» победил «Викингур» со счетом 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Линкольн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.65, а победа «Викингура» — в 3.53.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
- 2.05Велес Сарсфилд — Тигре: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- 2.30Ред Булл Зальцбург — Карабах: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.75Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому игра вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды не так много забивает, а первый матч стал исключением. Сейчас же соперники могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.