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    Косовары доведут дело до конца

    Диффердандж — Дрита. Ставка (к. 1.84) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 июля 2025 года

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    «Дрита»
    15 июля в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Диффердандж» и «Дрита». Начало встречи — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Диффердандж» — «Дрита», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Дифферданж 21:00 Дрита

    Дрита

  • Гнилане
    •

    «Диффердандж»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Диффердандж» с громадным отрывом в 18 очков стал чемпионом Люксембурга.

    Последние матчи: в первой игре «Диффердандж» уступил в гостях косовской «Дрите» со счетом 0:1, которая забила единственный мяч на 74-й минуте. Игра проходила под диктовку соперника и результат закономерен.

    Дифферданж — Дрита: коэффициенты букмекеров

    Ранее в товарищеском матче была ничья с бельгийским РААЛ (0:0) и победа над соотечественниками из «Штрассена» (2:1).

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    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: пока форма команды далека от лучших кондиций, и противостоять даже скромному косовскому клубу довольно сложно. В составе «Дифферданджа» много легионеров, но все они игроки низкого уровня и никто из них никогда не выступал на высоком уровне.

    «Дрита»

    Турнирное положение: в минувшем сезоне «Дрита» уверенно победила в чемпионате Косово, оторвавшись от преследователей на 12 очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: первая игра против «Дифферданджа» сложилась для «Дриты» очень неплохо, команда владела большим территориальным преимуществом, но смогла его реализовать только в середине второго тайма. Гол на счету Арба Маная.

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    До этого была победа в товарищеской игре над «Фарулом Константа» (3:1) и ничья с «Силексом» (2:2).

    Не сыграют: команда подходит без потерь.

    Состояние команды: конечно, «Дрита» пока далека от лучших кондиций, но форсированная подготовка с учетом набора формы к квалификации ЛЧ дает плоды. Первую игру косовары выиграли уверенно и теперь чувствуют себя уверенно перед поединком на поле соперника.

    Статистика для ставок

    • «Дрита» выиграла на своем поле со счетом 1:0

    • В пяти последних играх у «Дифферданджа» такие показатели: 1+2=2-

    • С учетом матчей во всех турнирах «Дрита» не знает поражений уже пять матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Дифферданджа» дают 2,26, а на «Дриту» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: первый матч показал, что у клуба из Люксембурга есть большие проблемы в атаке и с созданием моментов. «Дрита» спокойно контролировала мяч и легко разбивала все атаки соперника еще в зародыше. Вряд ли что-то кардинально произойдет за неделю.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,84.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что «Диффердандж» забьет 0 или 1 гол в ворота соперника.

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал меньше одного на хозяев за 2,55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диффердандж — Дрита?

    Матч Диффердандж — Дрита состоится 15 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диффердандж — Дрита?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диффердандж — Дрита?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диффердандж — Дрита?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диффердандж — Дрита?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Дифферданджа» дают 2,26, а на «Дриту» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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    Диффердандж — Дрита: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 15.07.202521:00. Косовары доведут дело до конца
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