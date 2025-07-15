Диффердандж — Дрита. Ставка (к. 1.84) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 июля 2025 года

15 июля в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Диффердандж» и «Дрита». Начало встречи — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Диффердандж» — «Дрита», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Диффердандж»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Диффердандж» с громадным отрывом в 18 очков стал чемпионом Люксембурга.

Последние матчи: в первой игре «Диффердандж» уступил в гостях косовской «Дрите» со счетом 0:1, которая забила единственный мяч на 74-й минуте. Игра проходила под диктовку соперника и результат закономерен.

Ранее в товарищеском матче была ничья с бельгийским РААЛ (0:0) и победа над соотечественниками из «Штрассена» (2:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: пока форма команды далека от лучших кондиций, и противостоять даже скромному косовскому клубу довольно сложно. В составе «Дифферданджа» много легионеров, но все они игроки низкого уровня и никто из них никогда не выступал на высоком уровне.

«Дрита»

Турнирное положение: в минувшем сезоне «Дрита» уверенно победила в чемпионате Косово, оторвавшись от преследователей на 12 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: первая игра против «Дифферданджа» сложилась для «Дриты» очень неплохо, команда владела большим территориальным преимуществом, но смогла его реализовать только в середине второго тайма. Гол на счету Арба Маная.

До этого была победа в товарищеской игре над «Фарулом Константа» (3:1) и ничья с «Силексом» (2:2).

Не сыграют: команда подходит без потерь.

Состояние команды: конечно, «Дрита» пока далека от лучших кондиций, но форсированная подготовка с учетом набора формы к квалификации ЛЧ дает плоды. Первую игру косовары выиграли уверенно и теперь чувствуют себя уверенно перед поединком на поле соперника.

Статистика для ставок

«Дрита» выиграла на своем поле со счетом 1:0

В пяти последних играх у «Дифферданджа» такие показатели: 1+2=2-

С учетом матчей во всех турнирах «Дрита» не знает поражений уже пять матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дифферданджа» дают 2,26, а на «Дриту» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: первый матч показал, что у клуба из Люксембурга есть большие проблемы в атаке и с созданием моментов. «Дрита» спокойно контролировала мяч и легко разбивала все атаки соперника еще в зародыше. Вряд ли что-то кардинально произойдет за неделю.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,84.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что «Диффердандж» забьет 0 или 1 гол в ворота соперника.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал меньше одного на хозяев за 2,55.