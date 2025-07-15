Шкендия — ТНС. Ставка (к. 3.71) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

15 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Шкендия» и ТНС. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — ТНС, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шкендия»

Турнирное положение: северомакедонский коллектив стал чемпионом своей страны по итогам сезона.

Команда из города Тетово смогла набрать 70 очков и на три балла опередила второй «Силекс».

«Красно-черные» за 33 матча смогли забить 59 мячей, а пропустили всего 30.

Последние матчи: в первой игре квалификации Лиги чемпионов команда из Северной Македонии сыграла вничью с ТНС (0:0).

До этого же в спаррингах северомакедонцы победили «Динамо» из Тираны (2:1) и сыграли вничью с софийским ЦСКА (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В последнем туре чемпионата страны «Шкендия» проиграла «Силексу» с результатом 1:3.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Артима Шакири смогли выиграть чемпионат страны и стали пятикратными чемпионами Северной Македонии, но еврокубки — это другое.

Даже если «Шкендия» сможет пройти первый раунд квалификации Лиги чемпионов — это уже будет успехом для команды. Безусловно, выйти в групповой этап будет крайне сложно.

ТНС

Турнирное положение: валлийский коллектив тоже стал чемпионом своей страны по итогам прошлого сезона.

Команда из селения Ллансантффред смогла набрать 78 очков и на целых 14 баллов опередила второй «Пенибонт».

За 32 проведенных матча «святые» забили целых 89 мяча, а пропустили всего 31.

Последние матчи: в первой игре квалификации валлийцы сыграли вничью со «Шкендией» (0:0).

До этого в товарищеских матчах коллектив из Уэльса уступил «Ньютауну» (0:1) и сыграл вничью с «Эйром» (1:1) и «Ларном» (2:2).

Перед этим ТНС выиграл у «Коннак Куэя» со счетом 2:1 в финале Кубка Уэльса.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Крейга Харрисона являются грозной силой в своем чемпионате и не имели соперников в прошлом сезоне. А вот на что команда может рассчитывать на еврокубковой арене пока сказать сложно.

Конечно, ТНС может пройти «Шкендию», но далее в соперниках будет ФКСБ, против которого будет еще сложнее.

Статистика для ставок

«Шкендия» выиграла только 1 из последних 3 официальных матчей

ТНС проиграл только 1 из последних 20 официальных матчей

В первой игре команд ТНС и «Шкендия» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Шкендия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.71, а победа ТНС — в 4.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды показали равный первый матч, поэтому и в ответном все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.71.

Прогноз: в этот раз команды вполне могут забить друг другу, рисковать уже нужно.

Ставка: обе забьют за 1.95.