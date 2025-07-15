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    Смогут ли «Шкендия» и ТНС определить сильнейшего?

    Шкендия — ТНС. Ставка (к. 3.71) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шкендия» — ТНС
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    ТНС
    15 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Шкендия» и ТНС. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — ТНС, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 ТНС

    ТНС

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Шкендия»

    Турнирное положение: северомакедонский коллектив стал чемпионом своей страны по итогам сезона.

    Команда из города Тетово смогла набрать 70 очков и на три балла опередила второй «Силекс».

    «Красно-черные» за 33 матча смогли забить 59 мячей, а пропустили всего 30.

    Последние матчи: в первой игре квалификации Лиги чемпионов команда из Северной Македонии сыграла вничью с ТНС (0:0).

    До этого же в спаррингах северомакедонцы победили «Динамо» из Тираны (2:1) и сыграли вничью с софийским ЦСКА (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В последнем туре чемпионата страны «Шкендия» проиграла «Силексу» с результатом 1:3.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Артима Шакири смогли выиграть чемпионат страны и стали пятикратными чемпионами Северной Македонии, но еврокубки — это другое.

    Даже если «Шкендия» сможет пройти первый раунд квалификации Лиги чемпионов — это уже будет успехом для команды. Безусловно, выйти в групповой этап будет крайне сложно.

    ТНС

    Турнирное положение: валлийский коллектив тоже стал чемпионом своей страны по итогам прошлого сезона.

    Команда из селения Ллансантффред смогла набрать 78 очков и на целых 14 баллов опередила второй «Пенибонт».

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  • 11/07/2025

    • За 32 проведенных матча «святые» забили целых 89 мяча, а пропустили всего 31.

    Последние матчи: в первой игре квалификации валлийцы сыграли вничью со «Шкендией» (0:0).

    До этого в товарищеских матчах коллектив из Уэльса уступил «Ньютауну» (0:1) и сыграл вничью с «Эйром» (1:1) и «Ларном» (2:2).

    Перед этим ТНС выиграл у «Коннак Куэя» со счетом 2:1 в финале Кубка Уэльса.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Крейга Харрисона являются грозной силой в своем чемпионате и не имели соперников в прошлом сезоне. А вот на что команда может рассчитывать на еврокубковой арене пока сказать сложно.

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    Конечно, ТНС может пройти «Шкендию», но далее в соперниках будет ФКСБ, против которого будет еще сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Шкендия» выиграла только 1 из последних 3 официальных матчей

    • ТНС проиграл только 1 из последних 20 официальных матчей

    • В первой игре команд ТНС и «Шкендия» сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Шкендия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.71, а победа ТНС — в 4.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: команды показали равный первый матч, поэтому и в ответном все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.71.

    Прогноз: в этот раз команды вполне могут забить друг другу, рисковать уже нужно.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шкендия — ТНС?

    Матч Шкендия — ТНС состоится 15 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шкендия — ТНС?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шкендия — ТНС?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.71.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шкендия — ТНС?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шкендия — ТНС?

    Коэффициенты букмекеров: «Шкендия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.71, а победа ТНС — в 4.41.

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    Шкендия — ТНС: прогноз и ставка за 3.71, статистика, коэффициенты матча 15.07.202521:00. Смогут ли «Шкендия» и ТНС определить сильнейшего?
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