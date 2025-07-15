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    РФШ сохранит преимущество в игре с «Левадией»?

    РФШ — Левадия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    «Левадия» — РФШ. Лига чемпионов 2025/2026
    РФШ из Латвии дома сыграет против эстонской «Левадии» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 Левадия

    Левадия

  • Таллин
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 52 очка, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

    Последние матчи: Рижская футбольная школа пробилась в четвертьфинал Кубка Латвии, выиграв у «Елгавы» (1:0).

    В первом матче Лиги чемпионов футболисты РФШ с минимальным счётом переиграли «Левадию» (1:0). На 56-й минуте пенальти реализовал Панич.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из шести матчей: были обыграны «Лиепая» (2:1), БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгава» (1:0) и «Ауда» (1:0).

    «Левадия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Левадия» продолжает лидировать, набрав 47 очков: 15 побед, 2 ничьих и 3 поражения.

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    • Последние матчи: «Левадия» несмотря на фиаско в игре против РФШ (0:1), всё же сохраняет шансы на проход во второй раунд Лиги чемпионов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Левадии». Ранее чемпион Эстонии выиграл у «Пайде» (3:0), «Нарвы» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинны Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).

    Статистика для ставок

    • «Левадия» — чемпион Эстонии

    • РФШ — чемпион Латвии

    • РФШ выиграл у «Левадии» со счётом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа «Левадии» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: РФШ вполне может сыграть осторожно в ответной игре, но свой гол чемпион Латвии вполне может забить гол в сетку ворот лучшей команды Эстонии.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Как показала последняя игра между командами РФШ и «Левадия» можно ожидать, что чемпионы Латвии и Эстонии сыграют крайне осторожно в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РФШ — Левадия?

    Матч РФШ — Левадия состоится 15 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч РФШ — Левадия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче РФШ — Левадия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ — Левадия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РФШ — Левадия?

    Коэффициенты букмекеров: : РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа «Левадии» — в 5.30.

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    РФШ — Левадия: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 15.07.202520:00. РФШ сохранит преимущество в игре с «Левадией»?
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