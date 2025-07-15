РФШ — Левадия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

РФШ из Латвии дома сыграет против эстонской «Левадии» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 52 очка, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

Последние матчи: Рижская футбольная школа пробилась в четвертьфинал Кубка Латвии, выиграв у «Елгавы» (1:0).

В первом матче Лиги чемпионов футболисты РФШ с минимальным счётом переиграли «Левадию» (1:0). На 56-й минуте пенальти реализовал Панич.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из шести матчей: были обыграны «Лиепая» (2:1), БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгава» (1:0) и «Ауда» (1:0).

«Левадия»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Левадия» продолжает лидировать, набрав 47 очков: 15 побед, 2 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: «Левадия» несмотря на фиаско в игре против РФШ (0:1), всё же сохраняет шансы на проход во второй раунд Лиги чемпионов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Левадии». Ранее чемпион Эстонии выиграл у «Пайде» (3:0), «Нарвы» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинны Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).

Статистика для ставок

«Левадия» — чемпион Эстонии

РФШ — чемпион Латвии

РФШ выиграл у «Левадии» со счётом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа «Левадии» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: РФШ вполне может сыграть осторожно в ответной игре, но свой гол чемпион Латвии вполне может забить гол в сетку ворот лучшей команды Эстонии.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Как показала последняя игра между командами РФШ и «Левадия» можно ожидать, что чемпионы Латвии и Эстонии сыграют крайне осторожно в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.