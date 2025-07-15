РФШ — Левадия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

РФШ
Левадия
РФШ
Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 52 очка, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.
Последние матчи: Рижская футбольная школа пробилась в четвертьфинал Кубка Латвии, выиграв у «Елгавы» (1:0).
В первом матче Лиги чемпионов футболисты РФШ с минимальным счётом переиграли «Левадию» (1:0). На 56-й минуте пенальти реализовал Панич.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из шести матчей: были обыграны «Лиепая» (2:1), БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгава» (1:0) и «Ауда» (1:0).
«Левадия»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Левадия» продолжает лидировать, набрав 47 очков: 15 побед, 2 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: «Левадия» несмотря на фиаско в игре против РФШ (0:1), всё же сохраняет шансы на проход во второй раунд Лиги чемпионов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Левадии». Ранее чемпион Эстонии выиграл у «Пайде» (3:0), «Нарвы» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинны Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).
Статистика для ставок
- «Левадия» — чемпион Эстонии
- РФШ — чемпион Латвии
- РФШ выиграл у «Левадии» со счётом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа «Левадии» — в 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.
- 2.05Велес Сарсфилд — Тигре: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- 1.90Интер Эскальдес — ФКСБ: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 3.71Шкендия — ТНС: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: РФШ вполне может сыграть осторожно в ответной игре, но свой гол чемпион Латвии вполне может забить гол в сетку ворот лучшей команды Эстонии.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Как показала последняя игра между командами РФШ и «Левадия» можно ожидать, что чемпионы Латвии и Эстонии сыграют крайне осторожно в ответной игре первого раунда Лиги чемпионов.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.