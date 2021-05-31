В новом экспрессе рассмотрим три матча группового этапа чемпионата мира по хоккею.

США — Германия

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Американцы уже одной ногой в плей-офф, а вот немцам для выхода из группы придется выигрывать оба оставшихся матча.

Германия стартовала на турнире с трех побед кряду. Команда Тони Седерхольма дважды проиграла после очень успешного матча с Канадой. И если к поражению от Финляндии можно отнестись с пониманием, то потеря очков в игре с Казахстаном была полной неожиданностью.

Все шло по плану, но в третьем периоде немцы расслабились, за что и были наказаны. И именно этот результат может помешать им попасть в плей-офф.

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В общем, немцам придется рисковать. И именно по этой причине игра, скорее всего, получится результативной.

Ставка: тотал заброшенных шайб больше 5,5 за 1.91.

Чехия — Дания

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Чехи очень тяжело начали турнир, проиграли первые матчи, но сейчас дела, похоже, налаживаются.

И переломным в этой ситуации стал матч против Швеции. После двух периодов шведы вели 2:0, в но в заключительной 20-минутке сборная Чехии сделала невероятный камбэк, забросив в чужие ворота четыре шайбы.

После этого чехи легко выиграли у сборной Великобритании — 6:1, благодаря чему поднялись на четвертое место.

Для Дании это будет заключительная игра на групповом этапе. Спасти от вылета ее сможет только победа в предстоящем матче. Но даже в этом случае далеко не факт, что датчане попадут в плей-офф.

Но, скорее всего, Дании не придется следить за результатами конкурентов. Чехия выиграет в этом матче и отправит соперника домой.

Ставка: победа Чехии за 1.30

Норвегия — Казахстан

Хоккей. ЧМ-2021. Групповой этап

Казахстан рвется в плей-офф чемпионата мира. Победа над норвежцами на 90 процентов гарантирует команде Юрия Михайлиса выход из группы.

Ранее казахи уже обыграли Финляндию и Германию, а также вполне достойно провели матчи против США и Канады. А итальянцев Казахстан разгромил со счетом 11:3.

Сборная Норвегии уже потеряла шансы на попадание в плей-офф. Команда Петтера Торесена смогла набрать очки только в матчах с Италией и Латвией.

Несмотря на то, что у соперника уже нет турнирной мотивации, Казахстан все равно ждет сложный матч. Но три очка команда Михайлиса, скорее всего, наберет.

Ставка: победа Казахстана за 1.86.

Общий коэффициент — 4.61.