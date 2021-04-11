В новом большом экспрессе на выходные рассмотрим, как обычно, шесть событий.

«Кристал Пэлас» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

В АПЛ подобные матчи, вопреки ожиданиям, нередко развиваются по совершенно непредсказуемому сценарию. Как подтверждение — недавнее поражение «Челси» от «Вест Бромвичу».

Команда Томаса Тухеля на прошлой неделе проиграла одному из аутсайдеров со счетом 2:5. Настоящая катастрофа. Правда, развалился «Челси» после удаления Тиаго Силвы, но все равно результат довольно шокирующий.

И, наверное, это поражение можно назвать недоразумением. Среди недели «Челси» уверенно выиграл в гостях у «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:0. От побоев после «Вест Бромвича» не осталось и следа.

Теперь нет сомнений, что «Челси» будет максимально сконцентрирован и в игре с «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Челси» за 1.56.

«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур

В первом круге «Штутгарт» просто унизил «Боруссию», выиграв в Дортмунде со счетом 5:1. После того матча «Боруссия» уволила Люсьена Фавра, но сильно лучше, надо признать, не стало.

В прошлом туре Дортмунд проиграл на своем поле «Айнтрахту» и теперь его отделяют от четвертого места семь очков. Очень внушительное расстояние. Очень вероятно, что в следующем сезоне Лига чемпионов пройдет без «Борусси».

Если только, конечно, команда Эдина Терзича не выиграет ЛЧ в этом сезоне. А это до сих пор возможно, хоть и маловероятно. «Боруссия» проиграл «Манчестер Сити» в первом матче всего лишь со счетом 1:2, интрига по-прежнему жива.

Наверняка «Боруссия» будет держать в уме предстоящую игру с лидером АПЛ. Тем более, как показала встреча в Манчестере, не та уже и страшен и опасен этот соперник.

Ну а «Штутгарт», скорее всего, умело воспользуется ситуацией — и снова как минимум не проиграет команде Эрлинга Холанда. «Боруссия» невероятно расхлябанно проводит свои матчи в Бундеслиге.

Ставка: тотал «Штутгарта» больше 1,0 за 1.62.

«Вест Хэм» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

«Вест Хэм» с каждым матчем приближается к своей цели, о которой в начале сезона, наверное, даже не мог мечтать. После 30-ти туров команда Дэвида Мойеса занимает четвертое место, а позади находятся «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Конкуренты совсем рядом, но «Вест Хэм» сейчас настолько хорош, что уже действительно закрадываются мысли, что команда финиширует в топ-4.

После Нового года «Вест Хэм» одержал в рамках АПЛ девять побед и потерпел только три поражения.

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Матч с «Лестером» может стать ключевым для «Вест Хэма». Если «молотобойцы» снова выиграют, руки могут опуститься даже у таких монстров, как «Челси» и «Ливерпуль».

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 2.13.

«Интер» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур

В принципе, «Интер» уже можно поздравлять с чемпионством. Сложно представить, что должно произойти, чтобы команда Антонио Конте не заняла первое место. Отрыв от конкурентов чересчур внушительный.

Ранее на этой неделе «Интер» продлил серию побед в чемпионате до 10-ти матчей. В каких-то дополнительных аргументах нет необходимости.

Рассуждать можно только о том, сможет ли «Интер» выиграть в предстоящем матче с крупным счетом.

Ставка: тотал «Интера» больше 2,0 за 1.56.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

Вряд ли кто-то станет спорить, что «Манчестер Юнайтед» расслабился под конец сезона. И недавняя победа над «Гранадой» в Лиге Европы не должна вводить в заблуждение. Испанский клуб все-таки находится на другом уровне.

Настоящей проверкой для «МЮ» станет встреча с «Тоттенхэмом», который рвется в топ-4. «Красные дьяволы» вряд ли закончат чемпионат ниже четвертого места, тогда как команде Жозе Моуринью придется очень постараться, чтобы спасти этот непростой сезон.

Мотивация хозяев будет зашкаливать, но у «МЮ» с настроем тоже не должно возникнуть проблем — надо хоть как-то ответить за 1:6 в первом круге.

Есть все основания предполагать, что игра получится результативной.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.93.

«Фиорентина» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур

В Италии давным-давно понятно, кто станет чемпионом, но совершенно не ясно, кто вместе с «Интером» финиширует в топ-4. «Аталанта» — один из претендентов. Более того, при определенных раскладах клуб из Бергамо может оказаться даже на втором месте. Причем уже на этих выходных.

Со своей стороны «Аталанта» точно сделает все возможное. Но и в конкурентах можно не сомневаться — «Милан» и «Ювентус» еще обязательно потеряют очки.

«Фиорентина» после очередной смены тренера в прошлом туре сыграла вничью с «Дженоа» — очередной посредственный матч. Рассчитывать на что-то серьезное с таким футболом в игре против «Аталанты» нет смысла.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.64.

Общий коэффициент — 26.57.