В новом суперэкспрессе рассмотрим сразу шесть матчей, которые пройдут на выходных.

«Бавария» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

Как только в футбольном мире начинают говорить о проблемах «Баварии», она тут же устраивает шоу. Несколько дней назад мюнхенский клуб нокаутировал «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:1. Идеальная игра, результат, после которого уже ни у кого нет сомнений, что итальянцам пока рано играть с такой «Баварией».

Теперь команде Ханси-Дитера Флика надо переключаться на Бундеслигу. Еще не так давно «Бавария» уверенно лидировала, но после неудачных матчей с «Арминией» и «Айнтрахтом» отрыв от «Лейпцига» сократился до двух очков.

Ну и в конце концов, «Бавария» не может позволить себе так часто терять очки. Ничья с «Арминией» (3:3) это вообще удар по репутации супер клуба. Но, как показала игра с «Лацио», с «Баварией» все в порядке. Поэтому «Кельну» надо готовиться к самому сложному матчу.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.62.

«Вольфсбург» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

«Герта» разваливается буквально на ходу. И на данный момент берлинский клуб можно назвать, наверное, главным разочарованием немецкого сезона. С таким составом «Герта» после 22-х туров занимает всего лишь 18-е место.

Безвыигрышная серия «Герты» составляет уже восемь матчей — три ничьи и пять поражений. Помимо результатов, удручает, разумеется, и игра команды. Крайне печальное зрелище. В прошлом туре «Герта» проиграла дома «Лейпцигу» со счетом 0:3. К слову, в шести предыдущих турах берлинцы пропустили 15 мячей.

«Вольфсбург» сейчас на ходу. Хозяева выиграли пять из шести последних матчей, благодаря чему поднялись в таблице уже на третье место.

Все прогнозы на Бундеслигу

И что еще интересно: «Вольфсбург» последний раз пропускал в Бундеслиге еще в середине января. Серия без пропущенных мячей составляет уже шесть матчей. В игре с таким соперником «Герте» будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.74.

«Тоттенхэм» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. 26-й тур

В британской прессе потихоньку начинают раскручивать тему возможного увольнения Жозе Моуринью из «Тоттенхэма». Уже сейчас понятно, что «шпоры» провалили сезон в АПЛ. Начиналось все очень даже неплохо, какое-то время команда была на вершине таблицы, но потом, как обычно, что-то пошло не так. Сейчас «Тоттенхэм» всего лишь девятый.

И результаты команды Моуринью в АПЛ действительно катастрофа — пять поражений в шести последних матчах. Очки удалось набрать только в игре с откровенно слабым «Вест Бромвичем».

Все прогнозы на АПЛ

И что-то подсказывает, что матч с «Бернли» рискует стать ключевым. Еще один провал «Особенному» могут не простить. Тем более в СМИ на днях появилась информация, что футболисты недовольны методами работы Моуринью.

В общем, далеко не факт, что «Тоттенхэм» выиграет у «Бернли». Футболисты банально могут ускорить отставку Моуринью.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

«Интер» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

«Интер» в прошлом туре разгромил «Милан» (3:0) и закрепился в таблице Серии А на первом месте. И судя по всему, подвинуть «нерадзурри» будет непросто.

Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет уже семь матчей, а победная — четыре. Команда Антонио Конте уверенно движется к завоеванию долгожданного Скудетто.

Как ни странно, «Дженоа» тоже ни разу не проигрывала в семи последних турах, но в Милане генуэзской команде, скорее всего, придется притормозить. «Интер» сейчас чересчур хорош, а тем более на своем поле. Последний раз «Интер» терял очки на «Джузеппе Меацца» в конце октября.

Ставка: победа «Интера» + тотал матча больше 2,5 за 1.63.

«Сампдория» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

«Аталанта» на этой неделе стала жертвой настоящего футбольного преступления. В матче с «Реалом» в Лиге чемпионов немецкий арбитр Тобиас Штилер уже на первых минутах удалил одного из ключевых игроков «Аталанты» Ремо Фройлера. Очень спорное решение.

Даже после такого потрясения команда Джанпьеро Гасперини показала вполне достойную игру, но все-таки уступила — 0:1.

И впервые с апреля 2019 года «Аталанта» не нанесла ни одного удара в створ. Звучит ужасно, но вдесятером против «Реала» любому было бы тяжело.

В общем, теперь весь гнев «Аталанты» придется принять «Сампдории». Вряд ли дело дойдет до разгрома, но два-три мяча гости вполне могут забить, чтобы хоть как-то порадовать себя после той несправедливости, с которой они столкнулись в игре с «Реалом».

Ставка: тотал «Аталанты» больше 1,5 за 1.57.

«Монако» — «Брест»

Футбол. Чемпионат Франции. 27-й тур

«Монако» на прошлой неделе показал «Барселоне», как надо играть с «Пари Сен-Жермен». Кто-то, конечно, скажет, что у Парижа уже давно нет правильного настроя на чемпионат, но все это лирика.

Гостевая победа над «ПСЖ» для любого французского клуба всегда настоящий подвиг. И если что, в матче первого круга «Монако» тоже выиграл у «ПСЖ».

Впрочем, победа над действующим чемпионом лишь подтвердила, что «Монако» находится в невероятной форме. В 11-ти последних матчах Лиги 1 у команды Нико Ковача девять побед и ни одного поражения. Пока что «Монако» четвертый в турнирной таблице, но с такой игрой можно будет и за чемпионский титул побороться.

Если не будет проблем с настроем, «Монако» легко выиграет и у «Бреста».

Ставка: победа «Монако» за 1.47.

Общий коэффициент — 19.93.