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    День фаворитов в КХЛ

    Экспресс дня 19 ноября. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 ноября
    ЦСКА — самая результативная команда текущего сезона КХЛ
    Впервые за долгое время в нашем экспрессе только хоккей. Рассматриваем три матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    Московское «Динамо» после 25-ти сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ноябре команда Владимира Крикунова одержала три победы в пяти матчах. Среди тех, кого динамовцы Москвы обыграли в этот период, оказался даже лидер чемпионата ЦСКА.

    Что же касается последних поражений, то «Динамо» уступило «Северстали» и «Салавату Юлаеву», но в обоих случаях за пределами основного времени.

    Рижское «Динамо» — на данный момент худшая команда лиги. В начале недели латвийский клуб прервал серию из 14-ти поражений, обыграв на своем льду «Куньлунь». Но говорить о том, что рижане приходят в себя, нет смысла. У «Куньлуня», который замыкает таблицу Востока, сейчас не меньше проблем.

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    Так что в предстоящем матче у московского «Динамо» будет отличная возможность одержать победу с разницей в две-три шайбы.

    Ставка: победа «Динамо» Москва с форой (-1,5) за 1.54.

    «Ак Барс» — «Торпедо»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    На прошлой неделе «Ак Барс» выиграл у «Торпедо» в гостевом матче со счетом 6:2. В том числе благодаря этому результату казанская команда продолжает удерживать первое место в таблице Восточной конференции, опережая на несколько очков своих главных конкурентов — «Авангард» и «Автомобилист».

    «Ак Барс» в последних шести матчах одержал пять побед. Поражением в этот период завершилась лишь игра с «Трактором», в которой у команды Дмитрия Квартальнова совсем не получалась игра в большинстве.

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    У «Торпедо» результаты заметно хуже. На данный момент нижегородцы находятся за пределами зоны плей-офф. В ноябре «Торпедо» смогло выиграть только у «Куньлуня».

    Похоже, что «Ак Барс» снова выиграет у «Торпедо». Может быть, на этот раз не так крупно, как на прошлой неделе, но сомнений в победе хозяев практически нет.

    Ставка: победа «Ак Барса» за 1.52.

    «Нефтехимик» — ЦСКА

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    У ЦСКА в начале месяца было несколько неудачных матчей, но в целом, конечно, придраться здесь почти не к чему. Очевидно, что «армейцы» остаются главным претендентом на чемпионский титул.

    После поражений от московского «Динамо» и «Спартака» команда Игоря Никитина одержала три классные победы — над «Салаватом Юлаевым», «Сочи» и «Локомотивом», забросив в общей сложности 15 шайб.

    К слову, ЦСКА не только лидер «регулярки», но и самая результативная команда текущего сезона. «Армейцы» забросили 88 шайб в 27 матчах.

    «Нефтехимику», который в среднем за матч пропускает по три шайбы, будет крайне сложно остановить «армейскую» машину.

    Ставка: победа ЦСКА — 1.42.

    Общий коэффициент — 3.37. 0

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    Экспресс дня 19 ноября. Прогнозы и ставки на хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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