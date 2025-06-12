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    Выйдет ли «Оклахома» вперёд в финальной серии?

    Индиана — Оклахома. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Оклахома»
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    «Оклахома» — «Индиана»
    В третьем матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 12 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 12 Июня 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 03:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

    Последние матчи: «Индиана» упустила преимущество в финальной серии против «Оклахомы», проиграв «громобойам» во второй игре противостояния (107:123).

    Индиана — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: «Индиана» не сможет рассчитывать на форвардов Джексона, у которого травма ахилла и Уокера, получившего травму лодыжки.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Индианы», ранее «иноходцы» выиграли у «Оклахомы» (111:110) и «Нью-Йорка» (125:108).

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

    Последние матчи: Баскетболисты «Тандер» добились успеха в матче против «Индианы» (123:107). В составе «громовержцев» результативной игрой отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 34 очка.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «громовержцы» одержали три победы и потерпели два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

    • «Индиана» vs «Оклахома» — финал НБА (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Индианы» — 2.82.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» смогла отыграться в финальной серии, да впереди две игры в Индианаполисе, однако они вряд ли смогут помешать чемпиону Запада добиться успеха в противостоянии с «Индианой».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Оклахома?

    Матч Индиана — Оклахома состоится 12 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-7.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-7.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Индианы» — 2.82.

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    Индиана — Оклахома: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.06.202503:30. Выйдет ли «Оклахома» вперёд в финальной серии?
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