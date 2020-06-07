Экспресс дня 7 июня. Прогнозы и ставки на футбол

7 июня в чемпионате Германии пройдут несколько матчей 30-го тура, а в Украине состоятся встречи 25-го игрового дня.

«Унион» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

У «Униона» на счету находится на счету 31 зачетный пункт, с которыми берлинский коллектив находится на 14 месте в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего на четыре очка.

После рестарта немецкого первенства «железные» провели четыре поединка, набрав в них только один балл, сыграв вничью дома с «Майнцем» (1:1). В минувшем туре они были разгромлены на выезде «Боруссией» М (1:4).

«Шальке» с 37 набранными баллами находится на десятой позиции в турнирной таблице, проигрывая пять очков еврокубковой зоне.

У «шахтеров» на данный момент 11-матчевая безвыигрышная серия в первенстве. После карантина они проиграли все четыре встречи. В минувшем туре их нокаутировал в родных стенах «Вердер» (0:1).

Прогнозируем, что в поединке двух главных неудачников посткарантинного периода голы влетят в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Вердер» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

«Вердер» с 25 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 17 месте. От спасительной 15 строчки бременский клуб отстает на три балла.

В прошлом туре «музыканты» дома разгромно проиграли «Айнтрахту» со счетом 0:3, но до этого они одержали две «сухие» виктории и сыграли вничью в родных стенах с «Боруссией» М (0:0).

«Вольфсбург» в турнирной таблице первой Бундеслиги находится на шестой еврокубковой строке, опережая только по разнице мячей седьмой «Хоффенхайм».

В прошлом туре «волки» дома уступили «Айнтрахту» (1:2), а туром ранее на выезде разгромили крепкий «Байер» со счетом 4:1.

Оба коллектива будут нацелены на очки, поэтому должны сыграть собрано в обороне. Ставим в этом поединке на тотал меньше 3,5.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.35.

«Динамо» К — «Александрия»

Футбол. Чемпионат Украины. 25-й тур

Киевское «Динамо» с 46 очками находится на четвертой позиции в турнирной таблице, но второй и третьей строке «бело-голубые» уступают только по дополнительным показателям, а вот лидеру проигрывает очень много.

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Первый матч после рестарта принес киевлянам поражение от донецкого «Шахтера» (1:3), а до этого они выиграли и сыграли вничью в спаррингах, не пропустив в этих играх голов.

«Александрия» расположилась на одну строку ниже, чем «динамовцы», имея на своем счету на три пункта меньше.

«Олени» первую игру после карантинной паузы выиграли, одолев в родных стенах луганскую «Зарю» со счетом 1:0, забив гол на пятой компенсированной минуте со спорного пенальти.

В свете борьбы за вторую лигачемпионовскую строку, киевлянам никак нельзя терять очки со своим конкурентом. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Динамо» за 1.51.

Итоговый коэффициент — 3.79. 0