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    «Штутгарт» прервет серию поражений?

    Экспресс дня 28 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 мая
    Николас Гонсалес
    28 мая во второй Бунделиге и датской Суперлиге пройдет по одному матчу, а на Фарерах состоится четвертый тур.

    «Штутгарт» — «Гамбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 28-й тур

    «Штутгарт» и «Гамбург» в этом сезоне 2БЛ ведут борьбу за повышение в классе. На данный момент команды находятся на втором и третьем месте соответственно, их разделяет лишь один балл.

    После рестарта первенства «швабы» проиграли обе проведенные игры, правда, обе на выезде. Сперва они были повержены аутсайдером «Вехеном» (1:2), после чего уступили середняку «Хольштейну» (2:3).

    «Гамбург» после возобновления первенства также не может победить, но и не проигрывает. В первой игре после отдыха команда сыграла вничью в гостях с «Гройтер Фюрт» (2:2), а на выходных поделила дома очки с лидирующей «Арминией» (0:0).

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    • «Штутгарт» на своей арене выступает значительно лучше, чем в гостях. Наверняка «швабы» прервут серию поражений и смогут набрать первые очки после рестарта.

    Ставка: 1Х за 1.37.

    «Орхус» — «Раннерс»

    Футбол. Чемпионат Дании. 21-й тур

    «Орхус» по итогам 23 матчей находится на третьей позиции в турнирной таблице, значительно уступая двум вышестоящим командам, но конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    Непосредственно перед уходом на незапланированный отдых «Орхус» проиграл на выезде последнему «Силькеборгу» (0:1), прервав тем самым 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

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    «Раннерс» с 34 набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Дании, проигрывая три очка первой шестерке.

    Перед карантином коллектив проиграл две встречи подряд — одну в Кубке страны и одну в чемпионате. Несколько дней тому назад он обыграл в товярняке второлиговый датский «Вендсюссель» (2:1).

    «Орхус» в этом чемпионате выглядит лучше, что «Раннерс», который к тому же на выезде очень неубедителен. Поэтому поставим на хозяев с форой 0.

    Ставка: победа «Орхуса» с форой 0 за 1.52.

    «КИ Клаксвик» — «ЭБ/Стреймур»

    Футбол. Чемпионат Фарер. 4-й тур

    «КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем первенства команда после трех туров идет пятой, имея в своей копилке шесть баллов.

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    Начали «сине-белые» этот чемпионат с домашнего поражения от Б-36 (0:2), после чего не без труда обыграли в гостях ТБ (2:1) и ИФ (4:1).

    «ЭБ/Стреймур», который прошлый сезон закончил на предпоследнем месте, в этом первенстве с тремя зачетными пунктами находится на шестой позиции.

    Свои пункты «черно-синие» набрали в минувшем туре, обыграв дома 2:0 ТБ, а до этого уступили в гостях ХБ (0:1) и в родных стенах НСИ (0:3).

    Действующий чемпион дома не должен испытать проблем с претендентом на вылет, скорее всего, обыграв его «всухую».

    Ставка: КИ победит и не пропустит за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 3.39. 0

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