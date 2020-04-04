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    БАТЭ станет на победный путь?

    Экспресс дня 4 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 апреля
    Игрок БАТЭ
    В субботу, 4 апреля, в Высшей лиге чемпионата Белоруссии пройдут три встречи третьего игрового дня.

    БАТЭ — «Рух» Брест

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

    БАТЭ в прошлом сезоне стал вторым, тем самым прервав свою многолетнюю гегемонию в стране, пропустив вперед себя брестское «Динамо».

    Старт этого сезона у клуба из Борисова получается неудачным. Если в Кубке страны он в рамках четвертьфинала дважды обыграл минское «Динамо» (2:1 и 3:2), то в первенстве в двух первых турах были гостевые поражения от «Энергетика-БГУ» (1:3) и «Славии» (1:2).

    «Рух» — абсолютный новичок Высшей лиги чемпионата Белоруссии. В прошлом сезоне команда во втором дивизионе финишировала на третьей строчке, и через плей-офф повысилась в классе.

    В стартовом матче элиты команда из Бреста неожиданно обыграла на выезде минское «Динамо» со счетом 1:0, но затем в родных стенах проиграла «Энергетику-БГУ» (0:1).

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    • БАТЭ, который неудачно стартовал в первенстве, в этом поединке бросит все силы для того, чтобы набрать максимально очков.

    Ставка: победа БАТЭ за 1.33.

    «Шахтер» Солигорск — «Неман»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

    «Шахтер» в прошлом сезоне сумел завоевать бронзовые награды. Этот же сезон клуб из Солигорска начал поражением в Суперкубке страны от брестского «Динамо» (0:2), после чего в четвертьфинале Кубка дважды обыграл «Торпедо-БелАЗ» (2:0 и 1:0).

    В первом туре чемпионата «горняки» уступили дома тем же «автозаводцам» (0:1), а во втором игровом дне в гостях разобрались 2:0 с «Городеей».

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    «Неман» в минувшем чемпионате Белоруссии финишировал в середине турнирной таблицы, на десятой позиции.

    В текущем первенстве страны гродненцы в первом туре в гостях уступили «Ислочи» со счетом 0:1, а через неделю в родных стенах уверенно разобрались с «Витебском» (2:0).

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    Для «горняков» гродненцы являются удобным соперником, проиграв им только раз за минувшие десять игр. Прогнозируем, что хозяева разживутся тремя баллами.

    Ставка: победа «Шахтера» С за 1.38.

    «Динамо» Брест — «Славия» Мозырь

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

    Брестское «Динамо» в прошлом сезоне впервые в своей истории сумело выиграть чемпионат Белоруссии, опередив БАТЭ. Этот год коллектив начал викторией в Суперкубке страны над «Шахтером» из Солигорска (2:0).

    Затем «динамовцы» преодолела четвертьфинал Кубка страны, переиграв только по пенальти «Ислочь» (дважды по 0:0). В первом туре первенства они сыграли вничью на своем поле со «Сморгонью» (1:1), а затем одолели в гостях «Слуцк» (1:0).

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    • «Славия» из Мозыря прошлый чемпионат страны завершила в середине турнирной таблицы, на восьмом месте.

    В стартовом поединке текущего первенства «Славия» в гостях потерпела поражение от «Слуцка» со счетом 1:3, а через неделю сенсационно дома обыграла БАТЭ (2:1).

    Чемпион пока не может найти свою игру, и если и победит, то сделает это, скорее всего, минимально. Поэтому можно ставить с форой на гостей.

    Ставка: победа «Славии» с форой (+2) за 1.37.

    Итоговый коэффициент — 2.51. 0

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