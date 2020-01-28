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    «Милан» шагнет в полуфинал Кубка Италии?

    Экспресс дня 28 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 28 января
    «Милан»
    28 января в Италии и Англии пройдут кубковые встречи, а в первом Чемпионшипе состоятся поединки 29 тура.

    «Милан» — «Торино»

    Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

    У «Милана» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, где последние четыре встречи команда выиграла.

    В этом отрезке помимо четырех встреч в чемпионате Италии, «россонери» также вышли победителями и в кубковой игре, переиграв на предыдущей стадии дома СПАЛ со счетом 3:0.

    «Торино» подходит к кубковой встрече с серией из двух поражений подряд. Особенно болезненное оказалось в прошлой игре, где «быки» были уничтожены в родных стенах «Аталантой» — 0:7.

    «Бордовые» также преодолели в этом Кубке Италии один раунд. В 1/8 финала они только по пенальти прошли «Дженоа», сыграв в основное и дополнительное время 1:1.

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    • Набравший в последнее время неплохой ход «Милан» имеет куда больше шансов на полуфинал, чем «Торино».

    Ставка: проход «Милана» за 1.44.

    «Астон Вилла» — «Лестер»

    Футбол. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    В первом поединке этих команд была зафиксирована ничья со счетом 1:1. «Виллианы» после того провели три игры в АПЛ, где сперва были разгромлены дома «Ман Сити» — 1:6.

    В двух других матчах бирмингемцы не проигрывали. Расписали мировую с «Брайтоном» (1:1) в гостях и накануне одолели дома «Уотфорд» (2:1), благодаря чему покинули зону вылета в АПЛ.

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    «Лестер» за аналогичный период сыграл в четырех поединках. Сперва по 1:2 «лисы» в играх чемпионата уступили «Саутгемптону» и «Бернли», а затем выиграли две игры подряд.

    В рамках АПЛ был разгромлен в родных стенах «Вест Хэм» (4:1) и в Кубке Англии пройден перволиговый «Брентфорд» (1:0). В Премьер-лиге «синие» идут третьими.

    Вполне возможно, что и на «Вилла Парк» игра этих команд пройдет более-менее результативно.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.

    «Лидс» — «Миллуол»

    Футбол. Кубок Англии. Чемпионшип. 29-й тур

    «Павлины» на данный момент находятся на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но третье место отстает от них всего на три балла.

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    • В последнее время «белые» только проигрывали, уступив в последних своих трех играх, где одна пришлась на Кубок Англии, а две других состоялись в рамках первенства.

    «Львы» расположились на восьмом месте, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего лишь два пункта.

    В чемпионате лондонцы не знают горечи поражений уже в пяти играх подряд, выиграв в этом периоде три встречи дома и дважды сыграв вничью на выезде.

    «Лидс» должен прервать серию поражений. Ставим на победу хозяев.

    Ставка: победа «Лидса» за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 2.78. 0

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