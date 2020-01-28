Экспресс дня 28 января. Прогнозы и ставки на футбол

«Милан» — «Торино»
Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала
У «Милана» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия, где последние четыре встречи команда выиграла.
В этом отрезке помимо четырех встреч в чемпионате Италии, «россонери» также вышли победителями и в кубковой игре, переиграв на предыдущей стадии дома СПАЛ со счетом 3:0.
«Торино» подходит к кубковой встрече с серией из двух поражений подряд. Особенно болезненное оказалось в прошлой игре, где «быки» были уничтожены в родных стенах «Аталантой» — 0:7.
«Бордовые» также преодолели в этом Кубке Италии один раунд. В 1/8 финала они только по пенальти прошли «Дженоа», сыграв в основное и дополнительное время 1:1.
Набравший в последнее время неплохой ход «Милан» имеет куда больше шансов на полуфинал, чем «Торино».
Ставка: проход «Милана» за 1.44.
«Астон Вилла» — «Лестер»
Футбол. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч
В первом поединке этих команд была зафиксирована ничья со счетом 1:1. «Виллианы» после того провели три игры в АПЛ, где сперва были разгромлены дома «Ман Сити» — 1:6.
В двух других матчах бирмингемцы не проигрывали. Расписали мировую с «Брайтоном» (1:1) в гостях и накануне одолели дома «Уотфорд» (2:1), благодаря чему покинули зону вылета в АПЛ.
«Лестер» за аналогичный период сыграл в четырех поединках. Сперва по 1:2 «лисы» в играх чемпионата уступили «Саутгемптону» и «Бернли», а затем выиграли две игры подряд.
В рамках АПЛ был разгромлен в родных стенах «Вест Хэм» (4:1) и в Кубке Англии пройден перволиговый «Брентфорд» (1:0). В Премьер-лиге «синие» идут третьими.
Вполне возможно, что и на «Вилла Парк» игра этих команд пройдет более-менее результативно.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.
«Лидс» — «Миллуол»
Футбол. Кубок Англии. Чемпионшип. 29-й тур
«Павлины» на данный момент находятся на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но третье место отстает от них всего на три балла.
В последнее время «белые» только проигрывали, уступив в последних своих трех играх, где одна пришлась на Кубок Англии, а две других состоялись в рамках первенства.
«Львы» расположились на восьмом месте, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего лишь два пункта.
В чемпионате лондонцы не знают горечи поражений уже в пяти играх подряд, выиграв в этом периоде три встречи дома и дважды сыграв вничью на выезде.
«Лидс» должен прервать серию поражений. Ставим на победу хозяев.
Ставка: победа «Лидса» за 1.49.
Итоговый коэффициент — 2.78. 0