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    Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?

    Экспресс дня 4 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 ноября
    «Спартак»
    В понедельник, 4 ноября, пройдут заключительные поединки первого круга в чемпионате России.

    «Урал» — «Оренбург»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    «Урал» не проигрывает уже в трех встречах кряду. В этот период «шмели» обыграли 2:1 «Тамбов» и расписали гостевую мировую 0:0 с казанским «Рубином» в чемпионате, а также одолели тульский «Арсенал» в Кубке по пенальти.

    После 14 туров у «оранжево-черных» на счету 18 пунктов и они разместились на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятой строки на восемь пунктов.

    У «Оренбурга» на данный момент 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой «газовики» проиграли в двух из них при одном ничейном результате.

    В этот период «газовики» уступили 0:1 «Крыльям Советов» в чемпионате и 1:2 «Химкам» в Кубке, сыграли вничью 1:1 с «Краснодаром» в РПЛ. С 15 очками оренбуржцы идут на 12 месте, опережая опасную зону всего лишь на один пункт.

    Все прогнозы на РПЛ

    Прогнозируем, что на своем поле «Урал» не проиграет «Оренбургу». Ставим — 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.50.

    «Крылья Советов» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Перед 15-м туром российского первенства «Крылья Советов» находятся на восьмой позиции в таблице первенства с 17-ю очками в активе.

    В прошлом игровом дне «волжане» проиграли «Зениту» (0:2), т.с. прервав свою 3-матчевую победную серию, в которой они по 2:0 обыграли «Тамбов» и «Сочи», а также 1:0 «Оренбург».

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    В турнирной таблице РПЛ «Рубин» после 14 туров находится на девятой позиции, имея в своей копилке 16 очков, опережая зону переходных матчей на два очка.

    «Рубиновые» не знают горечи поражений уже в четырех матчах кряду, трижды сыграв за этот период вничью при одной виктории. За этот период состоялись три нулевые ничьи (с «Уфой», «Спартаком» и «Уралом»), а также победа над «Тамбовом» (2:1).

    Хотя «Рубин» и является ярко выраженной низовой командой, в Самаре мы все же ждем пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.44.

    «Спартак» — «Арсенал» Тула

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    После смены наставника «Спартак» провел два матча в рамках РПЛ. Сперва «красно-белые» разошлись миром 0:0 с «Рубином», после чего на «РЖД-Арене» разгромили «Локомотив» со счетом 3:0. В четверг они обыграли в Кубке «Ростов» — 2:1.

    На данный момент москвичи поднялись в таблице на седьмое место, имея в своем активе 18 очков, но отставание от пятого ЦСКА составляет восемь пунктов.

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    • У туляков на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они сперва трижды проиграли, после чего трижды сыграли вничью. В своей последней игре они по пенальти уступили «Уралу» (2:2) в Кубке.

    Перед 15 туром российского первенства «Арсенал» разместился на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Зону переходных матчей «оружейники» опережают всего на балл.

    Московская команда после смены главного тренера на подъеме. Рекомендуем поставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.80 0

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