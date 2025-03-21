21 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Перу и Боливия. Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Боливия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю, 10-ю позицию, поэтому всерьез рискует оказаться за бортом ЧМ-2026.

Команда на шесть баллов отстает от зоны плей-офф за попадание на чемпионат мира (седьмое место), а также на 10 пунктов отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на чужом поле потерпела поражение от Аргентины (0:1).

Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив набрал лишь один балл, когда в своих стенах сыграл вничью с Чили (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Перу ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах хозяев на победу, пусть даже и дома, тем не менее, нынешний соперник в последнее время демонстрировал неубедительные результаты, а значит вполне способны выиграть.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Боливия

Турнирное положение: Боливия по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход на ЧМ-2026 с 13-ю очками.

Команда на один балл опережает восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира, а также на четыре пункта отстает от зоны прямого выхода на мундиаль (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура отборочного цикла сборная на своем поле сыграла вничью с Парагваем (2:2).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 0:4 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Эквадора.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Боливия ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешнее состояние соперника все же позволяет им на это рассчитывать.

Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Перу забивала только одна команда

в трех последних матчах Боливии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Боливии забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.50, успех Боливии — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивала только одна команда. При этом в пяти из шести последних выездных поединков они не забивали.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь они превосходят соперника в классе, а тот, в свою очередь, «всухую» проиграл в двух из трех последних матчей.

Ставка: сухая победа Перу за 2.00