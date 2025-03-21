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    «Филадельфию» ждет очередной провал

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, НХЛ, 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    Джейкоб Пеллетье
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 02:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 68 матчах «Вашингтон» заработал 98 очков, с которыми расположился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, на 12 баллов уйдя в отрыв от основных преследователей.

    Последние матчи: В предыдущие недели «Вашингтон» вместил серию из 5 побед кряду, которая завершилась эффектной встречей на льду «Анахайма» — 7:4, но была прервана ввиду крупного поражения от «Лос-Анджелеса» — 0:3.

    Вашингтон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Калифорнийский выезд «Кэпиталз» продолжился на катке «Сан-Хосе», где команда Спенсера Карбери уверенно разобралась с одним из аутсайдеров Запада — 5:1. В последнем матче «Вашингтон» сокрушил «Детройт» — 4:1.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: Столичная команда проводит выдающийся регулярный сезон, по ходу которого набрала лучшую за последние годы форму и обрела рабочую тактическую модель.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В настоящее время «Вашингтон» находится в роли непоколебимого лидера Восточной конференции, удерживая комфортное преимущество и демонстрируя устойчивость к затяжным периодам спада.

    Одной из сильных характеристик «Вашингтона» остается атака. Так, Овечкин и компания используют отличную вариативность впереди и оказывают колоссальное давление на обороняющихся соперников.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В активе клуба из Пенсильвании 64 очка после 69 матчей. В таблице Восточной конференции «Филли» разместилась на 15-й строчке, на 9 пунктов отставая от зоны плей-офф.

    Последние матчи: Неделями ранее «Филадельфия» провела отрицательную серию, насчитывающую 5 поражений кряду. Вместе с тем в 4-х встречах в рамках этого отрезка «Флайерз» проиграли с разницей в 3 шайбы.

    Выбраться из череды неудач команде Джона Тортореллы удалось за счет боевой домашней победы над «Тампой-Бэй» — 4:3 Б. Однако уже в следующих матчах «Филадельфия» допустила новые провалы в играх с «Каролиной» — 0:5 и «Тампой-Бэй» — 0:2.

    Не сыграют: Райан Эллис, Гарнет Хэтэуэй (под вопросом), Расмус Ристолайнен (под вопросом).

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    • Состояние команды: В первой половине сезона «Филадельфия» обозначила борьбу за плей-офф, однако ближе к его завершению заметно сбавила темп и откатилась к роли аутсайдера.

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    В настоящее время шансы «Флайерз» оказаться в зоне Кубка стремительно тают. Команда Джона Тортореллы находится в фазе затяжного кризиса, демонстрируя провал за провалом.

    По ходу чемпионата «Филадельфия» старается использовать свои лучшие атакующие ресурсы, но качество реализации остается ее ключевой проблемой. Вместе с тем оставляет желать лучшего и оборона «Флайерз».

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» потерпела 7 поражений в 8 последних матчах

    • В 2-х предыдущих встречах «Филадельфия» покинула площадку без заброшенных шайб

    • «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в 3-х последних личных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.87, а победа «Филадельфии» — в 4.08.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

    Прогноз: В последних матчах «Филадельфия» сбавила темп не только в плане результатов, но и в контексте атакующей остроты. В то же время встреча с лидером Востока — далеко не лучший момент, чтобы выправить столь незавидное положение.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2 за 2.10.

    Прогноз: На домашнем льду «Вашингтон» способен полностью завладеть инициативой и добиться уверенной по счету победы.

    Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1.5 за 2.04.

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