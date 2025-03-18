НХЛ. «Тампа» обыграла «Филадельфию», «Миннесота» победила «Лос-Анджелес», «Коламбус» уступил «Нью-Джерси»

За океаном прошли 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Баффало» с 60 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 69 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Кребс — 6 (бол., Куинн, Пауэр), 4:19 — 0:1. Заха — 14 (Гики, Пастрняк), 13:00 — 1:1. Гики — 23 (Уотерспун), 15:13 — 2:1. Пауэр — 7 (Маклеод, Байрам), 32:48 — 2:2. Так — 25 (бол., Пауэр, Куинн), 64:49 — 2:3Вратари: Корписало — ЛуукконенШтраф: 13 — 9Броски: 19 (8+4+5+2) — 30 (7+9+8+6)

«Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд и с 70 очками расположился на 11-м месте в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 80 очками — на шестой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Майер — 20 (Ноесен, Хишир), 33:35 — 0:1. Братт — 20 (Дюмулин, Гласс), 34:14 — 0:2. Оливье — 16 (Дэнфорт, Эштон-Риз), 53:24 — 1:2Вратари: Гривз — АлленШтраф: 2 — 2Броски: 46 (8+14+24) — 20 (5+12+3)

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2

«Тампа» — «Филадельфия» — 2:0

2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 21. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов сделал 21 сейв и пропустил 1 шайбу.

«Тампа» с 83 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 64 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа» — «Филадельфия» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кучеров — 29, 18:31 — 1:0. Гюнцель — 33 (бол., п.в., Кучеров, Пойнт), 58:30 — 2:0Вратари: Василевский — ФедотовШтраф: 12 — 10Броски: 23 (11+4+8) — 21 (9+5+7)

«Тампа» — «Филадельфия» — 2:0

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«Торонто» — «Калгари» — 6:2

«Торонто» с 83 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Калгари» с 71 очком — на 10-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) Голы: Доми — 6 (Бенуа, Экман-Ларссон), 1:47 — 1:0. Андерссон — 9 (Юбердо, Поспишил), 19:13 — 1:1. В. Нюландер — 38 (бол., Марнер, Мэттьюс), 21:39 — 2:1. Робертсон — 12 (Доми, Экман-Ларссон), 29:34 — 3:1. Мэттьюс — 25 (бол., В. Нюландер, Марнер), 35:41 — 4:1. Мэттьюс — 26 (бол., Найз, В. Нюландер), 38:54 — 5:1. Макманн — 18 (Райлли, Ярнкрок), 43:03 — 6:1. Бол — 3 (Хант, Шарангович), 59:12 — 6:2Вратари: Уолл — Вольф (Владарж, 40:00)Штраф: 10 — 8Броски: 29 (14+12+3) — 25 (6+7+12)

«Торонто» — «Калгари» — 6:2

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1

«Лос-Анджелес» прервал серию из пяти побед подряд и с 81 очком расположился на шестом месте в Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков — на строчке ниже.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Кемпе — 28 (бол., Фиала, Даути), 4:59 — 0:1. Хартман — 9 (бол., Сперджен), 21:51 — 1:1. Зуккарелло — 16 (бол., Болди, Хартман), 55:22 — 2:1. Юханссон — 7 (п.в., Сперджен), 59:04 — 3:1Вратари: Густавссон — КемперШтраф: 8 — 6Броски: 22 (9+5+8) — 29 (8+13+8)