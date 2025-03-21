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    США уверенно одолеет панамцев

    США — Панама. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига наций, 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Панама
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    Кристиан Пулишич
    21 марта в 1/2 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Панама. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Панама, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: Американцы уверенно прошли в полуфинал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда по сумме двух встреч одолела Ямайку.

    При этом США победила в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних команда забивала не менее 3 мячей.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Американцы сумели переиграть Коста-Рику (3:0).

    При этом чуть ранее американцы одолели Венесуэлу (3:1). Да и первый поединок с Ямайкой завершился викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 4 победами. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Американцы явно намерены пройти в финал Лиги наций. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи с Мексикой для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков США выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Панама

    Турнирное положение: Панамцы все-таки угодили в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ. Команда в предыдущем раунде плей-офф прошла Коста-Рику.

    Причем Панама в последнее время не блещет стабильностью результатов. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Панама уступила сборной Чили (1:6).

    До того команда проиграла «Университарио» (1:2). А вот встреча с Коста-Рикой завершилась подписанием мировой (2:2).

    Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 3 матча кряду.

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    К слову, Панама в последней очной встрече уступила «штатникам» (0:2). Хотя чуть ранее команда обыграла их (2:1).

    Имея весьма скромный по именам состав, Панама постарается дать бой американцам. Да и мотивация пройти в финал у команды огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и столь крепкого оппонента панамцы не боятся.

    Статистика для ставок

    • США победила в 4 последних матчах

    • Панама уступила в 2 своих последних матчах

    • Панамцы не побеждают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Американцы нынче выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, да и США традиционно результативно атакует.

    Ставка: Фора США -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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