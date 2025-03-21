США
Турнирное положение: Американцы уверенно прошли в полуфинал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда по сумме двух встреч одолела Ямайку.
При этом США победила в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних команда забивала не менее 3 мячей.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Американцы сумели переиграть Коста-Рику (3:0).
При этом чуть ранее американцы одолели Венесуэлу (3:1). Да и первый поединок с Ямайкой завершился викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 4 победами. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Американцы явно намерены пройти в финал Лиги наций. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с Мексикой для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков США выиграла 2 раза при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
Панама
Турнирное положение: Панамцы все-таки угодили в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ. Команда в предыдущем раунде плей-офф прошла Коста-Рику.
Причем Панама в последнее время не блещет стабильностью результатов. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Панама уступила сборной Чили (1:6).
До того команда проиграла «Университарио» (1:2). А вот встреча с Коста-Рикой завершилась подписанием мировой (2:2).
Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 3 матча кряду.
К слову, Панама в последней очной встрече уступила «штатникам» (0:2). Хотя чуть ранее команда обыграла их (2:1).
Имея весьма скромный по именам состав, Панама постарается дать бой американцам. Да и мотивация пройти в финал у команды огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и столь крепкого оппонента панамцы не боятся.
Статистика для ставок
- США победила в 4 последних матчах
- Панама уступила в 2 своих последних матчах
- Панамцы не побеждают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.50Нидерланды — Испания: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.84Хорватия — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.25Дания — Португалия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Американцы нынче выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, да и США традиционно результативно атакует.
Ставка: Фора США -1.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75