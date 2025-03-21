ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ Артем ДзюбаРоссия буднично разгромила Гренаду: Дзюба поставил вечный рекорд Виктор ОсимхенГенеральная репетиция. Осимхен разрывает турецкую Суперлигу и ждет нового предложения из АПЛ
    Все новости спорта

    Вернется ли Бразилия на победный путь?

    Бразилия — Колумбия. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз и ставки на Бразилия — Колумбия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья
    21 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бразилия и Колумбия. Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 21 Марта 2025 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:45 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает пятую позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 18-ю очками.

    Команда на пять баллов опережает седьмую строчку, которая позволяет сыграть в плей-офф за попадание на мундиаль, а также на шесть пунктов — восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира.

    Бразилия — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на своем поле разошлась мировой с Уругваем — 1:1.

    Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив также набрал лишь один балл, когда в чужих стенах сыграл вничью с Венесуэлой (1:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Бразилия не выиграла, а в четырех последних поединках не проиграла.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и дома, тем не менее, нынешний соперник в последнее время демонстрировал неубедительные результаты, а значит вполне способны выиграть.

    Рафинья — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию с 19-ю очками.

    Команда находится в зоны выхода в финальную часть мундиаля (топ-6) и лишь на один балл опережает нынешнего соперника, а также — на шесть пунктов зону плей-офф за выход в финальную часть турнира.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 марта
  • Смолов завершит карьеру, Гризманн отправится в МЛС, «Ливерпуль» нашел замену ван Дейку
  • 17/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура отборочного цикла сборная на своем поле потерпела поражение от Эквадора (0:1).

    Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 2:3 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Уругвая (2:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Колумбия проиграла три раза при одной победе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который уже давно не проигрывает.

    Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Бразилии забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Бразилия не выиграла

    • в трех из пяти последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.45, успех Колумбии — в 5.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Колумбии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Орландо — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Индиана — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Торонто — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Калинина — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Майами — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Оклахома — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Юта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сакраменто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австралия — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бразилия — Колумбия: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 21.03.202503:45. Вернется ли Бразилия на победный путь?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры