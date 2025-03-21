21 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бразилия и Колумбия. Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает пятую позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 18-ю очками.

Команда на пять баллов опережает седьмую строчку, которая позволяет сыграть в плей-офф за попадание на мундиаль, а также на шесть пунктов — восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на своем поле разошлась мировой с Уругваем — 1:1.

Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив также набрал лишь один балл, когда в чужих стенах сыграл вничью с Венесуэлой (1:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Бразилия не выиграла, а в четырех последних поединках не проиграла.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, пусть даже и дома, тем не менее, нынешний соперник в последнее время демонстрировал неубедительные результаты, а значит вполне способны выиграть.

Рафинья — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию с 19-ю очками.

Команда находится в зоны выхода в финальную часть мундиаля (топ-6) и лишь на один балл опережает нынешнего соперника, а также — на шесть пунктов зону плей-офф за выход в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура отборочного цикла сборная на своем поле потерпела поражение от Эквадора (0:1).

Перед этим в предыдущем туре квалификации на чемпионат мира 2026 года коллектив с результатом 2:3 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Уругвая (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на мундиаль, Колумбия проиграла три раза при одной победе.

Такая форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который уже давно не проигрывает.

Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Бразилии забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Бразилия не выиграла

в трех из пяти последних матчей Колумбии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.45, успех Колумбии — в 5.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Колумбии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30