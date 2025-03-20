Сборная Нидерландов на своем поле сыграет с Испанией в первом матче 1/4 финала Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

Сборная Нидерландов заняла второе место на групповом этапе Лиги наций, опередив Венгрию и Боснию и Герцеговину, но пропустив вперед Германию. «Оранжевые» одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, набрав по итогу 9 очков.

Лучшим результатом сборной Нидерландов в Лиге наций является второе место в самом первом сезоне 2018/2019. В крайнем розыгрыше турнира команда дошла до полуфинала, но не смогла завоевать медали, проиграв сначала Хорватии, а затем и Италии в матче за третье место.

На последнем крупном турнире Евро-2024 сборная Нидерландов показала неплохой результат. Команда под руководством Рональда Кумана дошла до полуфинала, уступив там англичанам.

Испания

Испания стала первой на групповом этапе Лиги наций в компании Дании, Сербии и Швейцарии. «Красная фурия» потеряла очки лишь в стартовом гостевом матче с сербами — в остальных пяти встречах испанцы победили.

Сборная Испании защищает титул чемпионов Лиги наций, которая команда добыла в сезоне 2022/2023. В финале того розыгрыша турнира в серии пенальти была повержена Хорватия.

Испанцы также являются действующими чемпионами Европы. Прошлым летом команда под руководством Луиса де ла Фуэнте прошла весь турнир без поражений и в финале обыграла сборную Англии — 2:1.

Личные встречи

Последний раз сборные Нидерландов и Испании встречались между собой в товарищеском матче в ноябре 2020 года — ничья 1:1.

Всего в 9-ти очных матчах на счету сборной Нидерландов 5 побед, Испания оказалась сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Испания с коэффициентом 2.50.