Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Наоми Осаки втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

В первом матче Наоми с трудом обыграла украинку Юлию Стородубцеву — 3:6, 6:4, 6:3.

Японка показала не самый лучший теннис, но зато после матча она призналась, что больше не испытывает проблем с мотивацией.

«Я ужасно хочу играть с топами, они все выступают на очень хорошем уровне, и я хочу так же. Но мне нужно не забывать о том, что движение вперед — это процесс», — отметила бывшая первая ракетка мира.

В Индиан-Уэллс Осака проиграла в стартовом матче колумбийке Камиле Осорио (4:6, 4:6). Это была ее первая официальная игра после травмы, которую она получила в середине января на Открытом чемпионате Австралии.

Прогнозы на теннис

При этом в Мельбурне Осака успела выиграть у Каролин Гарсия и Каролины Муховой, а перед австралийским мэйджором она дошла до финала в новозеландском Окленде.

Самсонова

Людмила тем временем благодаря успешному выступлению в Индиан-Уэллс снова вернулась в топ-20. В «живом» рейтинге она занимает 18-ю строчку.

На калифорнийском «тысячнике» российская теннисистка, вопреки ожиданиям, дошла до четвертьфинала.

Прежде чем проиграть Арине Соболенко (2:6, 3:6), Самсонова одержала победы над Кэти Макнелли, Дарьей Касаткиной и Жасмин Паолини (6:0, 6:4).

Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Самсонова выиграла больше одного матча. Еще в январе она дошла до полуфинала в Аделаиде.

В общем, у Самсоновой бывают неплохие отрезки, но в последнее время не так часто, как пару лет назад, когда она была близка к дебюту в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.81, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: японка спокойно обыграет российскую теннисистку, если ее ничего не беспокоит. Самсонову действительно ждет тяжелейший матч против соперницы, которая, похоже, по-прежнему нацелена на возвращение в элиту.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-1,5) за 1.96.