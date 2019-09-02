Экспресс дня на 2 сентября. Прогнозы и ставки на теннис

Сегодня пройдут теннисные матчи в рамках 1/8 финала US Open.

Андрей Рублев — Марио Берретини

Теннис. US Open. 1/8 финала

Рублев очень уверенно показал себя на старте турнира, одержав три уверенные победы кряду. Россиянин одолел Циципаса с общим счетом 1:3. В этой встрече теннисист проиграл первый сет, но затем отыгрался и взял еще два. В позапрошлой игре Рублев обыграл Симона Жиля, причем для этого ему понадобился один сет. Ника Кирьоса в 1/16 финала российский спортсмен обыграл «всухую» со счетом 3:0.

Берретини тоже неплохо отыграл в прошлых трех раундах. Он обыграл Гаске, Томпсона и Попырина с одинаковым счетом 3:1. Во всех трех случаях итальянец брал два первых сета, и размачивать счет соперникам удавалось лишь в третьем.

На победу Рублева дают 1.42, при этом победа Берретини оценивается коэффициентом 2.85. Рублев очень сильно выступил в предыдущих встречах. Так что вариант с его победой кажется очень вероятным.

Ставка: П1 за 1.42.

Александр Зверев — Диего Шварцман

Теннис. US Open. 1/8 финала

Зверев хоть и выигрывал до этого момента, но все же без проблем у теннисиста не обходилось. Спортсмен одержал победы во встречах с Алботом и Тиафо при одинаковом счете 3:2. В прошлый раз он противостоял Бедене и сумел выиграть с более комфортным счетом 3:1.

Диего Шварцман по результатам выглядит более уверенным, хоть и не считается фаворитом. Он обыграл таких теннисистов как Хасе, Герасимов и Сандгрен. Во всех случаях он делал это «всухую». Так что на этом турнире Шварцман еще не проиграл ни одного сета.

Зверев является фаворитом, однако в этот раз ему будет очень сложно. Аргентинец доставит ему много проблем.

Ставка: количество сетов больше 3,5 за 1.49.

Наоми Осака — Белинда Бенчич

Теннис. US Open. 1/8 финала

На данный момент Осака — первая ракетка. В 2 из 3 матчей она одержала победу «всухую». Лишь в первой встрече Блинкова смогла забрать у нее один сет, и счет составил 2:1. В остальных случаях японка имела результат 2:0.

Бенчич — настоящая проблема для Осаки. Она выиграла 3 последних противостояния с японской теннисисткой. Что касается данного турнира, то здесь она провела только два поединка, в третьем ее соперница Аннет Контавейт, поэтому было засчитано техническое поражение. Ну а так — победы над Минеллой 1:2 и Корне 0:2.

Этот матч должен быть интересным. Скорее всего, что нулей в итоговом результате не будет. Бенчич уже не раз огорчала Осаку, так что один сет она точно сможет взять.

Ставка: Бенчич выиграет хотя бы один сет за 1.67.

Итоговый коэффициент — 3.53. 0