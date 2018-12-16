Прогноз и ставки на футбол 16 декабря

«Саутгемптон» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

«Саутгемптон» переживает не лучшие времена. Клуб с юга Англии находится на 18-м месте и в его активе всего девять зачетных баллов.

Вдобавок ко всему этому, после упущенной победы над «МЮ» с поста главного тренера был уволен Марк Хьюз. Его место занял Ральф Хасенхюттль.

За 16 туров «Святые» одержали всего одну победу — они не смогли выиграть последние 10 матчей. Это худший старт для команды за последние несколько лет, проведенных в элите английского футбола.

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После поражений в двух стартовых турах «Арсенал» отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который его остановил, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, затем клуб одержал три победы кряду во всех турнирах, включая дерби против «Тоттенхэма» (4:2). В последнем туре канониры на своем поле справились с «Хаддерсфилдом» — 1:0.

Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет 22 поединка, а в игре с аутсайдером АПЛ лондонцы должны брать три очка.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.80.

«Брайтон» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

«Чайки» находятся на 13 месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 21 очко. В случае положительного результата, то есть победы, подопечные Криса Хьютона могут подняться на несколько строчек, поскольку плотность в середине списка очень высокая.

За 6 последних играх клуб из Брайтона трижды проигрывал, один раз играл вничью и два раза побеждал. В домашних стенах «курортники» не знают поражений вот уже 4 матча кряду. В целом «Брайтон» остался непобежденным в 9 из 10 встреч, проведенных перед родными болельщиками.

«Челси» Маурисио Сарри медленно, но верно идет к тому, чтобы вернуться к прежней форме победителя. Сейчас клуб из Лондона занимает 4 место и имеет 34 пункта. Отрыв от «Арсенала», который подпирает «аристократов» сзади, составляет 0 баллов и преимущество у «Челси» лишь в разнице голов.

В 6 последних матчах «Челси» проиграл дважды — на выезде «Тоттенхэму» (3:1) и в гостевой игре против «волков» (2:1). Все же Сарри и его ребятам греет душу последнее выступление, в рамках которого удалось одержать победу над самим «Манчестер Сити» (2:0).

На выезде лондонский клуб проигрывает вторую игру кряду. Можно с полной уверенностью заявить, что в предстоящем поединке «Челси» будет всеми силами стараться изменить ситуацию. Также для справки стоит отметить, что в 7 из 8 последних игр с участием «аристократов» забивалось больше двух мячей.

Ставка: победа «Челси» с форой -1 за 1.80.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

«Ливерпуль» подходит к матчу 17-го тура АПЛ после успешно выполненной задачи в Лиге чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа минимально обыграли «Наполи» (1:0), и этого оказалось достаточно для выхода в плей-офф.

При этом мерсисайдцы продлили свою победную серию во всех турнирах до четырех матчей. Ну а в чемпионате Англии «Ливерпуль» в предыдущий раз терял очки еще 3 ноября, когда сыграл вничью с «Арсеналом». После этого команда одержала пять побед подряд.

«Ливерпуль» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в АПЛ в текущем сезоне. Набрав 42 очка в шестнадцати матчах, подопечные Клоппа на 1 очко опережают «Ман Сити», который впервые проиграл в предыдущем туре.

«Манчестер Юнайтед» на неделе наоборот проиграл. И хотя матч против «Валенсии» ничего уже не решал («МЮ» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ) осадок от очередного неудачного результата в этом сезоне у команды наверняка остался (1:2).

В АПЛ подопечные Жозе Моуринью продолжают выглядеть очень нестабильно. В пяти последних поединках команда выиграла лишь один раз (в предыдущем туре был обыгран аутсайдер «Фулхэм» — 4:1) при трех ничьих и одном поражении.

В шестерку лучших «МЮ» уже поднялся, однако от «Челси» и «Арсенала» «Красные дьяволы» отстают на 8 очков — 26 очков против 34 у двух лондонских клубов.

«МЮ» катастрофически много пропускает в этом чемпионате — 26 голов в шестнадцати матчах (при 28 забитых голах). Ожидаем, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами.

Ставка: тотал матча больше 2,5 гола за 1.71.

Общий коэффициент — 5.54. 0