Прогнозы и ставки на футбол 22 января

«Суонси» — «Ливерпуль»

Чемпионат Англии. 24-й тур

На крыльях от победы над «МанСити» (4:3) «Ливерпуль» обязан обыгрывать и «Суонси», но это же «Ливерпуль» — от мерсисайдцев можно ждать чего угодно.

С другой стороны, когда у тебя в рукаве такие козыри, как Мане, Роберто Фирмино и Салах, которые на троих уже забили 50 голов за сезон, болельщики вправе ждать продолжения банкета. Несмотря на игру в обороне и на последнем рубеже.

Фаворит встречи на «Либерти», конечно, очевиден, но нельзя исключать вариант, при котором команда Карлуша Карвальяла преподнесет сюрприз. Хотя, скорее, от «лебедей» стоит ждать нечто вроде того, что случилось в конце декабря на «Энфилде». Хозяева тогда, напомним, выиграли 5:0, забив четыре раза во второй 45-минутке.

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 1,90.

«Эйбар» — «Малага»

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Эйбар» в прошлом туре с минимальным счетом уступил «Атлетико» (0:1, гол Гамейро), но сохранил девятую строчку и неплохие шансы обойти сразу двух конкурентов — «Бетис» и «Хетафе», которые свои матчи 20-го тура уже сыграли.

Благо, на «Ипуруа» едет проблемная «Малага», так что проблем у подопечных Хосе Луиса Мендилибара быть не должно. «Анчоусы» могут похвастать серией из четырех «сухих» поражений и, учитывая статистику (девять поражений в 10 гостевых матчах сезона), имеют все шансы продлить ее до пяти.

5,33Экспресс

«Эйбар», в свою очередь, очень хорош на своем поле, и недавние победы над «Валенсией» (2:1) и «Жироной» (4:1), а также погром не самого слабого «Бетиса» (5:0) — лучшее тому подтверждение.

Ставка: победа «Эйбара» за 1,67.

«Ювентус» — «Дженоа»

Чемпионат Италии. 21-й тур

«Ювентус» принимает «Дженоа», с которым у туринцев возникают проблемы в гостях, но не дома. На поле «синьоры» «грифоны» не забивают с 2013-го года. «Бьянконери», в свою очередь, в 11 последних матчах пропустили всего один гол. В воротах Джиджи Буффона не смогли расписаться ни «Барселона» с Месси, ни «Интер» с Икарди, ни «Рома» с Джеко и Эль-Шаарави.

Что уж говорить про «Дженоа», в активе которого после 20 матчей всего 16 голов?

Самим же гостям следует уделить внимание аргентинцу Гонсало Игуаину, который «молчит» пять туров, но с «Дженоа» отличился уже шесть раз.

Единственный, но серьезный минус для Макса Аллегри — травмы Маркизио и Дибалы. Оба, как известно, выбыли на 30-40 дней. Но и без этих парней «Юве» обязан брать три очка.

Ставка: «Ювентус» победит и не пропустит за 1,68.

Общий коэффициент – 5,33.

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