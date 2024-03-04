До матча
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв первую строчку в кампании с «Интером», «Бенфикой» и «Зальцбургом». Испанский клуб набрал 12 очков, не проиграв ни разу (3 победы и 3 ничьи).
Первое поражение «бело-голубых» случилось в плей-офф. Три недели назад подопечные Иманоля Альгуасиля уступили во Франции «ПСЖ» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, записав на свой счет 40 очков в 27-ми матчах. В крайнем туре Ла Лиги королевский клуб уступил «Севилье» на выезде со счетом 2:3.
«ПСЖ»
«ПСЖ» вышел из группы смерти со второй позиции, опередив «Милан» и «Ньюкасл», но пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». Парижанам хватило 8 набранных очков, чтобы пробиться в плей-офф (по две победы, ничьи и поражения).
Подопечные Луиса Энрике сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв «Реал Сосьедад» дома в первой встрече 1/8 финала. Матч закончился со счетом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Мбаппе и Барколя.
«ПСЖ» практически закрыл вопрос о чемпионстве во французской Лиге 1. Команда Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от второго места на 9 очков. В крайнем туре чемпионата «ПСЖ» сыграл в нулевую ничью с «Монако» в гостях.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.80.