«ПСЖ» после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» в рамках ответной встречи. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв первую строчку в кампании с «Интером», «Бенфикой» и «Зальцбургом». Испанский клуб набрал 12 очков, не проиграв ни разу (3 победы и 3 ничьи).

Первое поражение «бело-голубых» случилось в плей-офф. Три недели назад подопечные Иманоля Альгуасиля уступили во Франции «ПСЖ» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, записав на свой счет 40 очков в 27-ми матчах. В крайнем туре Ла Лиги королевский клуб уступил «Севилье» на выезде со счетом 2:3.

«ПСЖ»

«ПСЖ» вышел из группы смерти со второй позиции, опередив «Милан» и «Ньюкасл», но пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». Парижанам хватило 8 набранных очков, чтобы пробиться в плей-офф (по две победы, ничьи и поражения).

Подопечные Луиса Энрике сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв «Реал Сосьедад» дома в первой встрече 1/8 финала. Матч закончился со счетом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Мбаппе и Барколя.

«ПСЖ» практически закрыл вопрос о чемпионстве во французской Лиге 1. Команда Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от второго места на 9 очков. В крайнем туре чемпионата «ПСЖ» сыграл в нулевую ничью с «Монако» в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.80.