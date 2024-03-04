ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал Сосьедад» — «ПСЖ». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Реал Сосьедад Футбол Испании ПСЖ Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде Арчи Браун может перейти в «Челси»Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта
  • 00:56
    • «Арсенал» разбил «Шеффилд Юнайтед», забив 6 мячей
  • 00:43
    • «Интер» сломил сопротивление «Дженоа»
  • 22:27
    • «Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА и повел в серии
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и ведет в серии 2:0
  • 22:06
    • «Спартак» разгромил «Северсталь» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
  • 19:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
  • 19:22
    • «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и повел в серии 3-0
    Все новости спорта
    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    «ПСЖ» после победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» в рамках ответной встречи. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв первую строчку в кампании с «Интером», «Бенфикой» и «Зальцбургом». Испанский клуб набрал 12 очков, не проиграв ни разу (3 победы и 3 ничьи).

    Первое поражение «бело-голубых» случилось в плей-офф. Три недели назад подопечные Иманоля Альгуасиля уступили во Франции «ПСЖ» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, записав на свой счет 40 очков в 27-ми матчах. В крайнем туре Ла Лиги королевский клуб уступил «Севилье» на выезде со счетом 2:3.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» вышел из группы смерти со второй позиции, опередив «Милан» и «Ньюкасл», но пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». Парижанам хватило 8 набранных очков, чтобы пробиться в плей-офф (по две победы, ничьи и поражения).

    Подопечные Луиса Энрике сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв «Реал Сосьедад» дома в первой встрече 1/8 финала. Матч закончился со счетом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме. Отличились Мбаппе и Барколя.

    «ПСЖ» практически закрыл вопрос о чемпионстве во французской Лиге 1. Команда Энрике уверенно лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от второго места на 9 очков. В крайнем туре чемпионата «ПСЖ» сыграл в нулевую ничью с «Монако» в гостях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.80.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кайсар — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры