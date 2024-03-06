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    «Тобол» не заметит новичка элиты

    «Тобол» — «Елимай». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 6 марта 2024 года

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    «Тобол»
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 6 марта пройдет матч «Тобол» — «Елимай». Начало — 17:30 (мск). «Тобол» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 06 Марта 2024 года
    Тобол
  • Костанай
    •  Тобол 17:30 Елимай Елимай
  • Семей
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    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» в нынешнем сезоне стартовал с виктории. Команда явно намерена побороться за самые высокие места.

    При этом команда уже успела завоевать первый трофей в году. «Тобол» в серии послематчевых пенальти переиграл «Ордабасы».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Стартовый тур чемпионата принес победу над «Тураном» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тобол» выиграл всего дважды. А вот в 5 зимних спаррингах были добыты 3 виктории.

    А вот не проигрывает команда уже 4 своих последних матчах. Последняя коллизия пришлась на спарринг с «Самгурали» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: ныне «Тобол» выглядит весьма прилично. Команда способна добыть нужный результат и в этой встрече.

    В составе команды стоит отметить опытного Евгения Шахова. 33-летний украинец прекрасно вписался в командный механизм «Тобола».

    И уж совсем очевидно, что «Тобол» будет активно атаковать. Хозяева явно бросятся вперед с первых минут матча.

    «Елимай»

    Турнирное положение: «Елимай» в прошедшем чемпионате уверенно выиграл первую лигу. В 28 поединках команда выиграла 24 раза при 4 ничьих.

    Причем забила команда 76 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

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    • Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда взяла один балл. «Елимай» дома расписал мировую с «Атырау» (0:0).

    А вот до того команда уступила скромному «Ленинградцу». В контрольной встрече «Елимай» минимально проиграл полпреду первого российского дивизиона.

    На сборах команда провела 8 контрольных поединков. В них «Елимай» выиграл трижды при 4 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: новичок элиты явно не боится никого. «Елимай» потенциально способен побороться за высокие места в турнирной таблице.

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    Правда, в трех своих последних поединках команда не забивала. Да и вообще, проблемы с реализацией могут стать серьезной проблемой.

    Состав команды в межсезонье претерпел серьезные изменения. Ряд новых исполнителей способны быстро вписаться в игру клуба из Семея.

    И уж совсем очевидно, что гости стремиться разжиться очками. «Елимай» неплохо обороняется, да и в контратаках может преуспеть.

    Статистика для ставок

    • «Елимай» не забивал в 3 своих последних матчах

    • «Тобол» не проигрывал в 4 последних поединках

    • «Елимай» обходится без побед уже 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 6.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

    Прогноз: Хозяева сражаются за самые высокие места, тогда как «Елимай» забивает с явным скрипом.

    «Тобол» наверняка будет активно и агрессивно атаковать, да и соперник неопытен на уровне элитного дивизиона.

    Ставка: Фора «Тобола» -1.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Елимай» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. «Тобол» не заметит новичка элиты
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