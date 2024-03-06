«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» в нынешнем сезоне стартовал с виктории. Команда явно намерена побороться за самые высокие места.
При этом команда уже успела завоевать первый трофей в году. «Тобол» в серии послематчевых пенальти переиграл «Ордабасы».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Стартовый тур чемпионата принес победу над «Тураном» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тобол» выиграл всего дважды. А вот в 5 зимних спаррингах были добыты 3 виктории.
А вот не проигрывает команда уже 4 своих последних матчах. Последняя коллизия пришлась на спарринг с «Самгурали» (0:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Тобол» выглядит весьма прилично. Команда способна добыть нужный результат и в этой встрече.
В составе команды стоит отметить опытного Евгения Шахова. 33-летний украинец прекрасно вписался в командный механизм «Тобола».
И уж совсем очевидно, что «Тобол» будет активно атаковать. Хозяева явно бросятся вперед с первых минут матча.
«Елимай»
Турнирное положение: «Елимай» в прошедшем чемпионате уверенно выиграл первую лигу. В 28 поединках команда выиграла 24 раза при 4 ничьих.
Причем забила команда 76 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.
Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда взяла один балл. «Елимай» дома расписал мировую с «Атырау» (0:0).
А вот до того команда уступила скромному «Ленинградцу». В контрольной встрече «Елимай» минимально проиграл полпреду первого российского дивизиона.
На сборах команда провела 8 контрольных поединков. В них «Елимай» выиграл трижды при 4 поражениях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: новичок элиты явно не боится никого. «Елимай» потенциально способен побороться за высокие места в турнирной таблице.
Правда, в трех своих последних поединках команда не забивала. Да и вообще, проблемы с реализацией могут стать серьезной проблемой.
Состав команды в межсезонье претерпел серьезные изменения. Ряд новых исполнителей способны быстро вписаться в игру клуба из Семея.
И уж совсем очевидно, что гости стремиться разжиться очками. «Елимай» неплохо обороняется, да и в контратаках может преуспеть.
Статистика для ставок
- «Елимай» не забивал в 3 своих последних матчах
- «Тобол» не проигрывал в 4 последних поединках
- «Елимай» обходится без побед уже 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 6.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.
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Прогноз: Хозяева сражаются за самые высокие места, тогда как «Елимай» забивает с явным скрипом.
«Тобол» наверняка будет активно и агрессивно атаковать, да и соперник неопытен на уровне элитного дивизиона.
Ставка: Фора «Тобола» -1.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40