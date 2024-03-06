В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 6 марта пройдет матч «Тобол» — «Елимай». Начало — 17:30 (мск). «Тобол» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» в нынешнем сезоне стартовал с виктории. Команда явно намерена побороться за самые высокие места.

При этом команда уже успела завоевать первый трофей в году. «Тобол» в серии послематчевых пенальти переиграл «Ордабасы».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Стартовый тур чемпионата принес победу над «Тураном» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тобол» выиграл всего дважды. А вот в 5 зимних спаррингах были добыты 3 виктории.

А вот не проигрывает команда уже 4 своих последних матчах. Последняя коллизия пришлась на спарринг с «Самгурали» (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Тобол» выглядит весьма прилично. Команда способна добыть нужный результат и в этой встрече.

В составе команды стоит отметить опытного Евгения Шахова. 33-летний украинец прекрасно вписался в командный механизм «Тобола».

И уж совсем очевидно, что «Тобол» будет активно атаковать. Хозяева явно бросятся вперед с первых минут матча.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» в прошедшем чемпионате уверенно выиграл первую лигу. В 28 поединках команда выиграла 24 раза при 4 ничьих.

Причем забила команда 76 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 17.

Последние матчи: в стартовом туре чемпионата Казахстана команда взяла один балл. «Елимай» дома расписал мировую с «Атырау» (0:0).

А вот до того команда уступила скромному «Ленинградцу». В контрольной встрече «Елимай» минимально проиграл полпреду первого российского дивизиона.

На сборах команда провела 8 контрольных поединков. В них «Елимай» выиграл трижды при 4 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: новичок элиты явно не боится никого. «Елимай» потенциально способен побороться за высокие места в турнирной таблице.

Правда, в трех своих последних поединках команда не забивала. Да и вообще, проблемы с реализацией могут стать серьезной проблемой.

Состав команды в межсезонье претерпел серьезные изменения. Ряд новых исполнителей способны быстро вписаться в игру клуба из Семея.

И уж совсем очевидно, что гости стремиться разжиться очками. «Елимай» неплохо обороняется, да и в контратаках может преуспеть.

Статистика для ставок

«Елимай» не забивал в 3 своих последних матчах

«Тобол» не проигрывал в 4 последних поединках

«Елимай» обходится без побед уже 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 6.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

Прогноз: Хозяева сражаются за самые высокие места, тогда как «Елимай» забивает с явным скрипом.

«Тобол» наверняка будет активно и агрессивно атаковать, да и соперник неопытен на уровне элитного дивизиона.

Ставка: Фора «Тобола» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40