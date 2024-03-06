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    «Трактор» сумеет продавить «Салават Юлаев»?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    «Трактор» в третьем матче серии
    В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Марта 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Трактор»

    Турнирное положение: Несмотря на слабый старт и смену тренера по ходу сезона, челябинцы перевернули для себя регулярку и провели ее финальный этап в борьбе за место в первой четверке на Востоке.

    Из-за высокой конкуренции «Трактор» на финише немного сдал, в результате чего опустился на шестую строчку с 80 очками на счету. На 4 балла он отстал от четвертого «Ак Барса» и на 2 — от пятого «Авто».

    Трактор — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Трактору» было крайне важно выйти в плей-офф в оптимальном игровом тонусе. И глядя на то, как складывается серия, создается твердое ощущение, что ему это удалось.

    В стартовавшей в Уфе серии команда Алексея Заварухина добилась одной победы (3:2) и устроилась на крупное поражение (1:4). Домашний этап противостояния «Трактор» начал идеально: нанеся 24 броска, он реализовал 12,5% голевых шансов и одержал победу (3:2).

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    Не сыграют: В составе челябинцев травмирован только Андрей Чибисов.

    Состояние команды: Три матча позволяют сделать промежуточный итог: для «Трактора» эта серия складывается максимально успешно. При этом в текущей форме он имеет все шансы зацепиться за очередной необходимый результат.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: На пике формы уфимцы вплотную подошли к первой строчке в Восточной конференции, однако реальных шансов закрепиться на позиции лидера у них не было.

    Регулярный сезон «Салават Юлаев» закончил на третьем месте, набрав 90 очков. На 2 балла команда отстала от второго «Авангарда», а разрыв между первой «Магниткой» составил 5 очков.

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    • Последние матчи: На фоне результатов на дистанции «Салават Юлаев» имел более высокие шансы на выход в следующий раунд, если говорить о раскладах в рамках предварительных прогнозов. Но ситуация стала хуже, когда был дан старт плей-офф.

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    На домашнем льду команда Виктора Козлова поделила пополам победы и поражения (2:3, 4:1), а на катке в Челябинске — пропустила три гола в первом периоде, из-за чего остаток встречи провела в безуспешных попытках отыграться. Матч для «Салавата Юлаева» завершился новой неудачей (2:3), в серии повел Челябинск — 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Никита Зоркин, Алексей Пустозеров и Егор Сучков.

    Состояние команды: На текущий момент никакой катастрофы для «Салавата Юлаева» не произошло: однако очередная оплошность на чужом катке будет приравнена к его самоубийству, так как при 3:1 «Трактор» едва ли упустит свой шанс.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» добился семи побед в восьми последних матчах дома

    • «Салават Юлаев» не выигрывает в гостях четыре матча подряд

    • Лишь в одной гостевой встрече из шести предыдущих команда Виктора Козлова забросила больше двух шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.70, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.83.

    Прогноз: Главной проблемой для «Салавата Юлаева» может стать тот факт, что «Трактор» после второй победы явно вошел во вкус. Команда понимает, что в случае повторного успеха на домашнем катке она сможет дожать уфимцев.

    При этом у челябинцев есть все инструменты — от атаки с высокой реализацией до умения выключить нападение соперника — чтобы завершить четвертый матч серии своей победой.

    Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.98.

    Прогноз: Справиться с уфимцами без продуктивной игры атакующих бригад челябинцам не удастся, но до этого им ничего не мешало забросить по 3 шайбы в двух матчах из трех.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.32.

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    Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» сумеет продавить «Салават Юлаев»?
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