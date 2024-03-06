В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Трактор Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Несмотря на слабый старт и смену тренера по ходу сезона, челябинцы перевернули для себя регулярку и провели ее финальный этап в борьбе за место в первой четверке на Востоке.

Из-за высокой конкуренции «Трактор» на финише немного сдал, в результате чего опустился на шестую строчку с 80 очками на счету. На 4 балла он отстал от четвертого «Ак Барса» и на 2 — от пятого «Авто».

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Последние матчи: «Трактору» было крайне важно выйти в плей-офф в оптимальном игровом тонусе. И глядя на то, как складывается серия, создается твердое ощущение, что ему это удалось.

В стартовавшей в Уфе серии команда Алексея Заварухина добилась одной победы (3:2) и устроилась на крупное поражение (1:4). Домашний этап противостояния «Трактор» начал идеально: нанеся 24 броска, он реализовал 12,5% голевых шансов и одержал победу (3:2).

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Не сыграют: В составе челябинцев травмирован только Андрей Чибисов.

Состояние команды: Три матча позволяют сделать промежуточный итог: для «Трактора» эта серия складывается максимально успешно. При этом в текущей форме он имеет все шансы зацепиться за очередной необходимый результат.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: На пике формы уфимцы вплотную подошли к первой строчке в Восточной конференции, однако реальных шансов закрепиться на позиции лидера у них не было.

Регулярный сезон «Салават Юлаев» закончил на третьем месте, набрав 90 очков. На 2 балла команда отстала от второго «Авангарда», а разрыв между первой «Магниткой» составил 5 очков.

Последние матчи: На фоне результатов на дистанции «Салават Юлаев» имел более высокие шансы на выход в следующий раунд, если говорить о раскладах в рамках предварительных прогнозов. Но ситуация стала хуже, когда был дан старт плей-офф.

На домашнем льду команда Виктора Козлова поделила пополам победы и поражения (2:3, 4:1), а на катке в Челябинске — пропустила три гола в первом периоде, из-за чего остаток встречи провела в безуспешных попытках отыграться. Матч для «Салавата Юлаева» завершился новой неудачей (2:3), в серии повел Челябинск — 2:1.

Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Никита Зоркин, Алексей Пустозеров и Егор Сучков.

Состояние команды: На текущий момент никакой катастрофы для «Салавата Юлаева» не произошло: однако очередная оплошность на чужом катке будет приравнена к его самоубийству, так как при 3:1 «Трактор» едва ли упустит свой шанс.

Статистика для ставок

«Трактор» добился семи побед в восьми последних матчах дома

«Салават Юлаев» не выигрывает в гостях четыре матча подряд

Лишь в одной гостевой встрече из шести предыдущих команда Виктора Козлова забросила больше двух шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.70, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 4.5 — за 1.83.

Прогноз: Главной проблемой для «Салавата Юлаева» может стать тот факт, что «Трактор» после второй победы явно вошел во вкус. Команда понимает, что в случае повторного успеха на домашнем катке она сможет дожать уфимцев.

При этом у челябинцев есть все инструменты — от атаки с высокой реализацией до умения выключить нападение соперника — чтобы завершить четвертый матч серии своей победой.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.98.

Прогноз: Справиться с уфимцами без продуктивной игры атакующих бригад челябинцам не удастся, но до этого им ничего не мешало забросить по 3 шайбы в двух матчах из трех.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.32.