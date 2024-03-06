В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арена» 6 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 12 место одержав 23 победы и потерпев 38 поражений.

Последние матчи: Команда прервала проигрышную серию, переиграв на своей арене «Шарлотт» (111:106). Вклад в победу команды внёс Ар Джей Барретт, который отправил в кольцо соперника 23 очка. До дабл-дабла баскетболисту не хватило одного подбора.

Не сыграют: Маркквис Ноуэлл — у игрока травма подколенного сухожилия, из игры также выбыли Брюс Браун, у которого травма колена, Скотт Барнс — с травмой руки и Якоб Пёлтль — с травмой пальца.

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Состояние команды: В домашней серии игр «Торонто» также проиграл «Голден Стэйт» (105:120) и «Далласу» (125:136).

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 61 матч, одержав 36 побед и потерпев 25 поражений.

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Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Нью-Орлеан» смог нанести поражение «Индиане» (129:102). В этой встрече в составе «пеликанов» результативностью отметился Брэндон Ингрэм, который отправил в кольцо соперника 34 очка.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Дайсон Дэниелс, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды после травмы лодыжки вернулся Си Джей Макколлум, дисквалификацию отбыл Жозе Альварадо.

В последних пяти матчах «Нью-Орлеан» добился победы над «Нью-Йорком» (115:92), но проиграл «Чикаго» (106:114) и «Майами» (95:106).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Торонто» и «Нью-Орлеан» сыграли один раз

«Торонто» проиграл «Нью-Орлеану» со счётом 102:129

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. На победу «Торонто» — 4.27.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. В предыдущием матче «Нью-Орлеан» выиграл у «Торонто» (129:102). «Пеликаны» вероятнее всего одержат викторию, но сделают это с трудом и небольшим перевесом в счете.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-9) с коэффициентом 1.84.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Торонто» и «Нью-Орлеана» забросили друг другу 231 очко. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.97.