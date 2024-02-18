Мераб Двалишвили
Турнирное положение: Двалишвили располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона и давно является потенциальным претендентом на титул. Однако из-за того, что ранее чемпионом в этой весовой был его друг Алджамейн Стерлинг, грузин отказывался выходить на бой за пояс.
Последние бои: В предыдущем поединке Мераб одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Петра Яна. Грузинский боец сейчас идет в UFC на хорошей серии из девяти выигрышей кряду.
Состояние бойца: Длительный винстрик Двалишвили говорит о том, что он пребывает в пиковой форме. Ранее он всем запомнился, как хороший борец, но со временем Мераб еще и подтянул свои ударные навыки.
Генри Сехудо
Турнирное положение: Сехудо был двойным чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге весовой категории до 61 кг.
Последние бои: В последнем поединке Генри оказал очень достойное сопротивление Алджамейну Стерлингу, но проиграл ему раздельным решением судей в титульном противостоянии. Ранее Сехудо шел в UFC на серии из четырех побед, но его предыдущий бой до возвращения был аж в 2020 году.
Состояние бойца: Опыта Генри точно не занимать. Даже в свои 36 он находится в великолепной физической форме и действует очень грамотно с тактической точки зрения. Но длительная пауза и редкое участие в боях за последнее время могут сказаться на результате поединка с Мерабом.
Статистика для ставок
- Двалишвили выиграл 9 поединков кряду
- 8 из девяти предыдущих боев с участием Двалишвили дошли до судейского решения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение Мерабу Двалишвили, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45. На победу Генри Сехудо можно сделать ставку за 2.85.
Прогноз: Более лучшая актуальная форма и небольшое преимущество в габаритах станут ключевыми факторами Двалишвили к успеху в очередном противостоянии. Сехудо точно не станет для него легким противником. Но возраст в 36 лет и слишком редкие выступления не позволят ему выиграть.
Ставка: Победа Мераба Двалишвили за 1.45.