В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Мераба Двалишвили и Генри Сехудо в легчайшем весе. Начало — 06:45 (мск). Двалишвили — Сехудо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мераб Двалишвили

Турнирное положение: Двалишвили располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона и давно является потенциальным претендентом на титул. Однако из-за того, что ранее чемпионом в этой весовой был его друг Алджамейн Стерлинг, грузин отказывался выходить на бой за пояс.

Последние бои: В предыдущем поединке Мераб одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Петра Яна. Грузинский боец сейчас идет в UFC на хорошей серии из девяти выигрышей кряду.

Состояние бойца: Длительный винстрик Двалишвили говорит о том, что он пребывает в пиковой форме. Ранее он всем запомнился, как хороший борец, но со временем Мераб еще и подтянул свои ударные навыки.

Генри Сехудо

Турнирное положение: Сехудо был двойным чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге весовой категории до 61 кг.

Последние бои: В последнем поединке Генри оказал очень достойное сопротивление Алджамейну Стерлингу, но проиграл ему раздельным решением судей в титульном противостоянии. Ранее Сехудо шел в UFC на серии из четырех побед, но его предыдущий бой до возвращения был аж в 2020 году.

Состояние бойца: Опыта Генри точно не занимать. Даже в свои 36 он находится в великолепной физической форме и действует очень грамотно с тактической точки зрения. Но длительная пауза и редкое участие в боях за последнее время могут сказаться на результате поединка с Мерабом.

Статистика для ставок

Двалишвили выиграл 9 поединков кряду

8 из девяти предыдущих боев с участием Двалишвили дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение Мерабу Двалишвили, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45. На победу Генри Сехудо можно сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Более лучшая актуальная форма и небольшое преимущество в габаритах станут ключевыми факторами Двалишвили к успеху в очередном противостоянии. Сехудо точно не станет для него легким противником. Но возраст в 36 лет и слишком редкие выступления не позволят ему выиграть.

Ставка: Победа Мераба Двалишвили за 1.45.