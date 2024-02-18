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    Двалишвили продлит свою победную серию?

    Двалишвили — Сехудо. Ставка (к. 1.45) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Двалишвили — Сехудо
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    Мераб Двалишвили
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Мераба Двалишвили и Генри Сехудо в легчайшем весе. Начало — 06:45 (мск). Двалишвили — Сехудо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мераб Двалишвили

    Турнирное положение: Двалишвили располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона и давно является потенциальным претендентом на титул. Однако из-за того, что ранее чемпионом в этой весовой был его друг Алджамейн Стерлинг, грузин отказывался выходить на бой за пояс.

    Последние бои: В предыдущем поединке Мераб одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Петра Яна. Грузинский боец сейчас идет в UFC на хорошей серии из девяти выигрышей кряду.

    Состояние бойца: Длительный винстрик Двалишвили говорит о том, что он пребывает в пиковой форме. Ранее он всем запомнился, как хороший борец, но со временем Мераб еще и подтянул свои ударные навыки.

    Генри Сехудо

    Турнирное положение: Сехудо был двойным чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах. Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге весовой категории до 61 кг.

    Последние бои: В последнем поединке Генри оказал очень достойное сопротивление Алджамейну Стерлингу, но проиграл ему раздельным решением судей в титульном противостоянии. Ранее Сехудо шел в UFC на серии из четырех побед, но его предыдущий бой до возвращения был аж в 2020 году.

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    • Состояние бойца: Опыта Генри точно не занимать. Даже в свои 36 он находится в великолепной физической форме и действует очень грамотно с тактической точки зрения. Но длительная пауза и редкое участие в боях за последнее время могут сказаться на результате поединка с Мерабом.

    Статистика для ставок

    • Двалишвили выиграл 9 поединков кряду

    • 8 из девяти предыдущих боев с участием Двалишвили дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение Мерабу Двалишвили, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45. На победу Генри Сехудо можно сделать ставку за 2.85.

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    Прогноз: Более лучшая актуальная форма и небольшое преимущество в габаритах станут ключевыми факторами Двалишвили к успеху в очередном противостоянии. Сехудо точно не станет для него легким противником. Но возраст в 36 лет и слишком редкие выступления не позволят ему выиграть.

    Ставка: Победа Мераба Двалишвили за 1.45.

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    Двалишвили — Сехудо: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Двалишвили продлит свою победную серию?
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