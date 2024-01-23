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    Останется ли Артем Далакян чемпионом WBA?

    Далакян — Акуи. Ставка (к. 1.80) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Далакян — Акуи
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    Артем Далакян
    23 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Артемом Далакяном и Сэйго Акуи в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 12:00 мск. Далакян — Акуи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Артем Далакян

    Далакян является чемпионом мира в наилегчайшем весе уже на протяжении шести лет. Артем завоевал вакантный титул в феврале 2018-го, выиграв по очкам у Брайана Вилории.

    Затем украинский боксер провел 6 удачных защит пояса кряду. На данном отрезке он одержал 3 досрочных победы и 3 раза выиграл по очкам.

    В последнем своем поединке Далакян одолел единогласным решением судей Давида Хименеса. На счету украинского боксера 22 победы и ни одного поражения.

    Вдобавок, у чемпиона довольно сильный удар — 15 нокаутов в профессиональной карьере. Главный минус Далакяна это возраст 36 лет, при котором драться в высоком темпе в наилегчайшем весе довольно трудно.

    Сэйго Акуи

    Сэйго Акуи подходит к первому поединку за звание чемпиона мира в своей карьере на серии из шести побед кряду. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением Джейсона Вейсона.

    Но несмотря на неплохую актуальную форму, уровень предыдущей оппозиции японца был гораздо ниже, чем у действующего чемпиона. Сэйго ранее дрался, разве что за локальные титулы Азии.

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    • Да и в отличие от грядущего оппонента он уже проигрывал в своей карьере дважды. Сам Акуи ранее финишировал 11 соперников, но это все равно меньше, чем у Артема Далакяна.

    Однако японец уже не раз испытывал большие проблемы с защитой от ударов. Наглядным тому примером является тот факт, что оба поражения в карьере Сэйго были досрочными.

    Прогноз и ставка

    В грядущем титульном поединке букмекеры отдают предпочтение Артему Далакяну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80. На победу Акуи предлагают поставить за 2.18.

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    Очевидно, что шансы японца на успех сильно переоценены. У Акуи далеко не самая впечатляющая статистика. Единственный аргумент в его пользу — это проведение титульного поединка на домашнем турнире в Токио и колоссальная поддержка со стороны местных болельщиков.

    Но едва ли такого опытного боксера, как Далакян, может это смутить. Бойцовский класс украинца гораздо выше, нежели у Сэйго Акуи. Чемпион будет перерабатывать претендента на всех этажах и доведет поединок до логического завершения в свою пользу. Ставка: победа Артема Далакяна с коэффициентом 1.80.

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    Далакян — Акуи: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Останется ли Артем Далакян чемпионом WBA?
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