23 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Артемом Далакяном и Сэйго Акуи в наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 12:00 мск. Далакян — Акуи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Артем Далакян

Далакян является чемпионом мира в наилегчайшем весе уже на протяжении шести лет. Артем завоевал вакантный титул в феврале 2018-го, выиграв по очкам у Брайана Вилории.

Затем украинский боксер провел 6 удачных защит пояса кряду. На данном отрезке он одержал 3 досрочных победы и 3 раза выиграл по очкам.

В последнем своем поединке Далакян одолел единогласным решением судей Давида Хименеса. На счету украинского боксера 22 победы и ни одного поражения.

Вдобавок, у чемпиона довольно сильный удар — 15 нокаутов в профессиональной карьере. Главный минус Далакяна это возраст 36 лет, при котором драться в высоком темпе в наилегчайшем весе довольно трудно.

Сэйго Акуи

Сэйго Акуи подходит к первому поединку за звание чемпиона мира в своей карьере на серии из шести побед кряду. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением Джейсона Вейсона.

Но несмотря на неплохую актуальную форму, уровень предыдущей оппозиции японца был гораздо ниже, чем у действующего чемпиона. Сэйго ранее дрался, разве что за локальные титулы Азии.

Да и в отличие от грядущего оппонента он уже проигрывал в своей карьере дважды. Сам Акуи ранее финишировал 11 соперников, но это все равно меньше, чем у Артема Далакяна.

Однако японец уже не раз испытывал большие проблемы с защитой от ударов. Наглядным тому примером является тот факт, что оба поражения в карьере Сэйго были досрочными.

Прогноз и ставка

В грядущем титульном поединке букмекеры отдают предпочтение Артему Далакяну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80. На победу Акуи предлагают поставить за 2.18.

Очевидно, что шансы японца на успех сильно переоценены. У Акуи далеко не самая впечатляющая статистика. Единственный аргумент в его пользу — это проведение титульного поединка на домашнем турнире в Токио и колоссальная поддержка со стороны местных болельщиков.

Но едва ли такого опытного боксера, как Далакян, может это смутить. Бойцовский класс украинца гораздо выше, нежели у Сэйго Акуи. Чемпион будет перерабатывать претендента на всех этажах и доведет поединок до логического завершения в свою пользу. Ставка: победа Артема Далакяна с коэффициентом 1.80.