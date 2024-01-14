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    Сможет ли Бетербиев нокаутировать Смита?

    Бетербиев — Смит. Ставка (к. 1.47) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бетербиев — Смит
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    Артур Бетербиев
    14 января состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Бетербиев — Смит: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Артур Бетербиев

    Бетербиев является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. В предыдущем бою россиянин одержал победу над Энтони Ярдом.

    Несмотря на возраст в 38 лет, Артур в каждом поединке демонстрирует великолепную физическую форму. На профессиональном ринге Бетербиев еще не потерпел ни единого поражения.

    Причем во всех своих боях Артур побеждал только досрочно. У него за плечами 19 побед нокаутами и это один из лучших показателей в истории полутяжелого дивизиона.

    Однако проблемы у Бетербиева тоже присутствуют. Его защиту от ударов нельзя назвать идеальной. И в бою с тем же Энтони Ярдом россиянин пропустил довольно много.

    Каллум Смит

    Смит ранее был чемпионом мира во втором среднем весе, но после поражения от Сауля Альвареса он утратил титул и поднялся на категорию выше.

    В новом для себя дивизионе британец одержал 2 досрочных победы над Ленином Кастильо и Матье Бодерликом, нокаутировав их во втором и четвертом раундах.

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    • И все же Каллума сложно назвать топовым боксером в полутяжелом весе ввиду слабой предыдущей оппозиции в этой категории. По ряду статистических показателей он заметно уступает Бетербиеву.

    Россиянин в 100% поединках побеждал досрочно, а вот у Каллума лишь 70% побед нокаутами. Да и в отличие от грядущего оппонента он уже проигрывал на профессиональном ринге.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Артур Бетербиев в этом бою считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20. На успех Смита предлагают сделать ставку за 4.85.

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    Разница в классе, опыте и ударной мощи между грядущими оппонентами просто несопоставима. За всю свою карьеру Каллум никогда не дрался с такими панчерами.

    Чемпион вновь будет рассчитывать на одно точное попадание, ведь защита Смита тоже далеко не идеальна. Россиянин однозначно найдет момент для контратаки и вновь выиграет до финального свистка. Ставка: досрочная победа Артура Бетербиева за 1.47.

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    Бетербиев — Смит: прогноз, ставка (1.47), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Сможет ли Бетербиев нокаутировать Смита?
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