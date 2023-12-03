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    Чем закончится дебют Фигередо в легчайшем весе?

    Фигередо — Фонт. Ставка (к. 2.16) и прогноз на бой, UFC Austin, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фигередо — Фонт
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    Дейвисон Фигередо
    3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Дейвисоном Фигередо и Робом Фонтом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Фигередо — Фонт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Дейвисон Фигередо

    Дейвисон является вторым номером рейтинга в наилегчайшем дивизионе. В своем последнем поединке он потерял пояс, уступив Брэндону Морено.

    В предыдущих пяти боях у бразильца 2 победы, 2 ничьи и одно поражение. Статистика может и не самая впечатляющая, но уровень оппозиции у Фигередо уже давно очень высокий.

    Ранее он побеждал таких топов, как Морено, Перез, Бенавидес, Эллиот и Пантожа — зачистил буквально весь наилегчайшей дивизион.

    Дейвисона от своих соперников всегда отличал высочайший уровень борьбы и невероятная воля к победе.
    Фигередо комфортно чувствует себя, даже находясь лежа на спине. Но и в стойке экс-чемпион тоже хорош — 8 побед нокаутом в карьере.

    Роб Фонт

    Фонт занимает восьмую строчку в ростере легчайшего дивизиона. Пуэрториканец никогда не отличался стабильностью. Даже в молодые годы он чередовал победы с поражениями.

    К этому бою он подходит после одной победы и трех проигрышей в четырех поединках. Но уровень оппозиции был у него тоже очень серьезный: Марлон Вера, Кори Сэндхаген, Жозе Альдо и Эдриан Янез.

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    • Победить Робу удалось лишь последнего из данного списка. Стилистически Фонт является ярко выраженным ударником.

    Он никогда не отличался выдающимися навыками в партере, но за всю свою карьеру только однажды проиграл сабмишном.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры небольшое предпочтение отдают Робу Фонту. На его победу можно поставить за 1.73. На победу Фигередо предлагают сделать ставку за 2.16.

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    Бразилец наверняка не захочет рубиться в стойке с таким опытным ударником и предпочтет сразу же перевести его на землю. У Фонта хоть и хорошая защита от тейкдаунов, но с такими мастерами БЖЖ он не дрался очень давно.

    Дейвисон раз за разом будет стягивать противника вниз и далее работать первым номером на земле. Досрочно выиграть вряд ли получится, но успех по очкам тоже позволит ему ворваться в топ-10. Ставка: победа Дейвисона Фигередо за 2.16.

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    Фигередо — Фонт: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится дебют Фигередо в легчайшем весе?
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