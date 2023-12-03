Дейвисон Фигередо
Дейвисон является вторым номером рейтинга в наилегчайшем дивизионе. В своем последнем поединке он потерял пояс, уступив Брэндону Морено.
В предыдущих пяти боях у бразильца 2 победы, 2 ничьи и одно поражение. Статистика может и не самая впечатляющая, но уровень оппозиции у Фигередо уже давно очень высокий.
Ранее он побеждал таких топов, как Морено, Перез, Бенавидес, Эллиот и Пантожа — зачистил буквально весь наилегчайшей дивизион.
Дейвисона от своих соперников всегда отличал высочайший уровень борьбы и невероятная воля к победе.
Фигередо комфортно чувствует себя, даже находясь лежа на спине. Но и в стойке экс-чемпион тоже хорош — 8 побед нокаутом в карьере.
Роб Фонт
Фонт занимает восьмую строчку в ростере легчайшего дивизиона. Пуэрториканец никогда не отличался стабильностью. Даже в молодые годы он чередовал победы с поражениями.
К этому бою он подходит после одной победы и трех проигрышей в четырех поединках. Но уровень оппозиции был у него тоже очень серьезный: Марлон Вера, Кори Сэндхаген, Жозе Альдо и Эдриан Янез.
Победить Робу удалось лишь последнего из данного списка. Стилистически Фонт является ярко выраженным ударником.
Он никогда не отличался выдающимися навыками в партере, но за всю свою карьеру только однажды проиграл сабмишном.
Прогноз и ставка
В этой встрече букмекеры небольшое предпочтение отдают Робу Фонту. На его победу можно поставить за 1.73. На победу Фигередо предлагают сделать ставку за 2.16.
Бразилец наверняка не захочет рубиться в стойке с таким опытным ударником и предпочтет сразу же перевести его на землю. У Фонта хоть и хорошая защита от тейкдаунов, но с такими мастерами БЖЖ он не дрался очень давно.
Дейвисон раз за разом будет стягивать противника вниз и далее работать первым номером на земле. Досрочно выиграть вряд ли получится, но успех по очкам тоже позволит ему ворваться в топ-10. Ставка: победа Дейвисона Фигередо за 2.16.