3 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Austin между Дейвисоном Фигередо и Робом Фонтом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Фигередо — Фонт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Дейвисон Фигередо

Дейвисон является вторым номером рейтинга в наилегчайшем дивизионе. В своем последнем поединке он потерял пояс, уступив Брэндону Морено.

В предыдущих пяти боях у бразильца 2 победы, 2 ничьи и одно поражение. Статистика может и не самая впечатляющая, но уровень оппозиции у Фигередо уже давно очень высокий.

Ранее он побеждал таких топов, как Морено, Перез, Бенавидес, Эллиот и Пантожа — зачистил буквально весь наилегчайшей дивизион.

Дейвисона от своих соперников всегда отличал высочайший уровень борьбы и невероятная воля к победе.

Фигередо комфортно чувствует себя, даже находясь лежа на спине. Но и в стойке экс-чемпион тоже хорош — 8 побед нокаутом в карьере.

Роб Фонт

Фонт занимает восьмую строчку в ростере легчайшего дивизиона. Пуэрториканец никогда не отличался стабильностью. Даже в молодые годы он чередовал победы с поражениями.

К этому бою он подходит после одной победы и трех проигрышей в четырех поединках. Но уровень оппозиции был у него тоже очень серьезный: Марлон Вера, Кори Сэндхаген, Жозе Альдо и Эдриан Янез.

Победить Робу удалось лишь последнего из данного списка. Стилистически Фонт является ярко выраженным ударником.

Он никогда не отличался выдающимися навыками в партере, но за всю свою карьеру только однажды проиграл сабмишном.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры небольшое предпочтение отдают Робу Фонту. На его победу можно поставить за 1.73. На победу Фигередо предлагают сделать ставку за 2.16.

Бразилец наверняка не захочет рубиться в стойке с таким опытным ударником и предпочтет сразу же перевести его на землю. У Фонта хоть и хорошая защита от тейкдаунов, но с такими мастерами БЖЖ он не дрался очень давно.

Дейвисон раз за разом будет стягивать противника вниз и далее работать первым номером на земле. Досрочно выиграть вряд ли получится, но успех по очкам тоже позволит ему ворваться в топ-10. Ставка: победа Дейвисона Фигередо за 2.16.