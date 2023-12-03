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    Закроет ли Райан Гарсия предыдущее поражение?

    Гарсия — Дуарте. Ставка (к. 3.30) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Дуарте
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    Райан Гарсия
    3 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Райаном Гарсией и Оскаром Дуарте в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Гарсия — Дуарте: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Райан Гарсия

    Гарсия бывший чемпион мира в легком весе по версии WBA. До недавнего времени он шел на серии из 23-х побед кряду без единого поражения в своей карьере.

    Но в апрельском бою против Джервонты Дэвиса он упал в нокаут в седьмом раунде. Тот поединок показал, что у Райана есть определенные проблемы с защитой от ударов по корпусу.

    При этом у него у самого довольно сильный удар. За карьеру в его активе 18 побед были одержаны досрочно. Также стоит отметить и неплохую технику.

    У Райана хороший футворк и высокая скорость. Да и во время своих поединков американец никогда не испытывал проблемы с кардио.

    Оскар Дуарте

    У Дуарте примерно похожая статистика, как и у грядущего оппонента. На его счету 26 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональной карьере.

    В 21-м поединке Оскар выиграл досрочно. Но уровень оппозиции у него был гораздо ниже, чем у Райана Гарсии. Да и потолок самого боксера — титулы в легком весе в Северной и Латинской Америке.

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    • Дуарте можно характеризовать, как грозу середняков. К очередному поединку подходит на серии из 11-ти побед кряду. 10 соперников на данном отрезке он победил досрочно.

    А проигрывал в последний раз еще 4 года назад. Стоит также отметить и частоту выступлений, с которой боец выходит на ринг: примерно 3-4 боя за 12 месяцев.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Райан Гарсия в этом бою считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На успех Дуарте предлагают сделать ставку за 4.15.

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    У бойцов перед очным противостоянием аналогичная статистика, но их класс несопоставим. Гарсия — это потенциальный кандидат на титул чемпиона мира как в легком, так и в первом полусреднем весе.

    Ввиду недавнего поражения Райан вряд ли будет форсировать события в начале встречи. Он раскроется ближе к середине поединка и заберет его в свой актив по итогам 12-ти раундов. Ставка: победа Райана Гарсии по очкам за 3.30.

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    Гарсия — Дуарте: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Райан Гарсия предыдущее поражение?
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