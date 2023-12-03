Райан Гарсия
Гарсия бывший чемпион мира в легком весе по версии WBA. До недавнего времени он шел на серии из 23-х побед кряду без единого поражения в своей карьере.
Но в апрельском бою против Джервонты Дэвиса он упал в нокаут в седьмом раунде. Тот поединок показал, что у Райана есть определенные проблемы с защитой от ударов по корпусу.
При этом у него у самого довольно сильный удар. За карьеру в его активе 18 побед были одержаны досрочно. Также стоит отметить и неплохую технику.
У Райана хороший футворк и высокая скорость. Да и во время своих поединков американец никогда не испытывал проблемы с кардио.
Оскар Дуарте
У Дуарте примерно похожая статистика, как и у грядущего оппонента. На его счету 26 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональной карьере.
В 21-м поединке Оскар выиграл досрочно. Но уровень оппозиции у него был гораздо ниже, чем у Райана Гарсии. Да и потолок самого боксера — титулы в легком весе в Северной и Латинской Америке.
Дуарте можно характеризовать, как грозу середняков. К очередному поединку подходит на серии из 11-ти побед кряду. 10 соперников на данном отрезке он победил досрочно.
А проигрывал в последний раз еще 4 года назад. Стоит также отметить и частоту выступлений, с которой боец выходит на ринг: примерно 3-4 боя за 12 месяцев.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, Райан Гарсия в этом бою считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. На успех Дуарте предлагают сделать ставку за 4.15.
У бойцов перед очным противостоянием аналогичная статистика, но их класс несопоставим. Гарсия — это потенциальный кандидат на титул чемпиона мира как в легком, так и в первом полусреднем весе.
Ввиду недавнего поражения Райан вряд ли будет форсировать события в начале встречи. Он раскроется ближе к середине поединка и заберет его в свой актив по итогам 12-ти раундов. Ставка: победа Райана Гарсии по очкам за 3.30.