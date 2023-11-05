ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даррен Тилл5 самых странных увольнений в истории UFC Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола? Джошуа ЗиркзеМолодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии
  • 12:51
    • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Будет ли ранний финиш в бою Залески и Фахретдинова?

    Залески — Фахретдинов. Ставка (к. 1.63) и прогноз на бой, UFC Brazil, 5 ноября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Шон Стрикланд
    Прогноз и ставки на Залески — Фахретдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элизеу Залески
    5 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Brazil между Элизеу Залески и Ринатом Фахретдиновым в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Залески — Фахретдинов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Элизеу Залески

    Залески является типичным середняком дивизиона до 77,1 кг. К очередному поединку он подходит после трех побед и двух поражений в последних пяти боях.

    В предыдущем бою бразилец одолел единогласным решением судей россиянина Абубакара Нурмагомедова. Но в связи с 36-летним возрастом физические кондиции Элизеу плавно сходят на нет.

    Тем не менее, внушительный опыт нередко помогает ему удачно конкурировать с более молодыми соперниками. Залески является представителем кикбоксинга, но при этом обладает хорошей защитой от тейкдаунов.

    В UFC он не потерпел ни единого поражения сабмишном. Причем в его активе есть победы над такими сильными бойцами, как Бенуа Сен-Дини и Шон Стрикленд.

    Ринат Фахретдинов

    Фахретдинов сейчас является 15-м номером полусреднего дивизиона UFC. Попасть в рейтинг ему удалось, благодаря победе сабмишном в первом раунде в предыдущем бою над Кевином Ли.

    Россиянин базовый самбист. Но он неплохо потянул свои ударные навыки. В нынешнее время Рината можно считать универсалом.

  • 5 потенциальных соперников в UFC для «Шары Буллета»
  • Эти бойцы могут стать следующими оппонентами Шарабутдина Магомедова
  • 28/10/2023

    • На его счету 8 побед нокаутами и 7 выигранных поединков сабмишнами. Фахретдинов очень грамотно работает по этажам. У него невероятная точность акцентированных попаданий (68%).

    При этом у россиянина 63% удачных тейкдаунов и 60% заблокированных попыток проходов в ноги со стороны соперников. Единственная его проблема — это защита в стойке. Фахретдинов пропускает по 12 ударов в минуту, что довольно много.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают свое предпочтение Ринату Фахретдинову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На победу Залески можно сделать ставку за 4.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Россиянин наверняка с первых минут займет центр октагона и будет доминировать над своим оппонентом. Однако недооценивать Залески тоже не стоит.

    План бразильца заключается в постоянном передвижении и контроле дистанции. У него великолепная защита от тейкдаунов, и вряд ли он позволит Фахретдинову удосрочить себя на раннем этапе. Так что ожидать быстрого финиша в данном поединке точно не стоит. Ставка: тотал больше 2.5 за 1.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Урарту — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дармштадт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Залески — Фахретдинов: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний финиш в бою Залески и Фахретдинова?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры