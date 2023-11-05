5 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Brazil между Элизеу Залески и Ринатом Фахретдиновым в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:05 мск. Залески — Фахретдинов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Элизеу Залески

Залески является типичным середняком дивизиона до 77,1 кг. К очередному поединку он подходит после трех побед и двух поражений в последних пяти боях.

В предыдущем бою бразилец одолел единогласным решением судей россиянина Абубакара Нурмагомедова. Но в связи с 36-летним возрастом физические кондиции Элизеу плавно сходят на нет.

Тем не менее, внушительный опыт нередко помогает ему удачно конкурировать с более молодыми соперниками. Залески является представителем кикбоксинга, но при этом обладает хорошей защитой от тейкдаунов.

В UFC он не потерпел ни единого поражения сабмишном. Причем в его активе есть победы над такими сильными бойцами, как Бенуа Сен-Дини и Шон Стрикленд.

Ринат Фахретдинов

Фахретдинов сейчас является 15-м номером полусреднего дивизиона UFC. Попасть в рейтинг ему удалось, благодаря победе сабмишном в первом раунде в предыдущем бою над Кевином Ли.

Россиянин базовый самбист. Но он неплохо потянул свои ударные навыки. В нынешнее время Рината можно считать универсалом.

На его счету 8 побед нокаутами и 7 выигранных поединков сабмишнами. Фахретдинов очень грамотно работает по этажам. У него невероятная точность акцентированных попаданий (68%).

При этом у россиянина 63% удачных тейкдаунов и 60% заблокированных попыток проходов в ноги со стороны соперников. Единственная его проблема — это защита в стойке. Фахретдинов пропускает по 12 ударов в минуту, что довольно много.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают свое предпочтение Ринату Фахретдинову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26. На победу Залески можно сделать ставку за 4.25.

Россиянин наверняка с первых минут займет центр октагона и будет доминировать над своим оппонентом. Однако недооценивать Залески тоже не стоит.

План бразильца заключается в постоянном передвижении и контроле дистанции. У него великолепная защита от тейкдаунов, и вряд ли он позволит Фахретдинову удосрочить себя на раннем этапе. Так что ожидать быстрого финиша в данном поединке точно не стоит. Ставка: тотал больше 2.5 за 1.63.