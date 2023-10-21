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    Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?

    Махачев — Волкановски. Ставка (к. 2.75) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Махачев — Волкановски
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    Александр Волкановски и Ислам Махачев
    21 октября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 294 между Исламом Махачевым и Александром Волкановски в легком весе. Ориентировочно начало боя в 23:15 мск. Махачев — Волкановски: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ислам Махачев

    Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Он завоевал титул в октябре прошлого года, победив сабмишном Чарльза Оливейру, а затем провел защиту пояса, выиграв у Волкановски единогласным решением.

    Помимо невероятных борцовских навыков россиянин также опасен и в стойке. Он умело переводит своих соперников на землю и забивает их в гранд-энд-паунде.

    В первом бою с Алексом Ислам очень грамотно боксировал. Плюс ко всему, у дагестанца очень точность акцентированных попаданий, составляющая 59%.

    Россиянин крайне опасен в начале поединка. За карьеру у него 9 досрочных побед только в первом раунде. Перед реваншем с Волкановски Махачев вышел на невероятную серию из 12-ти выигрышей кряду.
    От боя к бою Ислам только прибавляет и становится сильнее. Слабых мест у нынешнего чемпиона практически нет.

    Александр Волкановски

    Александр является безоговорочным королем полулегкого дивизиона. Впрочем, даже в февральском поединке против Махачева австралиец выглядел довольно конкурентно.

    Далее, летом Волкановски провел уже пятую защиту титула в дивизионе до 66 кг, досрочно финишировав Яира Родригеза. В том поединке Александр показал миру, что у него тоже очень высокий уровень борьбы.

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    • Если ранее Волкановски был ярко выраженным ударником, то со временем, как и Махачев, он переквалифицировался в универсального бойца.

    За 7 лет выступлений в UFC Ислам единственный, кто сумел одолеть Александра. Австралиец способен подобрать ключи абсолютно к любому сопернику. Так что более внушительные габариты дагестанца его точно не пугают.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Исламу Махачеву, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.33. На победу Волкановски можно сделать ставку за 3.45.

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    Если бы не выход австралийца на данный поединок на коротком уведомлении, то у чемпиона полулегкого веса были бы неплохие шансы на успех. Однако отсутствие тренировочного лагеря и сгонка 11 кг за 10 дней до турнира явно скажутся на результате.

    При поддержке своих трибун дагестанец будет доминировать над Волкановски на протяжении большого количества времени и заберет бой решением. Ставка: победа Ислама Махачева по очкам за 2.75.

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    Махачев — Волкановски: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
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