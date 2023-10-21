21 октября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 294 между Исламом Махачевым и Александром Волкановски в легком весе. Ориентировочно начало боя в 23:15 мск. Махачев — Волкановски: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ислам Махачев

Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Он завоевал титул в октябре прошлого года, победив сабмишном Чарльза Оливейру, а затем провел защиту пояса, выиграв у Волкановски единогласным решением.

Помимо невероятных борцовских навыков россиянин также опасен и в стойке. Он умело переводит своих соперников на землю и забивает их в гранд-энд-паунде.

В первом бою с Алексом Ислам очень грамотно боксировал. Плюс ко всему, у дагестанца очень точность акцентированных попаданий, составляющая 59%.

Россиянин крайне опасен в начале поединка. За карьеру у него 9 досрочных побед только в первом раунде. Перед реваншем с Волкановски Махачев вышел на невероятную серию из 12-ти выигрышей кряду.

От боя к бою Ислам только прибавляет и становится сильнее. Слабых мест у нынешнего чемпиона практически нет.

Александр Волкановски

Александр является безоговорочным королем полулегкого дивизиона. Впрочем, даже в февральском поединке против Махачева австралиец выглядел довольно конкурентно.

Далее, летом Волкановски провел уже пятую защиту титула в дивизионе до 66 кг, досрочно финишировав Яира Родригеза. В том поединке Александр показал миру, что у него тоже очень высокий уровень борьбы.

Если ранее Волкановски был ярко выраженным ударником, то со временем, как и Махачев, он переквалифицировался в универсального бойца.

За 7 лет выступлений в UFC Ислам единственный, кто сумел одолеть Александра. Австралиец способен подобрать ключи абсолютно к любому сопернику. Так что более внушительные габариты дагестанца его точно не пугают.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Исламу Махачеву, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.33. На победу Волкановски можно сделать ставку за 3.45.

Если бы не выход австралийца на данный поединок на коротком уведомлении, то у чемпиона полулегкого веса были бы неплохие шансы на успех. Однако отсутствие тренировочного лагеря и сгонка 11 кг за 10 дней до турнира явно скажутся на результате.

При поддержке своих трибун дагестанец будет доминировать над Волкановски на протяжении большого количества времени и заберет бой решением. Ставка: победа Ислама Махачева по очкам за 2.75.