21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 22:45 мск. Чимаев — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хамзат Чимаев

Чимаев на протяжении 2,5 лет выступал в полусреднем дивизионе UFC. Однако ввиду проблем с весогонкой «Борз» вынужден подняться на категорию выше.

Хамзат подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного бойца с 12-ю выигранными поединками в смешанных единоборствах. В предыдущей встрече «Борз» легко расправился с Кевином Холлэндом, задушив его в первом раунде.

Представитель ОАЭ сейчас пребывает едва ли не в пиковой форме. У него высочайший уровень борьбы, а также невероятная физическая мощь.

Единственная проблема заключается в том, что он слишком часто рубится со своими противниками в центре октагона. В поединке с тем же Бернсом Хамзат пропустил слишком много урона, позволив бразильцу жестко по себе попадать.

Камару Усман

Усман бывший доминирующий чемпион в полусреднем весе. В пиковые годы «нигерийский кошмар» зачистил весь дивизион, пройдя на своем пути таких звезд как, Вудли, Бернс, Масвидаль и Ковингтон.

Но 2 поражения за год от Леона Эдвардса говорят о том, кондиции Камару плавно сходят на нет. Нигерийца нельзя назвать пробитым ветераном, однако у него за карьеру было слишком много травм.

На земле Усман довольно прямолинеен и прагматичен. В отличие от Чимаева он не является мастером приемов и за карьеру одержал всего лишь одну победу сабмишном.

Удар у Камару очень тяжелый, чего не отнять даже с возрастом. За карьеру «нигерийский кошмар» нокаутировал 9 соперников, причем несколько раз он это делал в титульных боях.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, фаворитом в данном бою является Хамзат Чимаев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, тогда как на успех Усмана предлагают сделать ставку за 3.95.

Серия из двух поражений, возраст в 36 лет и выход на коротком уведомлении — далеко не все причины, почему в «нигерийского кошмара» никто не верит.

Более того, на открытой тренировке перед началом турнира в Абу-Даби он еще и получил микротравму колена во время борцовского спарринга с Гейджи. В таком состоянии Камару может даже не продержаться до решения судей. Ставка: досрочная победа Хамзата Чимаева за 1.80.