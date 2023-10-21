ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
  • 07:12
    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Сотворит ли Усман сенсацию в бою с Чимаевым?

    Чимаев — Усман. Ставка (к. 1.80) и прогноз на бой, UFC 294, 21 октября 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Камару Усман Прогнозы на Хамзат Чимаев Прогнозы на Леон Эдвардс Прогнозы на Колби Ковингтон Прогнозы на Хорхе Масвидаль Прогнозы на Гилберт Бернс
    Прогноз и ставки на Чимаев — Усман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хамзат Чимаев
    21 октября состоится бой в рамках турнира UFC 294 между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 22:45 мск. Чимаев — Усман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хамзат Чимаев

    Чимаев на протяжении 2,5 лет выступал в полусреднем дивизионе UFC. Однако ввиду проблем с весогонкой «Борз» вынужден подняться на категорию выше.

    Хамзат подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного бойца с 12-ю выигранными поединками в смешанных единоборствах. В предыдущей встрече «Борз» легко расправился с Кевином Холлэндом, задушив его в первом раунде.

    Представитель ОАЭ сейчас пребывает едва ли не в пиковой форме. У него высочайший уровень борьбы, а также невероятная физическая мощь.

    Единственная проблема заключается в том, что он слишком часто рубится со своими противниками в центре октагона. В поединке с тем же Бернсом Хамзат пропустил слишком много урона, позволив бразильцу жестко по себе попадать.

    Камару Усман

    Усман бывший доминирующий чемпион в полусреднем весе. В пиковые годы «нигерийский кошмар» зачистил весь дивизион, пройдя на своем пути таких звезд как, Вудли, Бернс, Масвидаль и Ковингтон.

    Но 2 поражения за год от Леона Эдвардса говорят о том, кондиции Камару плавно сходят на нет. Нигерийца нельзя назвать пробитым ветераном, однако у него за карьеру было слишком много травм.

  • Уверенная победа Барбозы, яркий нокаут от Перейры. Обзор карда UFC Vegas 81
  • Барбоза одержал вторую победу кряду, Перейра удачно дебютировал в среднем весе
  • 16/10/2023

    • На земле Усман довольно прямолинеен и прагматичен. В отличие от Чимаева он не является мастером приемов и за карьеру одержал всего лишь одну победу сабмишном.

    Удар у Камару очень тяжелый, чего не отнять даже с возрастом. За карьеру «нигерийский кошмар» нокаутировал 9 соперников, причем несколько раз он это делал в титульных боях.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом в данном бою является Хамзат Чимаев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, тогда как на успех Усмана предлагают сделать ставку за 3.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Серия из двух поражений, возраст в 36 лет и выход на коротком уведомлении — далеко не все причины, почему в «нигерийского кошмара» никто не верит.

    Более того, на открытой тренировке перед началом турнира в Абу-Даби он еще и получил микротравму колена во время борцовского спарринга с Гейджи. В таком состоянии Камару может даже не продержаться до решения судей. Ставка: досрочная победа Хамзата Чимаева за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оболонь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Парма — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чимаев — Усман: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сотворит ли Усман сенсацию в бою с Чимаевым?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры